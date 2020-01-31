Комментарий: Великобритания еще пожалеет о Брекзите! 🔊 Воспроизвести



Бракоразводный процесс Великобритании и Евросоюза был мучительным, но то, что ждет Соединенное королевство после завершения "Брекзита", будет намного хуже, уверен обозреватель



Чуть более трех с половиной лет назад, утром 23 июня 2016 года, я заставил себя отказаться от ежедневного ритуала - чтения новостной ленты - и отправился на работу, пребывая в блаженном неведении относительно происходивших событий. На тот день я подготовил два комментария. В одном шла речь о крайне низкой вероятности того, что Великобритания проголосует за выход из Евросоюза, в другом - о том, что мы, разумеется, останемся в ЕС. Бракоразводный процесс Великобритании и Евросоюза был мучительным, но то, что ждет Соединенное королевство после завершения "Брекзита", будет намного хуже, уверен обозреватель DW Роберт Мадж.Чуть более трех с половиной лет назад, утром 23 июня 2016 года, я заставил себя отказаться от ежедневного ритуала - чтения новостной ленты - и отправился на работу, пребывая в блаженном неведении относительно происходивших событий. На тот день я подготовил два комментария. В одном шла речь о крайне низкой вероятности того, что Великобритания проголосует за выход из Евросоюза, в другом - о том, что мы, разумеется, останемся в ЕС.



За последние пару лет явление под названием "Брекзит" приняло реальные очертания. И даже все это время я - как выяснилось, наивно - цеплялся за надежду, что страна одумается и отменит решение от выходе из ЕС. Пока друзья и коллеги вокруг подавали заявления на получение немецкого гражданства, я откладывал до последнего.



Империя наносит ответный удар



Будучи полностью согласен с результатами демократического голосования, я все же отказываюсь признать процесс, который привел нас к этим результатам: заговор, основанный на превратных представлениях, лжи и дезинформации. Многие из тех, кому запудрили мозги эгоцентричные и корыстные лидеры, - от архитектора "Брекзита" Дэвида Кэмерона до нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона - это приверженцы застрявшего в прошлом Соединенного королевства. Идея о том, что нация, которая когда-то кичилась империей угнетаемых ею колоний, должна сбросить с себя оковы ЕС, попросту нелепа.



Роберт Мадж



Евросоюз не идеален, далеко не идеален. Но надеяться на то, что Великобритании удастся заключить более выгодные соглашения со странами-членами ЕС и другими основными конкурентами, было бы заблуждением. Среди государств, с которыми Великобритания на сегодняшний день подписала так называемые соглашения о стратегическом партнерстве, - Лихтенштейн, Фарерские острова, Грузия и Ливан.



Не хочу показаться невежливым, но все эти страны нельзя назвать локомотивами мировой экономики. Впрочем, пока что рано паниковать. Бывший министр внешней торговли Лиам "торговое-соглашение-с-ЕС-должно-быть-одним-из-самых-легких-в-истории" Фокс в бытность свою главой ведомства говорил, что подготовлены еще 40 соглашений, которые должны быть подписаны "во вторую очередь" после завершения "Брекзита". М-м-м-м, погодите-ка, я пытаюсь найти этот список…



Насколько привлекательна для сторонних инвесторов страна, в которой ключевые отрасли промышленности и сферы услуг истекают кровью в результате "Брекзита"? И несложно понять, почему ведущие автопроизводители закрывают заводы и перебираются из Великобритании в материковую Европу, или почему ключевые финансовые игроки переезжают из Лондона в Париж и Амстердам. Не говоря уже об "утечке мозгов" - граждане ЕС, работающие в сфере науки и образования, собирают чемоданы и уезжают.



"Брекзит" оставит Великобританию сломленной и разобщенной



Но не бойтесь, еще есть надежда. Один из правительственных чиновников-сторонников "Брекзита", который живет в параллельном мире, - это министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли. Недавно он сказал, что Великобритания импортирует 99 процентов потребляемого на ее территории вина.



Тем не менее, после того как Великобритания выйдет из состава Евросоюза, этот "жизненно важный сектор" сможет процветать. Я ничего не придумываю. Два момента: он когда-либо задумывался, почему все это вино импортируется? И с каких пор британская винодельческая промышленность стала "жизненно важным сектором"?



Давайте поднимем уровень невежества еще выше. И опять же, такого и нарочно не придумаешь! Недавно к европарламентарию и члену партии "Брекзита" Джун Маммери пришло прозрение. Она написала в Twitter, что как только Великобритания выйдет из состава ЕС, у страны больше не будет представительства в Брюсселе по вопросам рыбного промысла. Если бы ирония уже не была мертва, это был бы точно ее смертный час.



"Брекзит" оставит Великобританию сломленным и разобщенным королевством. Географически она всегда находилась за пределами континентальной Европы. Теперь это расстояние будет становиться все более ощутимым в политике, экономике и социальной сфере.



Возможно, меня не будет там, чтобы все это увидеть (в определенном смысле, в этом есть и положительные, и отрицательные стороны), но я предвижу, что в течение ближайших двадцати лет Великобритания вернется, поджав хвост, и будет умолять принять ее обратно в состав ЕС - но условия будут несоизмеримо хуже тех, которыми она наслаждалась в течение столь долгого времени.



Автор: Роберт Мадж, обозреватель DW



Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом. Я без особого удовольствия использую подобные определения, но я действительно был в состоянии шока, когда вошел в отдел новостей. Позднее мои немецкие коллеги сказали, что я выглядел так, как будто увидел привидение.За последние пару лет явление под названием "Брекзит" приняло реальные очертания. И даже все это время я - как выяснилось, наивно - цеплялся за надежду, что страна одумается и отменит решение от выходе из ЕС. Пока друзья и коллеги вокруг подавали заявления на получение немецкого гражданства, я откладывал до последнего.Будучи полностью согласен с результатами демократического голосования, я все же отказываюсь признать процесс, который привел нас к этим результатам: заговор, основанный на превратных представлениях, лжи и дезинформации. Многие из тех, кому запудрили мозги эгоцентричные и корыстные лидеры, - от архитектора "Брекзита" Дэвида Кэмерона до нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона - это приверженцы застрявшего в прошлом Соединенного королевства. Идея о том, что нация, которая когда-то кичилась империей угнетаемых ею колоний, должна сбросить с себя оковы ЕС, попросту нелепа.Те правила и нормы, которые так презирали члены британского правительства - как прошлого, так и нынешнего, - были в том или ином виде сформированы именно Великобританией. И если они ей не нравились, она от них отказывалась. Ни одно государство в Евросоюзе не добивалось для себя такого количества исключений и уступок.Евросоюз не идеален, далеко не идеален. Но надеяться на то, что Великобритании удастся заключить более выгодные соглашения со странами-членами ЕС и другими основными конкурентами, было бы заблуждением. Среди государств, с которыми Великобритания на сегодняшний день подписала так называемые соглашения о стратегическом партнерстве, - Лихтенштейн, Фарерские острова, Грузия и Ливан.Не хочу показаться невежливым, но все эти страны нельзя назвать локомотивами мировой экономики. Впрочем, пока что рано паниковать. Бывший министр внешней торговли Лиам "торговое-соглашение-с-ЕС-должно-быть-одним-из-самых-легких-в-истории" Фокс в бытность свою главой ведомства говорил, что подготовлены еще 40 соглашений, которые должны быть подписаны "во вторую очередь" после завершения "Брекзита". М-м-м-м, погодите-ка, я пытаюсь найти этот список…Насколько привлекательна для сторонних инвесторов страна, в которой ключевые отрасли промышленности и сферы услуг истекают кровью в результате "Брекзита"? И несложно понять, почему ведущие автопроизводители закрывают заводы и перебираются из Великобритании в материковую Европу, или почему ключевые финансовые игроки переезжают из Лондона в Париж и Амстердам. Не говоря уже об "утечке мозгов" - граждане ЕС, работающие в сфере науки и образования, собирают чемоданы и уезжают.Но не бойтесь, еще есть надежда. Один из правительственных чиновников-сторонников "Брекзита", который живет в параллельном мире, - это министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли. Недавно он сказал, что Великобритания импортирует 99 процентов потребляемого на ее территории вина.Тем не менее, после того как Великобритания выйдет из состава Евросоюза, этот "жизненно важный сектор" сможет процветать. Я ничего не придумываю. Два момента: он когда-либо задумывался, почему все это вино импортируется? И с каких пор британская винодельческая промышленность стала "жизненно важным сектором"?Давайте поднимем уровень невежества еще выше. И опять же, такого и нарочно не придумаешь! Недавно к европарламентарию и члену партии "Брекзита" Джун Маммери пришло прозрение. Она написала в Twitter, что как только Великобритания выйдет из состава ЕС, у страны больше не будет представительства в Брюсселе по вопросам рыбного промысла. Если бы ирония уже не была мертва, это был бы точно ее смертный час."Брекзит" оставит Великобританию сломленным и разобщенным королевством. Географически она всегда находилась за пределами континентальной Европы. Теперь это расстояние будет становиться все более ощутимым в политике, экономике и социальной сфере.Возможно, меня не будет там, чтобы все это увидеть (в определенном смысле, в этом есть и положительные, и отрицательные стороны), но я предвижу, что в течение ближайших двадцати лет Великобритания вернется, поджав хвост, и будет умолять принять ее обратно в состав ЕС - но условия будут несоизмеримо хуже тех, которыми она наслаждалась в течение столь долгого времени. dw.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 96 раз Комментарии