В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США 🔊 Воспроизвести © United States Space Force



Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил президент Дональд Трамп, сообщает



В центре круглой эмблемы расположено схематическое изображение Земли, на темно-синем фоне за ней видны звезды. На переднем плане изображена опоясанная орбитой белая фигура в виде направленного вверх наконечника стрелы.



Комментаторы очень быстро обнаружили сходство эмблемы с символом Объединенной федерации планет из сериала "Стартрек", рассказывающего о приключениях научной экспедиции в космосе.



"Где-то я видел этот символ… Но где…" — сыронизировал @windthin, сразу прикрепив картинку из телешоу.



"Лол, вы что, просто украли логотип "Стартрека?" — удивился @eugenegu.



"Кажется, где-то здесь есть нарушение прав на фирменный знак", — пишет @AdamParkhomenko.



"Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты "Стартрека", — отметил @Pappiness. Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости В центре круглой эмблемы расположено схематическое изображение Земли, на темно-синем фоне за ней видны звезды. На переднем плане изображена опоясанная орбитой белая фигура в виде направленного вверх наконечника стрелы.Комментаторы очень быстро обнаружили сходство эмблемы с символом Объединенной федерации планет из сериала "Стартрек", рассказывающего о приключениях научной экспедиции в космосе."Где-то я видел этот символ… Но где…" — сыронизировал @windthin, сразу прикрепив картинку из телешоу."Лол, вы что, просто украли логотип "Стартрека?" — удивился @eugenegu."Кажется, где-то здесь есть нарушение прав на фирменный знак", — пишет @AdamParkhomenko."Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты "Стартрека", — отметил @Pappiness. РИА Новости Категории: политика, технологии Ключевые слова: США, космос, эмблема, войска, соцсети — статья прочитана 149 раз Комментарии