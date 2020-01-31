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Сборная Литвы по футзалу одолела в Йонаве и второго соперника





Вчера, 30 января 2020 года, национальная сборная Литвы по футзалу провела свой второй матч в рамках отборочного - уже элитного - этапа чемпионата Европы - 2022 и одержала вторую победу.

На этот раз - над сборной Северной Ирландии. После трудной победы над сборной Турции со счётом 3:2, победа над командой Северной Ирландии далась хозяевам турнира намного легче. Впрочем, упомянутые представители британских островов изначально считались самой слабой среди участников турнира в Йонаве.

Первый гол литовская сборная сумела забить уже к исходу четвёртой минуты, породив надежды на возможный разгром соперника (с разницей не менее 7 мячей), что давало бы сборной Литвы шанс сыграть в последнем туре с фаворитом турнира - сборной Венгрии - вничью и сохранить за собой первое место.
Однако прошло чуть больше минуты с момента первого в матче взятия ворот, как гости сравняли результат, и стало ясно, что вначале нужно подумать о победе над аутсайдером, а уж о его разгроме - если получится.

Разгрома не получилось, но сборная Литвы победой над Северной Ирландии обеспечила себе, как минимум, второе место, дающее право потом побороться в стыковых матчах за выход в следующий раунд Евро-2022.

Яркой строкой в истории литовского футзала наверняка останется и достижение Альберта Воскуновича, сделавшего хет-трик менее чем за 10 минут.

К слову, в рейтинге сборных ФИФА Литва находится на 87 месте, Северная Ирландия - на 106, Турция - на 69, а Венгрия - 29.

Всю статистику о турнире можно посмотреть на сайте ru.uefa.com/futsalworldcup.



Чемпионат Европы по футзалу - 2022

Элитный отборочный раунд

Литва, Йонава, 30 января

2-й тур

Венгрия - Турция - 3:0.

Литва - Северная Ирландия - 5:1

Голы:

3'50'' [1:0] Альберт Воскунович

5'04'' [1:1] Крис Доннелли

5'09'' [2:1] Альберт Воскунович

12'28'' [3:1] Альберт Воскунович

27'58'' [4:1] Лукас Сянджикас

33'29" [5:1] Лукас Сянджикас



Турнирное положение в группе Е

после 2-го тура

1. Венгрия - 6 очков,

2. Литва - 6,

3. Турция - 0,

4. Северная Ирландия - 0.

Фото: Elvis Žaldaris

Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: результаты матчей, Йонава, футзал, отбор, Сборная Литвы по футзалу
География: Литва, Йонава
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добавлена сегодня, 31 января, 11:20

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