Глава Совета раввинов Европы предостерег Украину и Польшу от ошибок Литвы

Президент организации Пенхас Гольдшмидт подчеркнул, что когда речь заходит об истории, важно правдиво обращаться с фактами, а не создавать вымышленную реальность, сообщает Sputnik Литва. Польскому и украинскому правительствам не стоит вмешиваться в вопросы истории без веских причин. В противном случае они могут оказаться в ситуации Литвы, где местные власти хотят ввести ответственность за упоминание участия местного населения в Холокосте. Об этом заявил президент Совета раввинов Европы Пенхас Гольдшмидт.
Он подчеркнул, что многие правители, боровшиеся за свободу своего народа, совершали геноцид против другого.
"Когда имеешь дело с историей, важно быть правдивым с фактами, а не создавать вымышленную реальность. В целом было бы разумно, чтобы правительства не вмешивались в конфликт и оставили историю историкам, если для этого нет веских практических причин, таких как присуждение реституции или прекращение политического процесса, угрожающего их стране", – приводит слова Гольдшмидта РИА Новости.
Ранее глава организации раскритиковал законопроект, который хочет внести на рассмотрение в Сейм Литвы глава парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас. В документе предлагается признать Литву "полностью невиновной" в Холокосте.
Глава Совета раввинов Европы назвал законопроект "прямым оскорблением сотен тысяч литовских евреев", убийствам которых способствовали литовские политические и военные лидеры, а также местное население. Организация призвала Сейм Литвы отозвать документ.
Варшава пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой войны. Со стороны польских политиков часто звучат антироссийские заявления. Поддержку в этом вопросе им оказывают страны Балтии, а также Украина.
Президент России Владимир Путин отмечал, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Кроме того, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, российский лидер напомнил, сколько евреев погибло в годы войны на территории Украины и Прибалтики. Он назвал Холокост "одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории".
Отношение Литвы к Холокосту
Во время Второй мировой войны в Литве была практически уничтожена местная еврейская община, которая считалась одной из крупнейших в Европе. Были убиты около 220 тысяч человек.
Участие в истреблении еврейского народа принимали в том числе литовцы, сотрудничавшие с нацистами. Некоторые пособники фашистов в дальнейшем стали "национальными героями" Литвы.
Литву критикуют за подобное отношение к истории не только внутри страны, но за рубежом.
В интервью Sputnik Литва политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отмечал, что власти страны пытаются снять с себя определенную часть вины за то, что большое количество литовцев содействовали немецким карателям.
Ранее глава организации раскритиковал законопроект, который хочет внести на рассмотрение в Сейм Литвы глава парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас. В документе предлагается признать Литву "полностью невиновной" в Холокосте.
Глава Совета раввинов Европы назвал законопроект "прямым оскорблением сотен тысяч литовских евреев", убийствам которых способствовали литовские политические и военные лидеры, а также местное население. Организация призвала Сейм Литвы отозвать документ.
Варшава пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой войны. Со стороны польских политиков часто звучат антироссийские заявления. Поддержку в этом вопросе им оказывают страны Балтии, а также Украина.
Президент России Владимир Путин отмечал, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Кроме того, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, российский лидер напомнил, сколько евреев погибло в годы войны на территории Украины и Прибалтики. Он назвал Холокост "одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории".
Отношение Литвы к Холокосту
Во время Второй мировой войны в Литве была практически уничтожена местная еврейская община, которая считалась одной из крупнейших в Европе. Были убиты около 220 тысяч человек.
Участие в истреблении еврейского народа принимали в том числе литовцы, сотрудничавшие с нацистами. Некоторые пособники фашистов в дальнейшем стали "национальными героями" Литвы.
Литву критикуют за подобное отношение к истории не только внутри страны, но за рубежом.
В интервью Sputnik Литва политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отмечал, что власти страны пытаются снять с себя определенную часть вины за то, что большое количество литовцев содействовали немецким карателям.