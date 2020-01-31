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Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка, сообщает RT.
«...Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно же, освобождён советскими войсками», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя произошедшее, назвало это бесстыдным переписыванием истории.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе мемориальной церемонии, посвящённой 75-й годовщине освобождения Освенцима, в парижском Музее холокоста отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: США, освобождение, Заявление, Освенцим
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