Загрузка... Я очень давно хотел это сделать. Священник-гей, совершивший каминг-аут в 90 лет 🔊 Воспроизвести WWW.COMINGOUTOFTHEBLACKCOUNTRY.COM Image caption Стэнли Андерхилл всю жизнь хотел сделать это и не мог решиться



"Я появился на свет гомосексуальным. Это не мой выбор. Большую часть жизни я думал: как бы мне хотелось родиться обычным человеком", - говорит англиканский священник, преподобный Стэнли Андерхилл.



Еще в ранней молодости он понял, что он не такой, как большинство ровесников. Но довериться было некому.



"Я даже брату не говорил, что я гей, пока не опубликовал свою книгу в 2018 году", - рассказал Андерхилл ведущей программы Би-би-си Outlook Эмили Уэбб.



На тот момент ему исполнилось 91, а брат был младше на два года.



"Я увидел, что это его особо не шокировало, и пожалел, что не рассказал ему и остальной семье раньше, - добавил Андерхилл. - Но я не знал, как они это воспримут". "Я появился на свет гомосексуальным. Это не мой выбор. Большую часть жизни я думал: как бы мне хотелось родиться обычным человеком", - говорит англиканский священник, преподобный Стэнли Андерхилл.Еще в ранней молодости он понял, что он не такой, как большинство ровесников. Но довериться было некому."Я даже брату не говорил, что я гей, пока не опубликовал свою книгу в 2018 году", - рассказал Андерхилл ведущей программы Би-би-си Outlook Эмили Уэбб.На тот момент ему исполнилось 91, а брат был младше на два года."Я увидел, что это его особо не шокировало, и пожалел, что не рассказал ему и остальной семье раньше, - добавил Андерхилл. - Но я не знал, как они это воспримут". "Богомерзкий"



STANLEY UNDERHILL Image caption Стэнли Андерхилл (второй справа) скрывал свою сексуальную ориентацию от родителей и братьев



Всю жизнь Стэнли Андерхиллу приходилось притворяться не тем, кем он был.



"Я рос во враждебном, ханжеском и невежественном мире, насквозь пропитанном предрассудками, бедностью и классовыми различиями", - писал он в своей автобиографии.



Всего за девять лет до его рождения, в 1918 году, английские женщины получили право голосовать на выборах. Но однополый секс еще долго оставался уголовно наказуемым и, по мнению многих, "омерзительным в глазах Бога".



"Я сознательно подавлял и отрицал свою сексуальность - перед собой, перед другими людьми и перед Богом".



Борьба с собой



Стэнли в детстве был застенчивым, а его родители - очень благочестивыми. Об откровенном разговоре с ними не могло быть и речи.



WWW.COMINGOUTOFTHEBLACKCOUNTRY.COM Image caption Мальчик рос в эпоху узаконенной и общепринятой гомофобии



"Я долго не сознавал, кто я. Испытывал определенные чувства, но не понимал их природы, и никто мне ничего не объяснял. Слова "гомосексуальность" вообще не было в нашем лексиконе".



Отец Стэнли работал на фабрике по выпуску электротоваров, но получал так мало, что семья позволяла себе только самое необходимое.



Общение мальчика с отцом в основном сводилось к поучениям и выговорам. "Мне всегда казалось, будто он меня презирал, хотя не объяснял, за что".



Отношения с мамой тоже не были идеальными. Услышав из уст сына сколько-нибудь нетривиальную мысль, она всегда недовольно спрашивала: "Где ты этого набрался?"



В довершение всего, над мальчиком издевались одноклассники.



Тяга к мужскому телу



Начав ходить в бассейн, Стэнли впервые почувствовал, что его привлекает вид мужского тела. Когда наш тренер нырял, я испытывал возбуждение", - пишет он в своей биографии "Покидая страну мрака".



STANLEY UNDERHILL I Image caption Стэнли Андерхилл догадывался, что мать его не поймет



В 18 лет Андерхилл был призван во флот и назначен медбратом на сторожевой корабль "Куин".



