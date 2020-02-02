Загрузка... Frankfurter Allgemeine Zeitung Германия : сомнительный спектакль русских детей-фигуристов 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Вильф



После провала чемпионки Германии на ЧЕ по фигурному катанию и триумфа россиянок немецкие эксперты взялись наперебой рассуждать, как опасны последние тренды на льду. В один не очень прекрасный день четверные прыжки отзовутся болью в изношенных костях и суставах, а доминирование одной страны спорту не на пользу!



Дети, прыжки, сенсации — заключительный этап чемпионата Европы по фигурному катанию, который все еще, как ни странно, зовется соревнованиями среди женщин, обещал стать волнующим спектаклем.



Совсем недавно казавшиеся немыслимыми четверные прыжки, выполняемые рано повзрослевшими подростками, стали украшениями спортивных программ на субботнем шоу в ледовом дворце «Штайермаркхалле» в Граце. Малолетние спортсменки представляли школу фигурного катания московского тренера Этери Тутберидзе. Анна Щербакова первой среди женщин заявила сразу два четверных лутца в своей произвольной программе, а Александра Трусова способна выполнять сразу четыре разных четверных прыжка. Дети, прыжки, сенсации — заключительный этап чемпионата Европы по фигурному катанию, который все еще, как ни странно, зовется соревнованиями среди женщин, обещал стать волнующим спектаклем.Совсем недавно казавшиеся немыслимыми четверные прыжки, выполняемые рано повзрослевшими подростками, стали украшениями спортивных программ на субботнем шоу в ледовом дворце «Штайермаркхалле» в Граце. Малолетние спортсменки представляли школу фигурного катания московского тренера Этери Тутберидзе. Анна Щербакова первой среди женщин заявила сразу два четверных лутца в своей произвольной программе, а Александра Трусова способна выполнять сразу четыре разных четверных прыжка.



Но эти падения не привели к серьезным последствиям. Одна спортсменка в итоге стала второй, а другая — третьей на Чемпионате Европы, а вот приехавшая туда с большими амбициями чемпионка Германии оказалась всего лишь на четырнадцатом месте.



Щербакову и Трусову опередила еще одна русская спортсменка. 16-летняя Алена Косторная, выигравшая в декабре Гран-при в Турине, обошла конкуренток в том числе и потому, что не рискнула сделать ни одного четверного прыжка, но зато успешно выполнила два не менее высоко ценимых тройных акселя, прежде чем в конце произвольной программы все-таки упала на лед на тройном лутце. Вообще этот прыжок не должен был представлять трудностей для воспитанницы невозмутимого тренера Тутберидзе. Еще совсем юной Косторная освоила эффектный стиль катания и обладает сегодня, помимо удивительной прыгучести, способностью чувствовать красоту своего вида спорта.



Вполне возможно, что новая чемпионка Европы получит золото и на зимних Олимпийских Играх в Пекине через два года. Но полной уверенности в этом нет, если проследить, насколько быстро сменяют друг друга восходящие и заходящие звезды российского фигурного катания



Ныне 20-летняя Евгения Медведева, которая в 2016 и 2017 годах занимала первые места на Чемпионатах мира и Европы, не смогла в России квалифицироваться на международные чемпионаты. Алина Загитова, которая в 2018 году в возрасте 15 лет завоевала золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а затем год спустя выиграла Чемпионат мира в Сайтаме, не стала выступать даже на Чемпионате России этого года в Красноярске. Говорят, сейчас она испытывает проблемы с мотивацией и не хочет вставать на пути у штурмующих спортивные вершины детей-фигуристов.



Российская тройка победительниц Граца знает, чего ожидать. Алена Косторная, такой же подросток, как и ее подруги и соперницы, говорит по этому поводу: «Фигурное катание развивается очень быстро. Если раньше девушки могли кататься до 25-летнего возраста, то теперь передовые позиции занимают намного более молодые спортсменки. К сожалению, их карьеры будут короче, ведь, став взрослыми, они уже физически не смогут выполнять свои коронные элементы». А Александра Трусова даже верит, что следующее поколение фигуристок попытается исполнять пятерные прыжки.



Это безумие, говорят те, кто сегодня думает о завтрашнем дне. Сейчас эти тоненькие девочки на тренировках в Москве часами постоянно вращаются и взлетают надо льдом в четверных прыжках, но в один не очень прекрасный день это отзовется болью в их изношенных костях и суставах.



В том числе и из-за психических нагрузок и опасностей для здоровья, связанных с ранним взрослением в спорте, многие взрослые знатоки выступают за повышение возраста спортсменов для допуска к соревнованиям среди взрослых с 15 до 17 или 18 лет. Среди них и Удо Дёнсдорф (Udo Dönsdorf), спортивный директор Федерации фигурного катания Германии. Он говорит: «Мне становится не по себе, когда я думаю о процессах в женском фигурном катании. Я вижу тщательно отобранных маленьких детей, которые в оптимальных условиях выжимают из себя все, на что способны их тела».



То, что в Граце российская федерация фигурного катания завоевала десять из двенадцати наград и победила в каждой из четырех дисциплин, Дёнсдорфу также не понравилось: «Доминирование одной федерации вредит нашему виду спорта».



