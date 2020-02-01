Загрузка... Британские ученые воспроизвели голос жреца, умершего 3000 лет назад 🔊 Воспроизвести PA MEDIA Image caption Мумию Несямуна просканировали с помощью магнитно-резонансного томографа



Ученым удалось выполнить желание мумифицированного египетского жреца о продолжении жизни после смерти. Они воспроизвели его голос с помощью искусственного голосового аппарата, сообщает



Воссозданный голос Несямуна напоминает звучание гласной буквы и чем-то походит на блеянье овцы. Ученым удалось выполнить желание мумифицированного египетского жреца о продолжении жизни после смерти. Они воспроизвели его голос с помощью искусственного голосового аппарата, сообщает ВВС Воссозданный голос Несямуна напоминает звучание гласной буквы и чем-то походит на блеянье овцы.



Несямун был священнослужителем в Фивах, и для исполнения ритуалов, включавших пение, ему требовался сильный голос.



После смерти Несямуна его голос затих, но спустя 3 тыс. лет благодаря группе исследователей он зазвучал вновь.



Они создали голосовой аппарат на 3D-принтере, взяв за основу речевой тракт Несямуна, который тщательно просканировали с помощью магнитно-резонансного томографа.



Используя речевой тракт с искусственным звуком гортани, они сумели синтезировать звучание гласной буквы, как если бы ее произносил Несямун.



SCIENTIFIC REPORTS Image caption Речевой тракт Несямуна создали с помощью 3D-печати



Это первый подобный эксперимент, в ходе которого удалось успешно воссоздать голос умершего человека с помощью искусственных средств. В будущем исследователи надеются использовать компьютерные модели, чтобы воспроизводить целые предложения голосом Несямуна.



Результаты исследования ученых из Королевского колледжа Холлоуэй при Лондонском университете, Йоркского университета и Музея Лидса были опубликованы в журнале Scientific Reports.



Метод воспроизведения голоса "дал нам уникальную возможность услышать давно умершего человека", рассказала Би-би-си один из авторов исследования, преподаватель археологии в Йоркском университете Джоан Флетчер.



По ее словам, Несямун пожелал перед смертью, чтобы его могли услышать после того, как он умрет.



"На его саркофаге так и написано, что это было его желанием. В какой-то степени, нам удалось выполнить его желание", - сказала Флетчер.



Как ученым удалось воспроизвести голос Несямуна?



Речевой тракт человека - это канал, в котором звук фильтруется. Этот звук вырабатывается в гортани, но мы слышим его только после того, как он проходит через речевой тракт.



Чтобы воспроизвести звук, который издавал речевой тракт Несямуна, исследователи воссоздали его точные размеры на 3D-принтере.



LEEDS MUSEUMS AND GALLERIES Image caption Останки Несямуна являются частью экспозиции музея города Лидс



Но это можно сделать, только если достаточно хорошо сохранилась мышечная ткань речевого тракта. В случае с Несямуном это стало возможным благодаря тому, что его мумифицированное тело хорошо сохранилось, в чем ученые убедились, поместив его в МРТ-сканер.



После сканирования тела на 3D-принтере был "напечатан" речевой тракт Несямуна. Его голос воспроизвели звуком искусственной гортани. Аналогичный метод используется в современных системах синтеза речи.



В дальнейшем исследователи надеются с помощью компьютерных моделей воспроизводить слова, а затем связывать эти слова в предложения, сказала Флетчер.



"Мы надеемся получить пример того, что он мог говорить в Карнакском храме", - добавила она.



Кем был Несямун?



Несямун был жрецом в храме Амона в Карнакском комплексе в Фивах (современный город Луксор).



Он был жрецом, достигшим определенного уровня очищения, поэтому ему позволялось подходить к статуе Амона во внутреннем святилище - самом священном месте храма.



LEEDS MUSEUMS AND GALLERIES Image caption Несямун был жрецом в храме Амона в Карнакском комплексе в Фивах (современный город Луксор)



В ходе исследований его тела выяснилось, что у него был парадонтит, а зубы были сильно испорчены. Он умер, предположительно, когда ему еще не было 60 лет. Вероятно, причиной смерти стала тяжелая аллергическая реакция.



Это единственная известная ученым мумия, относящаяся к периоду правления Рамзеса XI, поэтому она представляет большой научный интерес. Анализ его останков позволил по-новому взглянуть на древний Египет.



Останки Несямуна являются частью экспозиции музея города Лидс. Жрец жил в непростой период правления фараона Рамзеса XI - с 1099 по 1069 год до н.э.Несямун был священнослужителем в Фивах, и для исполнения ритуалов, включавших пение, ему требовался сильный голос.После смерти Несямуна его голос затих, но спустя 3 тыс. лет благодаря группе исследователей он зазвучал вновь.Они создали голосовой аппарат на 3D-принтере, взяв за основу речевой тракт Несямуна, который тщательно просканировали с помощью магнитно-резонансного томографа.Используя речевой тракт с искусственным звуком гортани, они сумели синтезировать звучание гласной буквы, как если бы ее произносил Несямун.Это первый подобный эксперимент, в ходе которого удалось успешно воссоздать голос умершего человека с помощью искусственных средств. В будущем исследователи надеются использовать компьютерные модели, чтобы воспроизводить целые предложения голосом Несямуна.Результаты исследования ученых из Королевского колледжа Холлоуэй при Лондонском университете, Йоркского университета и Музея Лидса были опубликованы в журнале Scientific Reports.Метод воспроизведения голоса "дал нам уникальную возможность услышать давно умершего человека", рассказала Би-би-си один из авторов исследования, преподаватель археологии в Йоркском университете Джоан Флетчер.По ее словам, Несямун пожелал перед смертью, чтобы его могли услышать после того, как он умрет."На его саркофаге так и написано, что это было его желанием. В какой-то степени, нам удалось выполнить его желание", - сказала Флетчер.Речевой тракт человека - это канал, в котором звук фильтруется. Этот звук вырабатывается в гортани, но мы слышим его только после того, как он проходит через речевой тракт.Чтобы воспроизвести звук, который издавал речевой тракт Несямуна, исследователи воссоздали его точные размеры на 3D-принтере.Но это можно сделать, только если достаточно хорошо сохранилась мышечная ткань речевого тракта. В случае с Несямуном это стало возможным благодаря тому, что его мумифицированное тело хорошо сохранилось, в чем ученые убедились, поместив его в МРТ-сканер.После сканирования тела на 3D-принтере был "напечатан" речевой тракт Несямуна. Его голос воспроизвели звуком искусственной гортани. Аналогичный метод используется в современных системах синтеза речи.В дальнейшем исследователи надеются с помощью компьютерных моделей воспроизводить слова, а затем связывать эти слова в предложения, сказала Флетчер."Мы надеемся получить пример того, что он мог говорить в Карнакском храме", - добавила она.Несямун был жрецом в храме Амона в Карнакском комплексе в Фивах (современный город Луксор).Он был жрецом, достигшим определенного уровня очищения, поэтому ему позволялось подходить к статуе Амона во внутреннем святилище - самом священном месте храма.В ходе исследований его тела выяснилось, что у него был парадонтит, а зубы были сильно испорчены. Он умер, предположительно, когда ему еще не было 60 лет. Вероятно, причиной смерти стала тяжелая аллергическая реакция.Это единственная известная ученым мумия, относящаяся к периоду правления Рамзеса XI, поэтому она представляет большой научный интерес. Анализ его останков позволил по-новому взглянуть на древний Египет.Останки Несямуна являются частью экспозиции музея города Лидс. Загрузка... bbc.com Категории: культура, в мире, история, образование Ключевые слова: исследование, ученые, Британия, мумия, жрец — статья прочитана 164 раза Комментарии