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Представители Литвы и Турции обсудят в Вильнюсе инвестиции

Фото: www.litrail.lt




В пятницу в Вильнюсе представители Турции и Литвы обсудят инвестиции – в столице состоится первое заседание Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран и бизнес-форум.

Внимание на заседании будет уделено двустороннее торговле и инвестициям, сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта, инноваций и технологий, городского развития и туризма, сельского хозяйства.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич обсудит с турецким министром Рушар Пекджан сотрудничество в сферах воздушного и автодорожного транспорта, логистики.

По утверждению Я. Наркевича, Литва может предложить хорошо развитую инфраструктуру, которую турецкие партнеры могли бы использовать для расширения.
"Литва заинтересована в развитии международной и эффективно действующей транспортно-логистической цепочки доставки грузов по Транспортному коридору север-юг", – отметило министерство в сообщении, присланном BNS.

В нем отмечается, что для литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai актуально развитие сухопутного пути контейнерного проекта "Викинг" через Беларусь, Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Румынию и морем - до Турции.

Турецким партнерам предлагается организация перевозок по морской части маршрута "Викинг", или "Викингас", – доставлять контейнеры из Турции до украинских портов и соединить турецкий и скандинавские рынки, о чём уже говорилось много раз.

"Развитие проекта "Викинг" - это, конечно же, выход на новые рынки. В Балтийском регионе это страны Скандинавии, в регионе Черного моря - Турция, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Болгария",- говорил руководитель отдела маркетинга и тарифов "Литовских железных дорог" Владас Амброзявичюс ещё осенью 2010 года.

В рамках проработки вариантов выше упомянутого расширения рынков, как тогда сообщал об этом "Обзор", уже были проведены переговоры с представителями порта "Самсунг", и достигнуты договоренности о возможности открытия железнодорожной линии до порта и далее по продвижению контейнеров уже на территории Турции.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Турция, "Викинг", инвестиции
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добавлена сегодня, 31 января, 10:40

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