Большинство жителей Литвы считают, что климатические изменения грозят уже нынешним поколениям 🔊 Воспроизвести



Трое из четырех опрошенных жителей Литвы считают, что климатические изменения представляют угрозу людям их поколения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства BNS.



Согласно данным опроса, трое из четырех респондентов согласны с тем, что на глобальное потепление действует хозяйственная деятельность человека, а 62,8% респондентов готовы менять стиль жизни, чтобы способствовать сокращению климатических изменений.



Опрос показал, чтобы в наибольшей степени по поводу климатических изменений переживают молодые люди и респонденты с более высоким уровнем образования, они же более открыты к изменениям стиля жизни.



С 10 по 18 января компания рыночных и социологических исследований Vilmorus опросила 1002 совершеннолетних жителя Литвы. Трое из четырех опрошенных жителей Литвы считают, что климатические изменения представляют угрозу людям их поколения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства BNS.Согласно данным опроса, трое из четырех респондентов согласны с тем, что на глобальное потепление действует хозяйственная деятельность человека, а 62,8% респондентов готовы менять стиль жизни, чтобы способствовать сокращению климатических изменений.Опрос показал, чтобы в наибольшей степени по поводу климатических изменений переживают молодые люди и респонденты с более высоким уровнем образования, они же более открыты к изменениям стиля жизни.С 10 по 18 января компания рыночных и социологических исследований Vilmorus опросила 1002 совершеннолетних жителя Литвы. Больше всего переживает молодежь



73,8% опрошенных согласились или скорее согласились с утверждением "Климатические изменения представляют угрозы людям моего поколения". 18,3% респондентов не усматривают в этом угрозы для своего поколения, а у 8% не было мнения.



Исследование показало, что молодые и более образованные люди чаще, чем в средний показатель в опросе, склонны считать климатические изменения угрозой. Среди опрошенных в возрасте до 39 лет угрозу в этом видели 84,3%, среди людей с высшим образованием – 79,8%.



Ученые утверждают, что в связи с климатическими изменениями в Литве меняется характер осадков – чаще случаются ливни, за ними следуют периоды засухи, учащаются сильные ветра, шквалы, смерчи.



Усиление контрастов погоды повышает опасность для здоровья людей, из-за климатических изменений повышается загрязненность водоемов, учащаются лесные пожары, от волн жары страдает качество автомобильных дорог и железнодорожного полотна, осложняются строительные работы, земледельцы все чаще страдают от засухи



Нет сомнений во влиянии человека



Ученые сходятся в том, что климатическим изменениям способствует хозяйственная деятельность человека, во время которой выделяются газы, вызывающие парниковый эффект.



Опрос показал, что большинство жителей Литвы не сомневаются в этих выводах ученых.



74,7% опрошенных согласились с утверждением "Глобальное потепление поощряется хозяйственной деятельностью человека". 15% с ним не согласились, а у 10,4% не было мнения.



Люди более старшего возраста чаще не имели мнения по этому вопросу, но прочих значимых статических отличий опрос не выявил.



В Литве. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Молодежь готова меняться



Ученые считают, что полностью невозможно остановить климатические изменения, поэтому людям придется приспосабливаться и менять образ жизни, начиная с предпочтения общественного транспорта и завершая пищевыми привычками.



Во время опроса 62,8% респондентов ответили, что готовы менять образ жизни, чтобы способствовать сокращению климатических изменений. 19,5% с этим не согласны, а у 17,8% не было мнения.



Больше к переменам склонны молодые и более образованные люди – это декларировали 73,5% респондентов в возрасте до 39 лет и 76,3% опрошенных с высшим образованием.



Метеорологи отмечают, что 2019-ый год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений, это было обусловлено глобальными климатическими изменениями.



Литва вместе с другими странами Евросоюза недавно взяла обязательство добиться нейтральной для климата экономики к 2050 году.



Для этой цели страна должна на 80% сократить количество выбрасываемых в атмосферу газов, которые вызывают парниковый эффект – для этого требуются большие реформы, в секторах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. 73,8% опрошенных согласились или скорее согласились с утверждением "Климатические изменения представляют угрозы людям моего поколения". 18,3% респондентов не усматривают в этом угрозы для своего поколения, а у 8% не было мнения.Исследование показало, что молодые и более образованные люди чаще, чем в средний показатель в опросе, склонны считать климатические изменения угрозой. Среди опрошенных в возрасте до 39 лет угрозу в этом видели 84,3%, среди людей с высшим образованием – 79,8%.Ученые утверждают, что в связи с климатическими изменениями в Литве меняется характер осадков – чаще случаются ливни, за ними следуют периоды засухи, учащаются сильные ветра, шквалы, смерчи.Усиление контрастов погоды повышает опасность для здоровья людей, из-за климатических изменений повышается загрязненность водоемов, учащаются лесные пожары, от волн жары страдает качество автомобильных дорог и железнодорожного полотна, осложняются строительные работы, земледельцы все чаще страдают от засухиУченые сходятся в том, что климатическим изменениям способствует хозяйственная деятельность человека, во время которой выделяются газы, вызывающие парниковый эффект.Опрос показал, что большинство жителей Литвы не сомневаются в этих выводах ученых.74,7% опрошенных согласились с утверждением "Глобальное потепление поощряется хозяйственной деятельностью человека". 15% с ним не согласились, а у 10,4% не было мнения.Люди более старшего возраста чаще не имели мнения по этому вопросу, но прочих значимых статических отличий опрос не выявил.Ученые считают, что полностью невозможно остановить климатические изменения, поэтому людям придется приспосабливаться и менять образ жизни, начиная с предпочтения общественного транспорта и завершая пищевыми привычками.Во время опроса 62,8% респондентов ответили, что готовы менять образ жизни, чтобы способствовать сокращению климатических изменений. 19,5% с этим не согласны, а у 17,8% не было мнения.Больше к переменам склонны молодые и более образованные люди – это декларировали 73,5% респондентов в возрасте до 39 лет и 76,3% опрошенных с высшим образованием.Метеорологи отмечают, что 2019-ый год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений, это было обусловлено глобальными климатическими изменениями.Литва вместе с другими странами Евросоюза недавно взяла обязательство добиться нейтральной для климата экономики к 2050 году.Для этой цели страна должна на 80% сократить количество выбрасываемых в атмосферу газов, которые вызывают парниковый эффект – для этого требуются большие реформы, в секторах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: климат, молодежь, протесты, Грета Тунберг География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии