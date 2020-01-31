Главная >> Новости >> политика, в Европе >> Президент Литвы грустит о выходе Великобритании из ЕС, но надеется сохранить тесные связи

Президент Литвы грустит о выходе Великобритании из ЕС, но надеется сохранить тесные связи



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что грустит в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза, но надеется на сохранение тесных связей.

"Грустно наблюдать за выходом Соединенного Королевства из ЕС, но я надеюсь, что мы останемся близкими друзьями и союзниками", – написал Г. Науседа в пятницу в "Твиттере".

"Мы готовы создать новое амбициозное партнерство и укрепить наше сотрудничество в сферах обороны, безопасности, исследований, торговли и инноваций", – добавил он.

В пятницу Соединенное Королевство покидает ЕС после длившейся более четырех десятилетий экономической, политической и правовой интеграции.

По меньшей мере, до конца 2020 года отношения между Великобританией и ЕС не будут меняться по причине переходного периода, во время которого намечается согласовать условия будущего партнерства.

На предстоящих переговорах Литвы намерена уделить большое внимание обеспечению прав своих граждан, проживающих в Великобритании.

По последним данным британского правительства, сейчас почти 140 тыс. гражданам Литвы предоставлен статус постоянного жителя.
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: ЕС, мигранты, литовцы, Британия, выход, Брекзит
География: Литва
статья прочитана 135 раз
добавлена сегодня, 31 января, 12:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка