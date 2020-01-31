Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Дефицит центральной власти Литвы в прошлом году был 131,6 млн евро и составил 0,3% внутреннего валового продукта (ВВП), привело в пятницу предварительные данные Министерство финансов.



Дефицит центральной власти в прошлом году был на 65,9 млн евро больше, чем в 2018 году, когда он составил 65,7 млн евро (0,1% ВВП).



В прошлом году доходы центральной власти были 14,137 млрд евро, расходы – 13,374 млрд евро. Изменение сделок с нефинансовым имуществом составило 894,7 млн евро.



56,1% доходов центральной власти составили налоги, 34,4% – социальные взносы. Большую часть расходов составили социальные выплаты – 57,7%, дотации – 13,2%, зарплаты и социальное страхование – 14,4%.



По данным первой оценки Департамента статистики, ВВП Литвы в прошлом году составил 48,3 млрд евро. Дефицит центральной власти Литвы в прошлом году был 131,6 млн евро и составил 0,3% внутреннего валового продукта (ВВП), привело в пятницу предварительные данные Министерство финансов.Дефицит центральной власти в прошлом году был на 65,9 млн евро больше, чем в 2018 году, когда он составил 65,7 млн евро (0,1% ВВП).В прошлом году доходы центральной власти были 14,137 млрд евро, расходы – 13,374 млрд евро. Изменение сделок с нефинансовым имуществом составило 894,7 млн евро.56,1% доходов центральной власти составили налоги, 34,4% – социальные взносы. Большую часть расходов составили социальные выплаты – 57,7%, дотации – 13,2%, зарплаты и социальное страхование – 14,4%.По данным первой оценки Департамента статистики, ВВП Литвы в прошлом году составил 48,3 млрд евро. * * *



В январе, по сравнению с декабрем прошлого года, показатель экономических оценок в Литве повысился на 2 проц. пункта до 5%, сообщил Департамент статистики.



За месяц показатель доверия к строительному сектору вырос на 9 проц. пунктов, к промышленному - на 6 проц. пунктов, к потрибительскому - на 2 проц. пункта. Доверие к сектору услуг снизилось на 3 проц. пункта, к торговле – на 2 проц. пункта.



В январе, по сравнению с январем 2019 года, показатель экономических оценок снизился на 1 проц. пункт.



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По данным до аудита, литовский госоператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в прошлом году получил 8,134 млн евро чистой прибыли – на 29,7% меньше, чем в 2018 году, когда прибыль достигала 11,577 млн евро, говорится в отчете Klaipedos nafta о деятельности в 2019 году.



Скорректированная прибыль компании после вычета негативного влияния изменений курсов валют в размере 6,082 млн евро и положительного влияния в связи с переходом на международные стандарты бухучета в размере 978 тыс. евро, за счет которых росли арендуемое компанией имущество и финансовые обязательства, в прошлом году составила 13,228 млн евро, что на 14,3% больше, чем го до этого.



Выручка от продаж компании в 2019 году достигала 104,138 млн евро и была на 4,1% больше, чем в позапрошлом году (99,998 млн евро). Выручка нефтетерминала компании в прошлом году составила 32,1 млн евро, а выручка терминала СПГ – 71,1 млн евро, это соответственно на 8,8% меньше и на 10,2% больше, чем в 2018 году.



Прибыль Klaipedos nafta до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составил 66,229 млн евро, а скорректированный показатель EBITDA, с учетом смены международных стандартов учета, составил 26,191 млн. евро, что на 2,8% меньше, чем в 2018 году (26,949 млн евро).



Инвестиции Klaipedos nafta в прошлом году достигли 22,051 млн евро – на 67,6% больше, чем в 2018 году, когда было инвестировано 13,157 млн евро.



Государству принадлежат 72,34% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций владеет концерн Achemos grupe.



Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



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Россия и Беларусь не могут договориться о поставках российской нефти, в мире снизился спрос на удобрения, и глава предприятия грузоперевозок LG Cargo Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) говорит, что грузопоток в начале этого года заметно сократился.



"Сокращение в январе будет, точно не могу сказать, какое, но я бы сказал, заметное (...) На самом деле, поток из Беларуси уменьшился по сравнению с прошлым годом, который был рекордным", – сказал BNS глава LG Cargo Эгидиюс Лазаускас.



По его словам, потоки удобрений и нефтепродуктов (основных белорусских грузов LG Cargo) уменьшились по разным причинам. Например, спрос на удобрения упал из-за макроэкономических факторов, между тем экспорт нефтепродуктов сократился из-за конфликта Москвы и Минска, который обусловил заметное уменьшение потоков российской нефти в Беларусь.



"Если смотреть через перспективу удобрений, то больше действуют мировые, макроэкономические факторы. Рынок удобрений составляет около 50 млн тонн, белорусские удобрения занимают около 20% этого рынка. Их главные рынки находятся в Китае, Индии и во всем другом мире, так что на их результаты тоже действуют экономики тех стран", – сказал Э. Лазаускас.



Сколько грузов перевезено в январе, предприятие LG Cargo пока не подсчитало – в январе прошлого года перевезено 4,7 млн тонн, а за 11 месяцев – 50,5 млн тонн или на 2,8% меньше, чем в позапрошлом году.



После того, как Беларусь попросила порты некоторых стран принять предназначенные для нее танкеры с нефтью, в январе в Клайпедском порту был принят первый после перерыва в несколько лет груз норвежской нефти для Беларуси.



Э. Лазаускас говорит, что потоки грузов через порт можно будет сравнить разве что в том случае, если Беларусь диверсифицирует импорт нефти и будет регулярно импортировать ее через порты Балтии.



"Это можно было бы сравнивать, если бы белорусы действительно диверсифицировали свои потоки и, скажем, импортировали 30% (своей потребности в нефти – BNS) через Балтийские государства. Если предположить, что потоки для тех или иных портов будут делиться пополам, это составит примерно 2,7 млн тонн для Клайпеды. Фактически это верх наших возможностей при нынешних мощностях", – сказал он.



LG Cargo сейчас перевозит в течение года примерно 1,5 млн тонн белорусских нефтепродуктов.



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В Висагинасе, бывшем городе атомщиков, который был построен для обслуживания закрытой по требованию ЕС Игналинской АЭС, официально началось строительство завода компании Intersurgical, которая занимается производством различных медицинских средств.



В церемонии закладки капсулы на месте строительства участвовал президент Литвы Гитанас Науседа. У компании Intersurgical уже есть одно предприятие в Литве, в городе Пабраде, неподалёку от Вильнюса. Там трудоустроено около 2,5 тыс. человек.



В производство в Висагинасе планируется инвестировать около 7 млн евро. В Пабраде компания производит продукцию для диагностики и лечения дыхательных путей, анестезии, реанимации, кислородной терапии. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии