Сборная Литвы по футзалу одолела в Йонаве и второго соперника 🔊 Воспроизвести







Вчера, 30 января 2020 года, национальная сборная Литвы по футзалу провела свой второй матч в рамках отборочного - уже элитного - этапа чемпионата Европы - 2022 и одержала вторую победу.



На этот раз - над сборной Северной Ирландии. После трудной победы над сборной Турции со счётом 3:2, победа над командой Северной Ирландии далась хозяевам турнира намного легче. Впрочем, упомянутые представители британских островов изначально считались самой слабой среди участников турнира в Йонаве.



Первый гол литовская сборная сумела забить уже к исходу четвёртой минуты, породив надежды на возможный разгром соперника (с разницей не менее 7 мячей), что давало бы сборной Литвы шанс сыграть в последнем туре с фаворитом турнира - сборной Венгрии - вничью и сохранить за собой первое место. На этот раз - над сборной Северной Ирландии. После трудной победы над сборной Турции со счётом 3:2, победа над командой Северной Ирландии далась хозяевам турнира намного легче. Впрочем, упомянутые представители британских островов изначально считались самой слабой среди участников турнира в Йонаве.Первый гол литовская сборная сумела забить уже к исходу четвёртой минуты, породив надежды на возможный разгром соперника (с разницей не менее 7 мячей), что давало бы сборной Литвы шанс сыграть в последнем туре с фаворитом турнира - сборной Венгрии - вничью и сохранить за собой первое место.



Разгрома не получилось, но сборная Литвы победой над Северной Ирландии обеспечила себе, как минимум, второе место, дающее право потом побороться в стыковых матчах за выход в следующий раунд Евро-2022.



Яркой строкой в истории литовского футзала наверняка останется и достижение Альберта Воскуновича, сделавшего хет-трик менее чем за 10 минут.



К слову, в рейтинге сборных ФИФА Литва находится на 87 месте, Северная Ирландия - на 106, Турция - на 69, а Венгрия - 29.



Всю статистику о турнире можно посмотреть на сайте







Чемпионат Европы по футзалу - 2022



Элитный отборочный раунд



Литва, Йонава, 30 января



2-й тур



Венгрия - Турция - 3:0.



Литва - Северная Ирландия - 5:1



Голы:



3'50'' [1:0] Альберт Воскунович



5'04'' [1:1] Крис Доннелли



5'09'' [2:1] Альберт Воскунович



12'28'' [3:1] Альберт Воскунович



27'58'' [4:1] Лукас Сянджикас



33'29" [5:1] Лукас Сянджикас







Турнирное положение в группе Е



после 2-го тура



1. Венгрия - 6 очков,



2. Литва - 6,



3. Турция - 0,



4. Северная Ирландия - 0.



Фото: Elvis Žaldaris



Однако прошло чуть больше минуты с момента первого в матче взятия ворот, как гости сравняли результат, и стало ясно, что вначале нужно подумать о победе над аутсайдером, а уж о его разгроме - если получится.Разгрома не получилось, но сборная Литвы победой над Северной Ирландии обеспечила себе, как минимум, второе место, дающее право потом побороться в стыковых матчах за выход в следующий раунд Евро-2022.Яркой строкой в истории литовского футзала наверняка останется и достижение Альберта Воскуновича, сделавшего хет-трик менее чем за 10 минут.К слову, в рейтинге сборных ФИФА Литва находится на 87 месте, Северная Ирландия - на 106, Турция - на 69, а Венгрия - 29.Всю статистику о турнире можно посмотреть на сайте ru.uefa.com/futsalworldcup. Венгрия - Турция - 3:0.Литва - Северная Ирландия - 5:13'50'' [1:0] Альберт Воскунович5'04'' [1:1] Крис Доннелли5'09'' [2:1] Альберт Воскунович12'28'' [3:1] Альберт Воскунович27'58'' [4:1] Лукас Сянджикас33'29" [5:1] Лукас Сянджикас1. Венгрия - 6 очков,2. Литва - 6,3. Турция - 0,4. Северная Ирландия - 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: результаты матчей, Йонава, футзал, отбор, Сборная Литвы по футзалу География: Литва, Йонава — статья прочитана 144 раза Комментарии