В России фигурное катание популярно как нигде. Успеху подчинено многое, если не все. И поэтому не очень радостными были слова малолетних московских звезд этого Чемпионата Европы, когда напряженные дни соревнований остались позади. «Боль, унижения, все, что я иногда я ощущала на тренировках, — все мои старания окупились», — произнесла Алена Косторная. А Анна Щербакова посетовала: «Это не то, на что я рассчитывала». Александра Трусова заявила, что будет тренироваться еще упорнее.



Иногда спорт, в том числе и такое красивое фигурное катание, — тяжкий детский труд. Три российские фигуристки, выступившие на чемпионате Европы в Граце, знают, что это такое.



Автор: Роланд Цорн (Roland Zorn) для Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия, перевод 15-летняя чемпионка России Щербакова, которая стремилась стать преемницей другой русской фигуристки, 17-летней Софьи Самодуровой, не квалифицировавшейся на чемпионат Европы, упала при выполнении второго четверного лутца. А ее ровесница Трусова — на четверном тулупе.Но эти падения не привели к серьезным последствиям. Одна спортсменка в итоге стала второй, а другая — третьей на Чемпионате Европы, а вот приехавшая туда с большими амбициями чемпионка Германии оказалась всего лишь на четырнадцатом месте.Щербакову и Трусову опередила еще одна русская спортсменка. 16-летняя Алена Косторная, выигравшая в декабре Гран-при в Турине, обошла конкуренток в том числе и потому, что не рискнула сделать ни одного четверного прыжка, но зато успешно выполнила два не менее высоко ценимых тройных акселя, прежде чем в конце произвольной программы все-таки упала на лед на тройном лутце. Вообще этот прыжок не должен был представлять трудностей для воспитанницы невозмутимого тренера Тутберидзе. Еще совсем юной Косторная освоила эффектный стиль катания и обладает сегодня, помимо удивительной прыгучести, способностью чувствовать красоту своего вида спорта.Вполне возможно, что новая чемпионка Европы получит золото и на зимних Олимпийских Играх в Пекине через два года. Но полной уверенности в этом нет, если проследить, насколько быстро сменяют друг друга восходящие и заходящие звезды российского фигурного катанияНыне 20-летняя Евгения Медведева, которая в 2016 и 2017 годах занимала первые места на Чемпионатах мира и Европы, не смогла в России квалифицироваться на международные чемпионаты. Алина Загитова, которая в 2018 году в возрасте 15 лет завоевала золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а затем год спустя выиграла Чемпионат мира в Сайтаме, не стала выступать даже на Чемпионате России этого года в Красноярске. Говорят, сейчас она испытывает проблемы с мотивацией и не хочет вставать на пути у штурмующих спортивные вершины детей-фигуристов.Российская тройка победительниц Граца знает, чего ожидать. Алена Косторная, такой же подросток, как и ее подруги и соперницы, говорит по этому поводу: «Фигурное катание развивается очень быстро. Если раньше девушки могли кататься до 25-летнего возраста, то теперь передовые позиции занимают намного более молодые спортсменки. К сожалению, их карьеры будут короче, ведь, став взрослыми, они уже физически не смогут выполнять свои коронные элементы». А Александра Трусова даже верит, что следующее поколение фигуристок попытается исполнять пятерные прыжки.Это безумие, говорят те, кто сегодня думает о завтрашнем дне. Сейчас эти тоненькие девочки на тренировках в Москве часами постоянно вращаются и взлетают надо льдом в четверных прыжках, но в один не очень прекрасный день это отзовется болью в их изношенных костях и суставах.В том числе и из-за психических нагрузок и опасностей для здоровья, связанных с ранним взрослением в спорте, многие взрослые знатоки выступают за повышение возраста спортсменов для допуска к соревнованиям среди взрослых с 15 до 17 или 18 лет. Среди них и Удо Дёнсдорф (Udo Dönsdorf), спортивный директор Федерации фигурного катания Германии. Он говорит: «Мне становится не по себе, когда я думаю о процессах в женском фигурном катании. Я вижу тщательно отобранных маленьких детей, которые в оптимальных условиях выжимают из себя все, на что способны их тела».То, что в Граце российская федерация фигурного катания завоевала десять из двенадцати наград и победила в каждой из четырех дисциплин, Дёнсдорфу также не понравилось: «Доминирование одной федерации вредит нашему виду спорта».В России фигурное катание популярно как нигде. Успеху подчинено многое, если не все. И поэтому не очень радостными были слова малолетних московских звезд этого Чемпионата Европы, когда напряженные дни соревнований остались позади. «Боль, унижения, все, что я иногда я ощущала на тренировках, — все мои старания окупились», — произнесла Алена Косторная. А Анна Щербакова посетовала: «Это не то, на что я рассчитывала». Александра Трусова заявила, что будет тренироваться еще упорнее.Иногда спорт, в том числе и такое красивое фигурное катание, — тяжкий детский труд. Три российские фигуристки, выступившие на чемпионате Европы в Граце, знают, что это такое.Автор: Роланд Цорн (Roland Zorn) для Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: спорт, в мире Ключевые слова: Россия, дети, Фигурное катание, чемпионы, возмущение — статья прочитана 177 раз Комментарии