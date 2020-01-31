Президент Литвы грустит о выходе Великобритании из ЕС, но надеется сохранить тесные связи 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что грустит в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза, но надеется на сохранение тесных связей.



"Грустно наблюдать за выходом Соединенного Королевства из ЕС, но я надеюсь, что мы останемся близкими друзьями и союзниками", – написал Г. Науседа в пятницу в "Твиттере".



"Мы готовы создать новое амбициозное партнерство и укрепить наше сотрудничество в сферах обороны, безопасности, исследований, торговли и инноваций", – добавил он.



В пятницу Соединенное Королевство покидает ЕС после длившейся более четырех десятилетий экономической, политической и правовой интеграции.



По меньшей мере, до конца 2020 года отношения между Великобританией и ЕС не будут меняться по причине переходного периода, во время которого намечается согласовать условия будущего партнерства.



На предстоящих переговорах Литвы намерена уделить большое внимание обеспечению прав своих граждан, проживающих в Великобритании.



По последним данным британского правительства, сейчас почти 140 тыс. гражданам Литвы предоставлен статус постоянного жителя. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что грустит в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза, но надеется на сохранение тесных связей."Грустно наблюдать за выходом Соединенного Королевства из ЕС, но я надеюсь, что мы останемся близкими друзьями и союзниками", – написал Г. Науседа в пятницу в "Твиттере"."Мы готовы создать новое амбициозное партнерство и укрепить наше сотрудничество в сферах обороны, безопасности, исследований, торговли и инноваций", – добавил он.В пятницу Соединенное Королевство покидает ЕС после длившейся более четырех десятилетий экономической, политической и правовой интеграции.По меньшей мере, до конца 2020 года отношения между Великобританией и ЕС не будут меняться по причине переходного периода, во время которого намечается согласовать условия будущего партнерства.На предстоящих переговорах Литвы намерена уделить большое внимание обеспечению прав своих граждан, проживающих в Великобритании.По последним данным британского правительства, сейчас почти 140 тыс. гражданам Литвы предоставлен статус постоянного жителя. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, мигранты, литовцы, Британия, выход, Брекзит География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии