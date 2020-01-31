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Фантастический боевик «КОМА» - визуальное путешествие в человеческое подсознание





Впечатляющее зрелище вас ждет в кинотеатрах Литвы с 31 января. Фантастический боевик «Кома» перенесет нас прямо в мир человеческого подсознания, где можно найти то, что находится рядом с нами, но часто остается незамеченным.

До рокового момента у Виктора (актер Ринал Мухаметов) было все - успешная карьера архитектора, друзья, планы на будущее, мечты. Однако, страшная автомобильная авария при очень странных обстоятельствах лишила его всего. После серьезной травмы молодой парень впадает в кому.

Он просыпается в очень странном мире, немного похожем на наш, но, в котором нет законов физики и химии. В этом невесомом пространстве все смешано и переплетено, поэтому трудно сказать, где находится небо, а где твердая почва под ногами. Здесь нет гравитации, руины огромных сооружений свободно плавают в пространстве, деревья, как на облаках, сквозь стены домов пробивается океан. Все, кто впадает в кому, оказываются в том же самом месте - в этом параллельном мире, созданном из воспоминаний всех тех людей, которые когда-либо впали в кому.
Для Виктора этот мир страшный и чужой. В нем можно падать с неизмеримых высот и не пораниться, бежать, упасть и не почувствовать боли. В этом мире он должен бороться за свою жизнь, спасаясь от опасных, невесомых существ ... Он влюбляется и пытается понять законы этого мира. Встречающиеся новые знакомые проговариваются, что они все здесь, потому что не вписались в реальную жизнь. Сможет ли человек в коме вернуться в реальный мир? Поймет ли он, что такое КОМА?

Увлекательное, захватывающее путешествие во внутренний мир уже в кино с 31 января.



ПРЕМЬЕРА В Литве: с 31 января

РЕЖИССЁР: Никита Аргунов

АКТЁРЫ: Риналь Мухаметов, Антон Пампушный („Экипаж “), Любовь Аксенова („Салют-7“), Константин Лавроненко („Ликвидация “), Вилен Бабичев („Физрук “)

СТРАНА: Россия

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N-13

ЖАНР: приключенческая фантастика
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: боевик «КОМА»
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добавлена сегодня, 31 января, 10:20

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