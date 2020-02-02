Я очень давно хотел это сделать. Священник-гей, совершивший каминг-аут в 90 лет

"Я появился на свет гомосексуальным. Это не мой выбор. Большую часть жизни я думал: как бы мне хотелось родиться обычным человеком", - говорит англиканский священник, преподобный Стэнли Андерхилл.
Еще в ранней молодости он понял, что он не такой, как большинство ровесников. Но довериться было некому.
"Я даже брату не говорил, что я гей, пока не опубликовал свою книгу в 2018 году", - рассказал Андерхилл ведущей программы Би-би-си Outlook Эмили Уэбб.
На тот момент ему исполнилось 91, а брат был младше на два года.
"Я увидел, что это его особо не шокировало, и пожалел, что не рассказал ему и остальной семье раньше, - добавил Андерхилл. - Но я не знал, как они это воспримут".
"Богомерзкий"
Всю жизнь Стэнли Андерхиллу приходилось притворяться не тем, кем он был.
"Я рос во враждебном, ханжеском и невежественном мире, насквозь пропитанном предрассудками, бедностью и классовыми различиями", - писал он в своей автобиографии.
Всего за девять лет до его рождения, в 1918 году, английские женщины получили право голосовать на выборах. Но однополый секс еще долго оставался уголовно наказуемым и, по мнению многих, "омерзительным в глазах Бога".
"Я сознательно подавлял и отрицал свою сексуальность - перед собой, перед другими людьми и перед Богом".
Борьба с собой
Стэнли в детстве был застенчивым, а его родители - очень благочестивыми. Об откровенном разговоре с ними не могло быть и речи.
"Я долго не сознавал, кто я. Испытывал определенные чувства, но не понимал их природы, и никто мне ничего не объяснял. Слова "гомосексуальность" вообще не было в нашем лексиконе".
Отец Стэнли работал на фабрике по выпуску электротоваров, но получал так мало, что семья позволяла себе только самое необходимое.
Общение мальчика с отцом в основном сводилось к поучениям и выговорам. "Мне всегда казалось, будто он меня презирал, хотя не объяснял, за что".
Отношения с мамой тоже не были идеальными. Услышав из уст сына сколько-нибудь нетривиальную мысль, она всегда недовольно спрашивала: "Где ты этого набрался?"
В довершение всего, над мальчиком издевались одноклассники.
Тяга к мужскому телу
Начав ходить в бассейн, Стэнли впервые почувствовал, что его привлекает вид мужского тела. Когда наш тренер нырял, я испытывал возбуждение", - пишет он в своей биографии "Покидая страну мрака".
В 18 лет Андерхилл был призван во флот и назначен медбратом на сторожевой корабль "Куин".
Война как раз окончилась. На борту "Куин" отправилась через океан большая группа "невест джи-ай" - британок, вступивших в брак с американскими солдатами.
Одна из пассажирок во время плавания упала и сильно повредила ногу. Андерхилл должен был оказать ей медпомощь, но при виде крови сам упал в обморок. Позаботиться о нем поручили матросу по имени Алекс.
Первая любовь
"Придя в себя, я сразу увидел его. Я не понял, что он мне сказал, но наши глаза встретились, и я почувствовал, что люблю его", - рассказывает Стэнли Андерхилл.
"Наши отношения были прекрасны. Я не считал их ни противоестественными, ни противозаконными, просто не думал об этом", - рассказывает Андерхилл.
В 1948 году партнеры демобилизовались, и Стэнли поступил счетоводом на фирму, которой владел отец Алекса. Но когда он захотел поселиться с Алексом в одной квартире, отец его уволил и предложил идти своей дорогой.
Сам Алекс тоже понемногу начал меняться.
"Мы оба начали читать Священное Писание. Он первым пришел к заключению, что наша связь порочна".
Не прекращая сексуальных отношений со Стэнли, Алекс начал встречаться с девушкой. Кончилось все тем, что в 1952 году он на ней женился и предложил Андерхиллу быть свидетелем на свадьбе.
Тоска и одиночество
"Когда он отверг меня, я чувствовал себя ужасно, - признается Стэнли Андерхилл. - Казалось, моя жизнь разбита вдребезги".
Алекс предложил бывшему партнеру вылечиться от его сексуальных наклонностей.
"Однажды ноябрьским утром он привел нескольких друзей, возложил на меня руки и стал молиться Иисусу Христу, чтобы Он изгнал из меня демона и избавил от моего гомосексуального влечения. Алекс явно был взволнован и верил в то, что делает. Но мне стало плохо, как никогда прежде", - рассказывает Андерхилл.
"Я пошел к врачу и сказал: видно, я не гожусь для этого мира, избавьте меня от него!"
Он лечился от депрессии и суицидальных настроений разными способами, включая электрошоковую терапию.
Стэнли отчаянно пытался побороть природу - запрещал себе глядеть на молодых людей, горячо молился, прибегал к электрошоковой терапии и инъекциям тестостерона. Ничто не помогало.
Среди друзей прошел слух, что он гей. Все, кроме одного, начали его сторониться.
Стэнли был вынужден продать свой дом и на некоторое время вернуться жить к матери, которая по-прежнему ничего не знала.
Декриминализация
Только в 1967 году гомосексуализм перестал быть уголовно наказуемым в Англии и Уэльсе.
Одной из последних жертв старого закона оказался гениальный математик Алан Тьюринг, подвергшийся принудительной гормональной терапии и предположительно покончивший с собой из-за гонений. Не помогло даже то, что он в свое время помог союзникам выиграть войну, расшифровав код немецкой шифровальной машины "Энигма".
По сей день однополый секс формально запрещен в 68 странах. Примерно половина из них - бывшие британские колонии.
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Всю жизнь Стэнли Андерхиллу приходилось притворяться не тем, кем он был.
"Я рос во враждебном, ханжеском и невежественном мире, насквозь пропитанном предрассудками, бедностью и классовыми различиями", - писал он в своей автобиографии.
Всего за девять лет до его рождения, в 1918 году, английские женщины получили право голосовать на выборах. Но однополый секс еще долго оставался уголовно наказуемым и, по мнению многих, "омерзительным в глазах Бога".
"Я сознательно подавлял и отрицал свою сексуальность - перед собой, перед другими людьми и перед Богом".
Борьба с собой
Стэнли в детстве был застенчивым, а его родители - очень благочестивыми. Об откровенном разговоре с ними не могло быть и речи.
"Я долго не сознавал, кто я. Испытывал определенные чувства, но не понимал их природы, и никто мне ничего не объяснял. Слова "гомосексуальность" вообще не было в нашем лексиконе".
Отец Стэнли работал на фабрике по выпуску электротоваров, но получал так мало, что семья позволяла себе только самое необходимое.
Общение мальчика с отцом в основном сводилось к поучениям и выговорам. "Мне всегда казалось, будто он меня презирал, хотя не объяснял, за что".
Отношения с мамой тоже не были идеальными. Услышав из уст сына сколько-нибудь нетривиальную мысль, она всегда недовольно спрашивала: "Где ты этого набрался?"
В довершение всего, над мальчиком издевались одноклассники.
Тяга к мужскому телу
Начав ходить в бассейн, Стэнли впервые почувствовал, что его привлекает вид мужского тела. Когда наш тренер нырял, я испытывал возбуждение", - пишет он в своей биографии "Покидая страну мрака".
В 18 лет Андерхилл был призван во флот и назначен медбратом на сторожевой корабль "Куин".
Война как раз окончилась. На борту "Куин" отправилась через океан большая группа "невест джи-ай" - британок, вступивших в брак с американскими солдатами.
Одна из пассажирок во время плавания упала и сильно повредила ногу. Андерхилл должен был оказать ей медпомощь, но при виде крови сам упал в обморок. Позаботиться о нем поручили матросу по имени Алекс.
Первая любовь
"Придя в себя, я сразу увидел его. Я не понял, что он мне сказал, но наши глаза встретились, и я почувствовал, что люблю его", - рассказывает Стэнли Андерхилл.
"Наши отношения были прекрасны. Я не считал их ни противоестественными, ни противозаконными, просто не думал об этом", - рассказывает Андерхилл.
В 1948 году партнеры демобилизовались, и Стэнли поступил счетоводом на фирму, которой владел отец Алекса. Но когда он захотел поселиться с Алексом в одной квартире, отец его уволил и предложил идти своей дорогой.
Сам Алекс тоже понемногу начал меняться.
"Мы оба начали читать Священное Писание. Он первым пришел к заключению, что наша связь порочна".
Не прекращая сексуальных отношений со Стэнли, Алекс начал встречаться с девушкой. Кончилось все тем, что в 1952 году он на ней женился и предложил Андерхиллу быть свидетелем на свадьбе.
Тоска и одиночество
"Когда он отверг меня, я чувствовал себя ужасно, - признается Стэнли Андерхилл. - Казалось, моя жизнь разбита вдребезги".
Алекс предложил бывшему партнеру вылечиться от его сексуальных наклонностей.
"Однажды ноябрьским утром он привел нескольких друзей, возложил на меня руки и стал молиться Иисусу Христу, чтобы Он изгнал из меня демона и избавил от моего гомосексуального влечения. Алекс явно был взволнован и верил в то, что делает. Но мне стало плохо, как никогда прежде", - рассказывает Андерхилл.
"Я пошел к врачу и сказал: видно, я не гожусь для этого мира, избавьте меня от него!"
Он лечился от депрессии и суицидальных настроений разными способами, включая электрошоковую терапию.
Стэнли отчаянно пытался побороть природу - запрещал себе глядеть на молодых людей, горячо молился, прибегал к электрошоковой терапии и инъекциям тестостерона. Ничто не помогало.
Среди друзей прошел слух, что он гей. Все, кроме одного, начали его сторониться.
Стэнли был вынужден продать свой дом и на некоторое время вернуться жить к матери, которая по-прежнему ничего не знала.
Декриминализация
Только в 1967 году гомосексуализм перестал быть уголовно наказуемым в Англии и Уэльсе.
Одной из последних жертв старого закона оказался гениальный математик Алан Тьюринг, подвергшийся принудительной гормональной терапии и предположительно покончивший с собой из-за гонений. Не помогло даже то, что он в свое время помог союзникам выиграть войну, расшифровав код немецкой шифровальной машины "Энигма".
По сей день однополый секс формально запрещен в 68 странах. Примерно половина из них - бывшие британские колонии.
продолжение далее