Загрузка... Криштиану Роналду первым в мире достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram 🔊 Воспроизвести Криштиану Роналду © EPA-EFE/ALI HAIDER



Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, преодолевшим отметку в 200 млн подписчиков в Instagram, сообщает



Ближайшим преследователем Роналду по этому показателю является американская певица Ариана Гранде, на



"Ничего себе, 200 миллионов. Спасибо всем, что идете вместе со мной в этом путешествии изо дня в день", - говорится в сообщении. Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, преодолевшим отметку в 200 млн подписчиков в Instagram, сообщает ТАСС Ближайшим преследователем Роналду по этому показателю является американская певица Ариана Гранде, на аккаунт которой подписаны 173 млн человек."Ничего себе, 200 миллионов. Спасибо всем, что идете вместе со мной в этом путешествии изо дня в день", - говорится в сообщении. Роналду 34 года, он выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, в составе клуба игрок стал чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018). Ранее футболист играл за испанский "Реал" (Мадрид), английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Лиги чемпионов (четырежды в составе "Реала", еще один раз вместе с "Манчестер Юнайтед"), пять раз португалец становился обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Португалии Роналду провел 164 матча, в которых забил 99 мячей (оба показателя являются рекордными для национальной команды), вместе с командой Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года. Загрузка... ТАСС Категории: общество, спорт, в мире Ключевые слова: рекорд, соцсети, Инстаграм, Рональду, подписчики — статья прочитана 74 раза Комментарии