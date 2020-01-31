Радужные флюгеры литовского Левши 🔊 Воспроизвести Владимир Борисов











Владимира Борисова в окрестностях Йонишкиса Молетского района и за его пределами знают по его необыкновенным флюгерам, изготовленным с использованием компакт-дисков. При солнечном свете они, переливаясь всеми цветами радуги, выглядят удивительно красиво.



- Среди ваших работ последнего времени можно, наверняка, назвать и флюгеры из компакт-дисков? Кстати, такая классная мишень! Неужели местные пацаны не стреляют по крутящимся дискам из рогатки?



- Когда тепло, то я работаю во дворе и вижу, что то и дело подъезжают машины, люди смотрят, снимают на мобильники. Я вижу, что людям нравятся мои флюгеры.



Это всё отрабатывалось в течение трёх лет. Начал с маленького простого пропеллера. Потом, со временем, решил сделать настоящего «монстра», но есть идея и покруче, сейчас над ней работаю.



Всего я собрал уже десять таких флюгеров разной сложности.







Полностью статья об удивительном мастере из Молетского района будет опубликована на нашем сайте в воскресенье. Владимира Борисова в окрестностях Йонишкиса Молетского района и за его пределами знают по его необыкновенным флюгерам, изготовленным с использованием компакт-дисков. При солнечном свете они, переливаясь всеми цветами радуги, выглядят удивительно красиво.- Когда тепло, то я работаю во дворе и вижу, что то и дело подъезжают машины, люди смотрят, снимают на мобильники. Я вижу, что людям нравятся мои флюгеры.Это всё отрабатывалось в течение трёх лет. Начал с маленького простого пропеллера. Потом, со временем, решил сделать настоящего «монстра», но есть идея и покруче, сейчас над ней работаю.Всего я собрал уже десять таких флюгеров разной сложности.Полностью статья об удивительном мастере из Молетского района будет опубликована на нашем сайте в воскресенье. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Йонишкис, флюгер, компакт-диск, Молетский район, Владимир Борисов, «Вильма», Витас Винцевич Ишкаускас, Альгис Пранович Штарас — статья прочитана 111 раз Комментарии