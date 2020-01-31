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В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США
Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
В центре круглой эмблемы расположено схематическое изображение Земли, на темно-синем фоне за ней видны звезды. На переднем плане изображена опоясанная орбитой белая фигура в виде направленного вверх наконечника стрелы.
Комментаторы очень быстро обнаружили сходство эмблемы с символом Объединенной федерации планет из сериала "Стартрек", рассказывающего о приключениях научной экспедиции в космосе.
"Где-то я видел этот символ… Но где…" — сыронизировал @windthin, сразу прикрепив картинку из телешоу.
"Лол, вы что, просто украли логотип "Стартрека?" — удивился @eugenegu.
"Кажется, где-то здесь есть нарушение прав на фирменный знак", — пишет @AdamParkhomenko.
"Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты "Стартрека", — отметил @Pappiness.
РИА Новости
Категории: политика, технологии
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