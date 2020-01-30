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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.
По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 – в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12 тысяч 167 человек выявлено подозрение на заболевание.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".
При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье
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