Сборная Литвы по футзалу одолела в Йонаве и второго соперника

Вчера, 30 января 2020 года, национальная сборная Литвы по футзалу провела свой второй матч в рамках отборочного - уже элитного - этапа чемпионата Европы - 2022 и одержала вторую победу.
На этот раз - над сборной Северной Ирландии. После трудной победы над сборной Турции со счётом 3:2, победа над командой Северной Ирландии далась хозяевам турнира намного легче. Впрочем, упомянутые представители британских островов изначально считались самой слабой среди участников турнира в Йонаве.
Первый гол литовская сборная сумела забить уже к исходу четвёртой минуты, породив надежды на возможный разгром соперника (с разницей не менее 7 мячей), что давало бы сборной Литвы шанс сыграть в последнем туре с фаворитом турнира - сборной Венгрии - вничью и сохранить за собой первое место.
Однако прошло чуть больше минуты с момента первого в матче взятия ворот, как гости сравняли результат, и стало ясно, что вначале нужно подумать о победе над аутсайдером, а уж о его разгроме - если получится.
Разгрома не получилось, но сборная Литвы победой над Северной Ирландии обеспечила себе, как минимум, второе место, дающее право потом побороться в стыковых матчах за выход в следующий раунд Евро-2022.
Яркой строкой в истории литовского футзала наверняка останется и достижение Альберта Воскуновича, сделавшего хет-трик менее чем за 10 минут.
К слову, в рейтинге сборных ФИФА Литва находится на 87 месте, Северная Ирландия - на 106, Турция - на 69, а Венгрия - 29.
Всю статистику о турнире можно посмотреть на сайте ru.uefa.com/futsalworldcup.
Венгрия - Турция - 3:0.
Литва - Северная Ирландия - 5:1
Голы:
3'50'' [1:0] Альберт Воскунович
5'04'' [1:1] Крис Доннелли
5'09'' [2:1] Альберт Воскунович
12'28'' [3:1] Альберт Воскунович
27'58'' [4:1] Лукас Сянджикас
33'29" [5:1] Лукас Сянджикас
Турнирное положение в группе Е
после 2-го тура
1. Венгрия - 6 очков,
2. Литва - 6,
3. Турция - 0,
4. Северная Ирландия - 0.
Разгрома не получилось, но сборная Литвы победой над Северной Ирландии обеспечила себе, как минимум, второе место, дающее право потом побороться в стыковых матчах за выход в следующий раунд Евро-2022.
Яркой строкой в истории литовского футзала наверняка останется и достижение Альберта Воскуновича, сделавшего хет-трик менее чем за 10 минут.
К слову, в рейтинге сборных ФИФА Литва находится на 87 месте, Северная Ирландия - на 106, Турция - на 69, а Венгрия - 29.
Всю статистику о турнире можно посмотреть на сайте ru.uefa.com/futsalworldcup.
Чемпионат Европы по футзалу - 2022
Элитный отборочный раунд
Литва, Йонава, 30 января
2-й тур
Венгрия - Турция - 3:0.
Литва - Северная Ирландия - 5:1
Голы:
3'50'' [1:0] Альберт Воскунович
5'04'' [1:1] Крис Доннелли
5'09'' [2:1] Альберт Воскунович
12'28'' [3:1] Альберт Воскунович
27'58'' [4:1] Лукас Сянджикас
33'29" [5:1] Лукас Сянджикас
Турнирное положение в группе Е
после 2-го тура
1. Венгрия - 6 очков,
2. Литва - 6,
3. Турция - 0,
4. Северная Ирландия - 0.
Фото: Elvis Žaldaris