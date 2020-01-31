Глава Совета раввинов Европы предостерег Украину и Польшу от ошибок Литвы 🔊 Воспроизвести Фото : предоставлено Конференцией раввинов Европы



Президент организации Пенхас Гольдшмидт подчеркнул, что когда речь заходит об истории, важно правдиво обращаться с фактами, а не создавать вымышленную реальность, сообщает



Он подчеркнул, что многие правители, боровшиеся за свободу своего народа, совершали геноцид против другого. Президент организации Пенхас Гольдшмидт подчеркнул, что когда речь заходит об истории, важно правдиво обращаться с фактами, а не создавать вымышленную реальность, сообщает Sputnik Литва . Польскому и украинскому правительствам не стоит вмешиваться в вопросы истории без веских причин. В противном случае они могут оказаться в ситуации Литвы, где местные власти хотят ввести ответственность за упоминание участия местного населения в Холокосте. Об этом заявил президент Совета раввинов Европы Пенхас Гольдшмидт.Он подчеркнул, что многие правители, боровшиеся за свободу своего народа, совершали геноцид против другого. "Когда имеешь дело с историей, важно быть правдивым с фактами, а не создавать вымышленную реальность. В целом было бы разумно, чтобы правительства не вмешивались в конфликт и оставили историю историкам, если для этого нет веских практических причин, таких как присуждение реституции или прекращение политического процесса, угрожающего их стране", – приводит слова Гольдшмидта РИА Новости.



Ранее глава организации раскритиковал законопроект, который хочет внести на рассмотрение в Сейм Литвы глава парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас. В документе предлагается признать Литву "полностью невиновной" в Холокосте.



Глава Совета раввинов Европы назвал законопроект "прямым оскорблением сотен тысяч литовских евреев", убийствам которых способствовали литовские политические и военные лидеры, а также местное население. Организация призвала Сейм Литвы отозвать документ.



Варшава пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой войны. Со стороны польских политиков часто звучат антироссийские заявления. Поддержку в этом вопросе им оказывают страны Балтии, а также Украина.



Президент России Владимир Путин отмечал, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Кроме того, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, российский лидер напомнил, сколько евреев погибло в годы войны на территории Украины и Прибалтики. Он назвал Холокост "одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории".



Отношение Литвы к Холокосту



Во время Второй мировой войны в Литве была практически уничтожена местная еврейская община, которая считалась одной из крупнейших в Европе. Были убиты около 220 тысяч человек.



Участие в истреблении еврейского народа принимали в том числе литовцы, сотрудничавшие с нацистами. Некоторые пособники фашистов в дальнейшем стали "национальными героями" Литвы.



Литву критикуют за подобное отношение к истории не только внутри страны, но за рубежом.



В интервью Sputnik Литва политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отмечал, что власти страны пытаются снять с себя определенную часть вины за то, что большое количество литовцев содействовали немецким карателям. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: Германия, Литва, польша, нацизм, Украина, холокост, гетто, концлагеря, воспоминания — статья прочитана 135 раз Комментарии