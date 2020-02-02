Черногорского корреспондента «Балканиста» арестовали из-за цитаты 🔊 Воспроизвести



Известный черногорский журналист, аналитик и обозреватель портала «Балканист» Игорь Дамьянович был арестован 24 января, на несколько часов, передает



Около 12 часов по местному времени журналиста отпустили, о причинах задержания ему не сообщили.



В беседе с редакцией портала «Балканист» Игорь Дамьянович прокомментировал сегодняшний инцидент.



«Полиция ввалилась в мой дом и арестовала меня, как будто я злодей-рецидивист. На глазах соседей и запуганной семьи двое полицейских затолкали меня в машину и привезли в участок. Там меня продержали два часа, не объяснив толком, в чем причина задержания. Как выяснилось, на меня пожаловался один из пользователей Фейсбука, сообщив ”о моей причастности к наркотикам”, хотя в переписке с ним я процитировал известного всем на Балканах священника митрополии Черногорско-Приморской Рафаила который сказал: ”Вода дорогая и еще более дорожает, героин вообще никакой”. У них не было никаких оснований для моего ареста, поэтому сейчас мы с адвокатом составляем жалобу в суд», — отметил журналист. Известный черногорский журналист, аналитик и обозреватель портала «Балканист» Игорь Дамьянович был арестован 24 января, на несколько часов, передает БАЛКАНИСТ . Первым о задержании сообщил портал in4s. Как указало издание, причиной послужила публичная переписка Дамьяновича в Facebook с неким Алией Джукичем, который, по данным портала, написал на Игоря Дамьяновича заявление в полицию.Около 12 часов по местному времени журналиста отпустили, о причинах задержания ему не сообщили.В беседе с редакцией портала «Балканист» Игорь Дамьянович прокомментировал сегодняшний инцидент.«Полиция ввалилась в мой дом и арестовала меня, как будто я злодей-рецидивист. На глазах соседей и запуганной семьи двое полицейских затолкали меня в машину и привезли в участок. Там меня продержали два часа, не объяснив толком, в чем причина задержания. Как выяснилось, на меня пожаловался один из пользователей Фейсбука, сообщив ”о моей причастности к наркотикам”, хотя в переписке с ним я процитировал известного всем на Балканах священника митрополии Черногорско-Приморской Рафаила который сказал: ”Вода дорогая и еще более дорожает, героин вообще никакой”. У них не было никаких оснований для моего ареста, поэтому сейчас мы с адвокатом составляем жалобу в суд», — отметил журналист. Скриншот Facebook-аккаунта Игоря Дамьяновича



В переписке с Алией Джукичем Игорь Дамьянович процитировал высказывание священника митрополии Черногорско-Приморской Рафаила, который на проповеди 2016 года заявил о том, что «вода слишком дорогая, а героин совсем плох», что в свое время вызвало крайне бурную реакцию в обществе. Впоследствии священнослужитель пояснял, что «героин стал символом нашего времени», а вода стала людям дороже кока-колы.



Дамьянович также добавил, что ранее в соцсетях в его адрес поступали угрозы от частных лиц, которые, как он полагает, были «провокаторами».



«Хочу напомнить, что через тот же фейсбук агенты-провокаторы служб безопасности Черногории несколько раз угрожали убить меня, заколоть ножом, но никакой реакции на эти угрозы от полиции не последовало. Теперь же меня арестовали за цитату. Я считаю, что таким образом марионеточная полиция запугивает борцов с режимом Мило Джукановича», — говорит Игорь Дамьянович.



В Черногории он известен как один из немногих журналистов, открыто критикующих действующую власть. Портал in4s пишет, что задержание Дамьяновича стало следствием начала борьбы правительства с оппозиционной прессой.



«Учитывая объявление черногорским министром обороны Предрагом Бошковичем так называемой ”антигибридной” войны, можно предположить, что ее начало ознаменовано арестом всех, кто оказывает сопротивление правящему режиму», — пишет СМИ.



Помимо Предрага Бошковича, заявления о начале «интенсивной антигибридной войны» были сделаны и министром культуры Черногории Александаром Богдановичем. Этот чиновник, приветствуя недавний арест редакторов оппозиционных порталов «Борба» и in4s Дражена Живковича и Гойко Раичевича, сказал, что с вступлением в силу нового закона о СМИ будут приняты все доступные меры против порталов, которые «пропагандируют в Черногории чужие интересы».



Задержание Игоря Дамьяновича прокомментировал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По мнению эксперта, методы официальной Подгорицы не отвечают стандартам современного государства, которое называет себя европейским.



«Режим Мило Джукановича в попытке сохранить власть идёт на крайние меры — арест неугодных журналистов. Только за последний месяц были арестованы и допрошены по абсурдным обвинениям редакторы оппозиционных порталов ”Борба” и ”Ин4с” Дражен Живкович и Гойко Раичевич. Им вменили в вину тот факт, что их СМИ написали о взрыве, случившемся в правительственной резиденции. Теперь был арестован известный аналитик и публицист, собственный корреспондент ”Балканиста” в Подгорице Игорь Дамианович. Подобные практики больше напоминают разборки с неугодными СМИ диктатур и наркокартелей Латинской Америки прошлого века, чем Европу 2020 года», — считает политолог.



«К данному факту будет привлечено внимание ведущих европейских СМИ, и будет подано обращение во Всемирную Федерацию журналистов в Брюсселе», — подчеркнул Олег Бондаренко. В переписке с Алией Джукичем Игорь Дамьянович процитировал высказывание священника митрополии Черногорско-Приморской Рафаила, который на проповеди 2016 года заявил о том, что «вода слишком дорогая, а героин совсем плох», что в свое время вызвало крайне бурную реакцию в обществе. Впоследствии священнослужитель пояснял, что «героин стал символом нашего времени», а вода стала людям дороже кока-колы.Дамьянович также добавил, что ранее в соцсетях в его адрес поступали угрозы от частных лиц, которые, как он полагает, были «провокаторами».«Хочу напомнить, что через тот же фейсбук агенты-провокаторы служб безопасности Черногории несколько раз угрожали убить меня, заколоть ножом, но никакой реакции на эти угрозы от полиции не последовало. Теперь же меня арестовали за цитату. Я считаю, что таким образом марионеточная полиция запугивает борцов с режимом Мило Джукановича», — говорит Игорь Дамьянович.В Черногории он известен как один из немногих журналистов, открыто критикующих действующую власть. Портал in4s пишет, что задержание Дамьяновича стало следствием начала борьбы правительства с оппозиционной прессой.«Учитывая объявление черногорским министром обороны Предрагом Бошковичем так называемой ”антигибридной” войны, можно предположить, что ее начало ознаменовано арестом всех, кто оказывает сопротивление правящему режиму», — пишет СМИ.Помимо Предрага Бошковича, заявления о начале «интенсивной антигибридной войны» были сделаны и министром культуры Черногории Александаром Богдановичем. Этот чиновник, приветствуя недавний арест редакторов оппозиционных порталов «Борба» и in4s Дражена Живковича и Гойко Раичевича, сказал, что с вступлением в силу нового закона о СМИ будут приняты все доступные меры против порталов, которые «пропагандируют в Черногории чужие интересы».Задержание Игоря Дамьяновича прокомментировал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По мнению эксперта, методы официальной Подгорицы не отвечают стандартам современного государства, которое называет себя европейским.«Режим Мило Джукановича в попытке сохранить власть идёт на крайние меры — арест неугодных журналистов. Только за последний месяц были арестованы и допрошены по абсурдным обвинениям редакторы оппозиционных порталов ”Борба” и ”Ин4с” Дражен Живкович и Гойко Раичевич. Им вменили в вину тот факт, что их СМИ написали о взрыве, случившемся в правительственной резиденции. Теперь был арестован известный аналитик и публицист, собственный корреспондент ”Балканиста” в Подгорице Игорь Дамианович. Подобные практики больше напоминают разборки с неугодными СМИ диктатур и наркокартелей Латинской Америки прошлого века, чем Европу 2020 года», — считает политолог.«К данному факту будет привлечено внимание ведущих европейских СМИ, и будет подано обращение во Всемирную Федерацию журналистов в Брюсселе», — подчеркнул Олег Бондаренко. balkanist.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: арест, власть, журналист, Черногория, критика — статья прочитана 182 раза Комментарии