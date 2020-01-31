Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима 🔊 Воспроизвести



Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка, сообщает



«...Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно же, освобождён советскими войсками», — говорится в сообщении посольства в Twitter.



Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя произошедшее, назвало это бесстыдным переписыванием истории.



Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе мемориальной церемонии, посвящённой 75-й годовщине освобождения Освенцима, в парижском Музее холокоста отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау на территории Польши. Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка, сообщает RT «...Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно же, освобождён советскими войсками», — говорится в сообщении посольства в Twitter.Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя произошедшее, назвало это бесстыдным переписыванием истории.Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе мемориальной церемонии, посвящённой 75-й годовщине освобождения Освенцима, в парижском Музее холокоста отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау на территории Польши. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: США, освобождение, Заявление, Освенцим — статья прочитана 143 раза Комментарии