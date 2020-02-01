Загрузка... Die Welt Германия : таинственный рунический камень указывает на глобальную катастрофу 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 1.0, Bengt Olof ÅRADSSON



Камень из Рёка в Швеции содержит наиболее длинную из известных рунических надписей, но ее трудно истолковать. Однако группа исследователей расшифровала фрагмент. По их мнению, в нем говорится об особом культе, а также о ряде климатических катастроф, сообщает немецкая «Вельт».



Камень из Рёка в Швеции содержит наиболее длинную из известных рунических надписей, но ее трудно истолковать. Группа исследователей расшифровала фрагмент, указывающий на культ, а также на ряд климатических катастроф.



К самым известным свидетельствам древнескандинавской цивилизации относится рунический камень из Рёка в Центральной Швеции. 750 рун, толкование которых до сих пор спорно, — самый длинный из всех 6 тысяч рунических текстов, дошедших до нас. Пока что с точностью можно было только сказать, что начальные слова свидетельствуют о том, что этот камень более 1000 лет назад был поставлен в память об умершем сыне: «О Вемуде говорят эти руны. Варин сложил их в честь павшего сына». Камень из Рёка в Швеции содержит наиболее длинную из известных рунических надписей, но ее трудно истолковать. Группа исследователей расшифровала фрагмент, указывающий на культ, а также на ряд климатических катастроф.К самым известным свидетельствам древнескандинавской цивилизации относится рунический камень из Рёка в Центральной Швеции. 750 рун, толкование которых до сих пор спорно, — самый длинный из всех 6 тысяч рунических текстов, дошедших до нас. Пока что с точностью можно было только сказать, что начальные слова свидетельствуют о том, что этот камень более 1000 лет назад был поставлен в память об умершем сыне: «О Вемуде говорят эти руны. Варин сложил их в честь павшего сына».



Точно известно, что камень был воздвигнут до появления христианства в Скандинавии. Поскольку большая часть текста на камне из Рёка написана менее древним алфавитом футарк (так называемыми младшими рунами), его датируют VIII или IX веком. Если считать за поколение 30 лет, то «девять поколений» составляют от 270 до 300 лет. То есть «смерть солнца» пришлась на VI век.



Новые исследования показали, что в 536 году климат на Земле сильно изменился. «У нас была зима без ветров, весна без мягкой погоды, лето без жары», — гласил один источник, выражая удивление, что «в середине дня предметы не оставляют тени, а самая жаркая погода — лишь слабое тепло».



Согласно новым данным, средние летние температуры после 536 года в Европе снизились на 2,5 градуса, а в 540-е годы — еще на 2,7 градуса. Эта эпоха была самой холодной за 2000 лет, а может, и на протяжении всей истории.



Между тем геологи уверены, что причиной было разрушительное извержение вулкана в Северном полушарии — вероятно, в Исландии. Изучив буровые керны швейцарских ледников, они пришли к выводу, что в 540 и 547 годах произошли новые сильные извержения, которые высвободили огромные массы пепла и частичек пыли. Много лет это пыль пеленой заслоняла солнце. Даже в Месопотамии выпал снег. За голодом последовала чума. Жертвами обоих катаклизмов пала половина жителей Византии и Восточного Средиземноморья.



Профессор шведского языка Гётеборгского университета и руководитель исследования Рёкского камня Пер Хольмберг (Per Holmberg) поставил под сомнение эту интерпретацию. Прежде исходили из того, что на монументе высотой 3,82 м и весом 5 тонн на озере Веттерн описываются подвиги предводителей викингов. «Мы считаем, что на камне рассказывается о вселенском балансе, — говорит Хольмберг. — Возможно, мы слишком сильно сконцентрировались на значении военной силы. Но, может быть, религиозная сила для удержания вселенских связей была важнее». Еще в 2016 году Хольмберг привлек к себе внимание тезисом, что в случае камня из Рёка речь может идти о предмете культа.



Это понятие, немного напоминающее всеохватывающую Силу из саги о Звездных войнах, хорошо вписалось бы в самосознание викингов. «Влиятельная элита эпохи викингов рассматривала себя как гарант хорошего урожая, — говорит профессор истории религий Стокгольмского университета Олоф Сундквист. — Они возглавляли культ, который удерживал хрупкое равновесие между светом и тьмой».



В скандинавской мифологии, кроме того, описывается феномен апокалиптической зимы, невероятно холодного времени, за которым следует конец света. В IX веке у викингов было достаточно поводов поверить в новую апокалиптическую зиму, как объясняет Бу Грэслунд (Bo Gräslund), профессор археологии Уппсальского университета. «Непосредственно перед возведением рунического камня из Рёка произошли некоторые весьма угрожающие события: из-за сильной солнечной бури небо окрасилось в драматически красный свет, крайне холодное лето ухудшило урожай, а позднее случилось солнечное затмение, которое началось сразу после восхода солнца».



Аргументация звучит действительно правдоподобно. Проблема только в том, что камень из Рёка дает возможность разных интерпретаций. Некоторые части написаны тайным письмом, другие — более древним футарком, который тяжело расшифровать. Вероятно, текст намеренно сделали трудным для прочтения, пишет историк Йельского университета Андерс Винрот (Anders Winroth). Резчики рун писали так, чтобы невозможно было понять, где заканчивается одно слово и начинается другое. А поскольку 16 рун младшего футарка передают очень много различных звуков, это приводит к существенным трудностям при прочтении.



