Представители Литвы и Турции обсудят в Вильнюсе инвестиции 🔊 Воспроизвести Фото: www.litrail.lt







В пятницу в Вильнюсе представители Турции и Литвы обсудят инвестиции – в столице состоится первое заседание Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран и бизнес-форум.



Внимание на заседании будет уделено двустороннее торговле и инвестициям, сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта, инноваций и технологий, городского развития и туризма, сельского хозяйства.



Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич обсудит с турецким министром Рушар Пекджан сотрудничество в сферах воздушного и автодорожного транспорта, логистики.



По утверждению Я. Наркевича, Литва может предложить хорошо развитую инфраструктуру, которую турецкие партнеры могли бы использовать для расширения. Внимание на заседании будет уделено двустороннее торговле и инвестициям, сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта, инноваций и технологий, городского развития и туризма, сельского хозяйства.Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич обсудит с турецким министром Рушар Пекджан сотрудничество в сферах воздушного и автодорожного транспорта, логистики.По утверждению Я. Наркевича, Литва может предложить хорошо развитую инфраструктуру, которую турецкие партнеры могли бы использовать для расширения.



В нем отмечается, что для литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai актуально развитие сухопутного пути контейнерного проекта "Викинг" через Беларусь, Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Румынию и морем - до Турции.



Турецким партнерам предлагается организация перевозок по морской части маршрута "Викинг", или "Викингас", – доставлять контейнеры из Турции до украинских портов и соединить турецкий и скандинавские рынки, о чём уже говорилось много раз.



"Развитие проекта "Викинг" - это, конечно же, выход на новые рынки. В Балтийском регионе это страны Скандинавии, в регионе Черного моря - Турция, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Болгария",- говорил руководитель отдела маркетинга и тарифов "Литовских железных дорог" Владас Амброзявичюс



В рамках проработки вариантов выше упомянутого расширения рынков, как тогда сообщал об этом "Обзор", уже были проведены переговоры с представителями порта "Самсунг", и достигнуты договоренности о возможности открытия железнодорожной линии до порта и далее по продвижению контейнеров уже на территории Турции. "Литва заинтересована в развитии международной и эффективно действующей транспортно-логистической цепочки доставки грузов по Транспортному коридору север-юг", – отметило министерство в сообщении, присланном BNS.В нем отмечается, что для литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai актуально развитие сухопутного пути контейнерного проекта "Викинг" через Беларусь, Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Румынию и морем - до Турции.Турецким партнерам предлагается организация перевозок по морской части маршрута "Викинг", или "Викингас", – доставлять контейнеры из Турции до украинских портов и соединить турецкий и скандинавские рынки, о чём уже говорилось много раз."Развитие проекта "Викинг" - это, конечно же, выход на новые рынки. В Балтийском регионе это страны Скандинавии, в регионе Черного моря - Турция, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Болгария",- говорил руководитель отдела маркетинга и тарифов "Литовских железных дорог" Владас Амброзявичюс ещё осенью 2010 года. В рамках проработки вариантов выше упомянутого расширения рынков, как тогда сообщал об этом "Обзор", уже были проведены переговоры с представителями порта "Самсунг", и достигнуты договоренности о возможности открытия железнодорожной линии до порта и далее по продвижению контейнеров уже на территории Турции. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Турция, "Викинг", инвестиции — статья прочитана 155 раз Комментарии