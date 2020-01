FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций 🔊 Воспроизвести Москва © Марина Лысцева/ТАСС



Российская экономика, еще несколько лет назад находившая в кризисе в связи с введением Западом санкций, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. С такой оценкой выступили эксперты газеты Financial Times, сообщает



"Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем [введения] дополнительных [санкций]", - говорится в материале.



По мнению экспертов, несмотря на то, что темпы экономического роста в РФ замедлились, экономика развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размере $124 млрд, "экспортеры нашли новые рынки, а импортеры - внутренние альтернативы". Такая ситуация, констатирует издание, стала результатом проведения "разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи". Российская экономика, еще несколько лет назад находившая в кризисе в связи с введением Западом санкций, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. С такой оценкой выступили эксперты газеты Financial Times, сообщает ТАСС "Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем [введения] дополнительных [санкций]", - говорится в материале.По мнению экспертов, несмотря на то, что темпы экономического роста в РФ замедлились, экономика развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размере $124 млрд, "экспортеры нашли новые рынки, а импортеры - внутренние альтернативы". Такая ситуация, констатирует издание, стала результатом проведения "разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи". "Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях. Во-первых, по мнению аналитиков, она "затянула пояса", сократила государственные расходы и "заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы". Это связано отчасти со снижением иностранных кредитов вследствие санкций и настроений инвесторов, а также со стремлением РФ обезопасить свою экономику.



Кроме того, РФ потратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, запретила импорт продуктов питания из ЕС с целью стимулирования внутреннего производства. Наконец, Россия решительно пересмотрела траты огромных прибылей от продажи нефти и газа. Доходы от экспорта энергоресурсов выше установленного уровня перенаправляются в Фонд национального благосостояния, что положило конец "модели бума и спада", вызванной зависимостью государственных доходов от цен на нефть.



Результаты такого курса, по мнению британских экспертов, впечатляют. Государственный долг в РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times. tass.ru Категории: в мире, политика, экономика Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа География: Россия — статья прочитана 164 раза Комментарии