Винрот пытается найти общий знаменатель: заказчик Варин и его каменотес «хотели либо создать камень с легендами и историями о героях и приключениях, либо изобразить таинственный космологический мир из небесных тел с появляющимся и исчезающим светом». «Если мы разгадаем тайну рун, мы сможет узнать больше о мировоззрении скандинавов перед их обращением в христианство».



Автор: Бертольд Зеевальд (Berthold Seewald) для Die Welt, Германия, перевод Сейчас шведские ученые снова попытались истолковать известный документ. Они пришли к поразительному выводу, обнаружив в одном фрагменте слова «смерть солнца перед девятью поколениями». Это может относиться к катастрофе, которая потрясла Землю в 530-е годы и, вероятно, была вызвана сильнейшим извержением вулкана. Тогда много лет по всему миру не было урожая, и царил голод.Точно известно, что камень был воздвигнут до появления христианства в Скандинавии. Поскольку большая часть текста на камне из Рёка написана менее древним алфавитом футарк (так называемыми младшими рунами), его датируют VIII или IX веком. Если считать за поколение 30 лет, то «девять поколений» составляют от 270 до 300 лет. То есть «смерть солнца» пришлась на VI век.Новые исследования показали, что в 536 году климат на Земле сильно изменился. «У нас была зима без ветров, весна без мягкой погоды, лето без жары», — гласил один источник, выражая удивление, что «в середине дня предметы не оставляют тени, а самая жаркая погода — лишь слабое тепло».Согласно новым данным, средние летние температуры после 536 года в Европе снизились на 2,5 градуса, а в 540-е годы — еще на 2,7 градуса. Эта эпоха была самой холодной за 2000 лет, а может, и на протяжении всей истории.Между тем геологи уверены, что причиной было разрушительное извержение вулкана в Северном полушарии — вероятно, в Исландии. Изучив буровые керны швейцарских ледников, они пришли к выводу, что в 540 и 547 годах произошли новые сильные извержения, которые высвободили огромные массы пепла и частичек пыли. Много лет это пыль пеленой заслоняла солнце. Даже в Месопотамии выпал снег. За голодом последовала чума. Жертвами обоих катаклизмов пала половина жителей Византии и Восточного Средиземноморья.Профессор шведского языка Гётеборгского университета и руководитель исследования Рёкского камня Пер Хольмберг (Per Holmberg) поставил под сомнение эту интерпретацию. Прежде исходили из того, что на монументе высотой 3,82 м и весом 5 тонн на озере Веттерн описываются подвиги предводителей викингов. «Мы считаем, что на камне рассказывается о вселенском балансе, — говорит Хольмберг. — Возможно, мы слишком сильно сконцентрировались на значении военной силы. Но, может быть, религиозная сила для удержания вселенских связей была важнее». Еще в 2016 году Хольмберг привлек к себе внимание тезисом, что в случае камня из Рёка речь может идти о предмете культа.Это понятие, немного напоминающее всеохватывающую Силу из саги о Звездных войнах, хорошо вписалось бы в самосознание викингов. «Влиятельная элита эпохи викингов рассматривала себя как гарант хорошего урожая, — говорит профессор истории религий Стокгольмского университета Олоф Сундквист. — Они возглавляли культ, который удерживал хрупкое равновесие между светом и тьмой».В скандинавской мифологии, кроме того, описывается феномен апокалиптической зимы, невероятно холодного времени, за которым следует конец света. В IX веке у викингов было достаточно поводов поверить в новую апокалиптическую зиму, как объясняет Бу Грэслунд (Bo Gräslund), профессор археологии Уппсальского университета. «Непосредственно перед возведением рунического камня из Рёка произошли некоторые весьма угрожающие события: из-за сильной солнечной бури небо окрасилось в драматически красный свет, крайне холодное лето ухудшило урожай, а позднее случилось солнечное затмение, которое началось сразу после восхода солнца».Аргументация звучит действительно правдоподобно. Проблема только в том, что камень из Рёка дает возможность разных интерпретаций. Некоторые части написаны тайным письмом, другие — более древним футарком, который тяжело расшифровать. Вероятно, текст намеренно сделали трудным для прочтения, пишет историк Йельского университета Андерс Винрот (Anders Winroth). Резчики рун писали так, чтобы невозможно было понять, где заканчивается одно слово и начинается другое. А поскольку 16 рун младшего футарка передают очень много различных звуков, это приводит к существенным трудностям при прочтении.Винрот пытается найти общий знаменатель: заказчик Варин и его каменотес «хотели либо создать камень с легендами и историями о героях и приключениях, либо изобразить таинственный космологический мир из небесных тел с появляющимся и исчезающим светом». «Если мы разгадаем тайну рун, мы сможет узнать больше о мировоззрении скандинавов перед их обращением в христианство».Автор: Бертольд Зеевальд (Berthold Seewald) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: культура, история, образование Ключевые слова: Швеция, предсказание, камен, руны — статья прочитана 164 раза Комментарии