Война как раз окончилась. На борту "Куин" отправилась через океан большая группа "невест джи-ай" - британок, вступивших в брак с американскими солдатами.



Одна из пассажирок во время плавания упала и сильно повредила ногу. Андерхилл должен был оказать ей медпомощь, но при виде крови сам упал в обморок. Позаботиться о нем поручили матросу по имени Алекс.



Первая любовь



"Придя в себя, я сразу увидел его. Я не понял, что он мне сказал, но наши глаза встретились, и я почувствовал, что люблю его", - рассказывает Стэнли Андерхилл.



STANLEY UNDERHILL Image caption Стэнли Андерхилл (в предпоследнем ряду в фуражке) и его товарищи на борту сторожевого корабля "Куин"



"Наши отношения были прекрасны. Я не считал их ни противоестественными, ни противозаконными, просто не думал об этом", - рассказывает Андерхилл.



В 1948 году партнеры демобилизовались, и Стэнли поступил счетоводом на фирму, которой владел отец Алекса. Но когда он захотел поселиться с Алексом в одной квартире, отец его уволил и предложил идти своей дорогой.



Сам Алекс тоже понемногу начал меняться.



"Мы оба начали читать Священное Писание. Он первым пришел к заключению, что наша связь порочна".



Не прекращая сексуальных отношений со Стэнли, Алекс начал встречаться с девушкой. Кончилось все тем, что в 1952 году он на ней женился и предложил Андерхиллу быть свидетелем на свадьбе.



Тоска и одиночество



"Когда он отверг меня, я чувствовал себя ужасно, - признается Стэнли Андерхилл. - Казалось, моя жизнь разбита вдребезги".



JUSTIN CREEDY SMITH Image caption Стэнли Андерхилл говорит, что впервые за долгую жизнь обрел душевный покой



Алекс предложил бывшему партнеру вылечиться от его сексуальных наклонностей.



"Однажды ноябрьским утром он привел нескольких друзей, возложил на меня руки и стал молиться Иисусу Христу, чтобы Он изгнал из меня демона и избавил от моего гомосексуального влечения. Алекс явно был взволнован и верил в то, что делает. Но мне стало плохо, как никогда прежде", - рассказывает Андерхилл.



"Я пошел к врачу и сказал: видно, я не гожусь для этого мира, избавьте меня от него!"



Он лечился от депрессии и суицидальных настроений разными способами, включая электрошоковую терапию.



Стэнли отчаянно пытался побороть природу - запрещал себе глядеть на молодых людей, горячо молился, прибегал к электрошоковой терапии и инъекциям тестостерона. Ничто не помогало.



Среди друзей прошел слух, что он гей. Все, кроме одного, начали его сторониться.



Стэнли был вынужден продать свой дом и на некоторое время вернуться жить к матери, которая по-прежнему ничего не знала.



Декриминализация



Только в 1967 году гомосексуализм перестал быть уголовно наказуемым в Англии и Уэльсе.



Одной из последних жертв старого закона оказался гениальный математик Алан Тьюринг, подвергшийся принудительной гормональной терапии и предположительно покончивший с собой из-за гонений. Не помогло даже то, что он в свое время помог союзникам выиграть войну, расшифровав код немецкой шифровальной машины "Энигма".



GETTY IMAGES Image caption Памятник Алану Тьюрингу в Манчестере



По сей день однополый секс формально запрещен в 68 странах. Примерно половина из них - бывшие британские колонии.



продолжение далее Всю жизнь Стэнли Андерхиллу приходилось притворяться не тем, кем он был."Я рос во враждебном, ханжеском и невежественном мире, насквозь пропитанном предрассудками, бедностью и классовыми различиями", - писал он в своей автобиографии.Всего за девять лет до его рождения, в 1918 году, английские женщины получили право голосовать на выборах. Но однополый секс еще долго оставался уголовно наказуемым и, по мнению многих, "омерзительным в глазах Бога"."Я сознательно подавлял и отрицал свою сексуальность - перед собой, перед другими людьми и перед Богом".Стэнли в детстве был застенчивым, а его родители - очень благочестивыми. Об откровенном разговоре с ними не могло быть и речи."Я долго не сознавал, кто я. Испытывал определенные чувства, но не понимал их природы, и никто мне ничего не объяснял. Слова "гомосексуальность" вообще не было в нашем лексиконе".Отец Стэнли работал на фабрике по выпуску электротоваров, но получал так мало, что семья позволяла себе только самое необходимое.Общение мальчика с отцом в основном сводилось к поучениям и выговорам. "Мне всегда казалось, будто он меня презирал, хотя не объяснял, за что".Отношения с мамой тоже не были идеальными. Услышав из уст сына сколько-нибудь нетривиальную мысль, она всегда недовольно спрашивала: "Где ты этого набрался?"В довершение всего, над мальчиком издевались одноклассники.Начав ходить в бассейн, Стэнли впервые почувствовал, что его привлекает вид мужского тела. Когда наш тренер нырял, я испытывал возбуждение", - пишет он в своей биографии "Покидая страну мрака".В 18 лет Андерхилл был призван во флот и назначен медбратом на сторожевой корабль "Куин".Война как раз окончилась. На борту "Куин" отправилась через океан большая группа "невест джи-ай" - британок, вступивших в брак с американскими солдатами.Одна из пассажирок во время плавания упала и сильно повредила ногу. Андерхилл должен был оказать ей медпомощь, но при виде крови сам упал в обморок. Позаботиться о нем поручили матросу по имени Алекс."Придя в себя, я сразу увидел его. Я не понял, что он мне сказал, но наши глаза встретились, и я почувствовал, что люблю его", - рассказывает Стэнли Андерхилл."Наши отношения были прекрасны. Я не считал их ни противоестественными, ни противозаконными, просто не думал об этом", - рассказывает Андерхилл.В 1948 году партнеры демобилизовались, и Стэнли поступил счетоводом на фирму, которой владел отец Алекса. Но когда он захотел поселиться с Алексом в одной квартире, отец его уволил и предложил идти своей дорогой.Сам Алекс тоже понемногу начал меняться."Мы оба начали читать Священное Писание. Он первым пришел к заключению, что наша связь порочна".Не прекращая сексуальных отношений со Стэнли, Алекс начал встречаться с девушкой. Кончилось все тем, что в 1952 году он на ней женился и предложил Андерхиллу быть свидетелем на свадьбе."Когда он отверг меня, я чувствовал себя ужасно, - признается Стэнли Андерхилл. - Казалось, моя жизнь разбита вдребезги".Алекс предложил бывшему партнеру вылечиться от его сексуальных наклонностей."Однажды ноябрьским утром он привел нескольких друзей, возложил на меня руки и стал молиться Иисусу Христу, чтобы Он изгнал из меня демона и избавил от моего гомосексуального влечения. Алекс явно был взволнован и верил в то, что делает. Но мне стало плохо, как никогда прежде", - рассказывает Андерхилл."Я пошел к врачу и сказал: видно, я не гожусь для этого мира, избавьте меня от него!"Он лечился от депрессии и суицидальных настроений разными способами, включая электрошоковую терапию.Стэнли отчаянно пытался побороть природу - запрещал себе глядеть на молодых людей, горячо молился, прибегал к электрошоковой терапии и инъекциям тестостерона. Ничто не помогало.Среди друзей прошел слух, что он гей. Все, кроме одного, начали его сторониться.Стэнли был вынужден продать свой дом и на некоторое время вернуться жить к матери, которая по-прежнему ничего не знала.Только в 1967 году гомосексуализм перестал быть уголовно наказуемым в Англии и Уэльсе.Одной из последних жертв старого закона оказался гениальный математик Алан Тьюринг, подвергшийся принудительной гормональной терапии и предположительно покончивший с собой из-за гонений. Не помогло даже то, что он в свое время помог союзникам выиграть войну, расшифровав код немецкой шифровальной машины "Энигма".По сей день однополый секс формально запрещен в 68 странах. Примерно половина из них - бывшие британские колонии. Загрузка... bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: священник, ЛГБТ, камингаут — статья прочитана 199 раз Комментарии