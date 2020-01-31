Президент Литвы: Р. Карбаускису не удастся прикрыть министра транспорт нападками на Р. Масюлиса 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа считает, что лидеру правящих "аграриев" Рамунасу Карбаускису не удастся прикрыть нынешнего министра транспорта Ярослава Наркевича нападками на его предшественника на министерском посту Рокаса Масюлиса.



"Ничто от этого не меняется. Если кто-то думает, что таким образом можно хотя бы насколько то прикрыть беды другого, имеющегося министра, то я считаю, что это лишь необоснованные ожидания", – сказал Г. Науседа журналистам в Висагинасе.



Так он отозвался об обращении Р. Карбаускиса в Службу спецрасследований (ССР) по поводу карьеры лиц, связанных с экс-министром транспорта Р. Масюлисом.



Лидер "аграриев" утверждает, что группа связанных с бывшим министром лиц "отправлялись" за Р. Масюлисом в находящиеся в госуправлении предприятия, поэтому он просит выяснить, была ли их карьера прозрачной и не создали ли предпосылок для коррупции. Литовский президент Гитанас Науседа считает, что лидеру правящих "аграриев" Рамунасу Карбаускису не удастся прикрыть нынешнего министра транспорта Ярослава Наркевича нападками на его предшественника на министерском посту Рокаса Масюлиса."Ничто от этого не меняется. Если кто-то думает, что таким образом можно хотя бы насколько то прикрыть беды другого, имеющегося министра, то я считаю, что это лишь необоснованные ожидания", – сказал Г. Науседа журналистам в Висагинасе.Так он отозвался об обращении Р. Карбаускиса в Службу спецрасследований (ССР) по поводу карьеры лиц, связанных с экс-министром транспорта Р. Масюлисом.Лидер "аграриев" утверждает, что группа связанных с бывшим министром лиц "отправлялись" за Р. Масюлисом в находящиеся в госуправлении предприятия, поэтому он просит выяснить, была ли их карьера прозрачной и не создали ли предпосылок для коррупции. Г. Науседа сказал, что и в командах других высокопоставленных должностных лиц обнаружено множество людей с мест их прежней работы или учебы.



Он подчеркнул, что самое важное, чтобы в государственном секторе принимали людей с учетом их компетенции и организации прозрачных конкурсов.



"Если это соблюдается, то все впорядке" – сказал глава государства.



В выявленной Р. Карбаускисом схеме, которую он распространил через СМИ, представлена информация о карьерах главы железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантаса Бартушки, главы правления этой компании Ромаса Швядаса, члена правления железнодорожной компании Роландаса Зукаса, главы оператора вильнюсских теплосетей Vilniaus silumos tinklai Геримантаса Баканса, бывшего главы Гослесничеств Марюса Пулкаунинкаса и еще восьми лиц.



Упоминаемые в этом обращении люди также занимают различные должности в госпочте Lietuvos paste, в Клайпедском порту, в столичной компании водоснабжения Vilniaus vandenys, на Игналинской АЭС.



Р. Масюлис отметает претензии и заявляет, что людей в транспортном секторе трудоустроили после конкурсов, в ходе которых оценивался профессионализм кандидатов, а не личные связи.



В январе президент заявил, что нынешний министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич "трудоустроил минимум 20 однопартийцев и связанных с ними людей в предприятиях, подчиненных министерству".



Г. Науседа не раз призывал Я. Наркевича, делегированного Избирательной акцией поляков Литвы -Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС), уйти в отставку. Правящая коалиция и премьер выражают ему доверие.



Я. Наркевич был назначен министром летом прошлого года, когда ИАПЛ-СХС присоединилась к правящей коалиции во главе с "аграриями".



Г. Науседа утверждает, что если бы не назначил Я. Наркевича министром, то правящая коалиция потерпела бы крах, и не был принят бюджет на 2020 год.



"В тот момент это означала подорвать эту правящую коалицию. Сегодня у нас, скорее всего, не было бы бюджета 2020 года. Бюджет 2020 года был той ценой, которую мы должны были заплатить", – пояснил президент.



Я. Наркевич категорически отрицает претензии о трудоустройстве однопартийцев и связанных с партией людей.



Позднее СМИ опубликовали августовский документ ССР 2019 года, в котором указывается, что, когда министр начал работать с Я. Наркевичем, за исключением политической команды министра, в секторе были трудоустроены 12 лиц, связанных с членами ИАПЛ-СХС дальними родственными связями – например, троюродные брат, тетя или двоюродный дедушка.



* * *



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что при решении вопроса о назначении премьерского советника Ликаса Савицкаса министром экономики и инноваций будет учитывать его компетенцию и перипетии предвыборного периода.



"Я думаю, что, прежде всего, мы оценим деловые качества, опыт, компетенции управленца, и, конечно, тот горизонт времени, который остался до парламентских выборов", – сказал Г. Науседа журналистам в Висагинасе.



"Оценив все это вместе, мы примем решения о том, подходящий ли это кандидат", – добавил он.



Г. Науседа планирует встретиться с Л. Савицкасом на следующей неделе.



Если он станет министром, то сможет дать присягу не раньше, чем в марте, когда начнется очередная весенняя сессия парламента.



Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года. В этом году он со списком "аграрием" был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.



С. Сквернялис выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса в минувшую пятницу.



Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.



Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").



Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).



Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Внеочередная сессия сейма завершится на этой неделе, а очередная весенняя сессия начнется 10 марта. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: президент, коалиция, Масюлис, Карбаускис, обвинения География: Литва — статья прочитана 89 раз Комментарии