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Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима



Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка, сообщает RT.

«...Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно же, освобождён советскими войсками», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя произошедшее, назвало это бесстыдным переписыванием истории.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе мемориальной церемонии, посвящённой 75-й годовщине освобождения Освенцима, в парижском Музее холокоста отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: США, освобождение, Заявление, Освенцим
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добавлена сегодня, 31 января, 11:10

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