ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией 🔊 Воспроизвести



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус, передает



По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 – в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12 тысяч 167 человек выявлено подозрение на заболевание.



Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".



При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 – в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12 тысяч 167 человек выявлено подозрение на заболевание.Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку. РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, ВОЗ, пандемия — статья прочитана 109 раз Комментарии