Фантастический боевик «КОМА» - визуальное путешествие в человеческое подсознание 🔊 Воспроизвести







Впечатляющее зрелище вас ждет в кинотеатрах Литвы с 31 января. Фантастический боевик «Кома» перенесет нас прямо в мир человеческого подсознания, где можно найти то, что находится рядом с нами, но часто остается незамеченным.



До рокового момента у Виктора (актер Ринал Мухаметов) было все - успешная карьера архитектора, друзья, планы на будущее, мечты. Однако, страшная автомобильная авария при очень странных обстоятельствах лишила его всего. После серьезной травмы молодой парень впадает в кому.



Он просыпается в очень странном мире, немного похожем на наш, но, в котором нет законов физики и химии. В этом невесомом пространстве все смешано и переплетено, поэтому трудно сказать, где находится небо, а где твердая почва под ногами. Здесь нет гравитации, руины огромных сооружений свободно плавают в пространстве, деревья, как на облаках, сквозь стены домов пробивается океан. Все, кто впадает в кому, оказываются в том же самом месте - в этом параллельном мире, созданном из воспоминаний всех тех людей, которые когда-либо впали в кому. До рокового момента у Виктора (актер Ринал Мухаметов) было все - успешная карьера архитектора, друзья, планы на будущее, мечты. Однако, страшная автомобильная авария при очень странных обстоятельствах лишила его всего. После серьезной травмы молодой парень впадает в кому.Он просыпается в очень странном мире, немного похожем на наш, но, в котором нет законов физики и химии. В этом невесомом пространстве все смешано и переплетено, поэтому трудно сказать, где находится небо, а где твердая почва под ногами. Здесь нет гравитации, руины огромных сооружений свободно плавают в пространстве, деревья, как на облаках, сквозь стены домов пробивается океан. Все, кто впадает в кому, оказываются в том же самом месте - в этом параллельном мире, созданном из воспоминаний всех тех людей, которые когда-либо впали в кому. Для Виктора этот мир страшный и чужой. В нем можно падать с неизмеримых высот и не пораниться, бежать, упасть и не почувствовать боли. В этом мире он должен бороться за свою жизнь, спасаясь от опасных, невесомых существ ... Он влюбляется и пытается понять законы этого мира. Встречающиеся новые знакомые проговариваются, что они все здесь, потому что не вписались в реальную жизнь. Сможет ли человек в коме вернуться в реальный мир? Поймет ли он, что такое КОМА?



Увлекательное, захватывающее путешествие во внутренний мир уже в кино с 31 января.







ПРЕМЬЕРА В Литве: с 31 января



РЕЖИССЁР: Никита Аргунов



АКТЁРЫ: Риналь Мухаметов, Антон Пампушный („Экипаж “), Любовь Аксенова („Салют-7“), Константин Лавроненко („Ликвидация “), Вилен Бабичев („Физрук “)



СТРАНА: Россия



ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N-13



ЖАНР: приключенческая фантастика Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: боевик «КОМА» — статья прочитана 134 раза Комментарии