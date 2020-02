Загрузка... В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль 🔊 Воспроизвести © Фото : Public domain Торговое судно SS Cotopaxi . Архивное фото



Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает



Торговое судно SS Cotopaxi покинуло порт Чарльстона (штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Спустя некоторое время корабль исчез вместе со всеми членами экипажа. Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала "Секреты кораблекрушения" на телеканале Science Channel.



"Изучение записей страховых агентов SS Cotopaxi помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта Чарльстона", — поясняет The Science Channel. Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.Торговое судно SS Cotopaxi покинуло порт Чарльстона (штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Спустя некоторое время корабль исчез вместе со всеми членами экипажа. Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала "Секреты кораблекрушения" на телеканале Science Channel."Изучение записей страховых агентов SS Cotopaxi помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта Чарльстона", — поясняет The Science Channel. Эта информация натолкнула исследователей на мысль, что корабль, найденный 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида, и есть SS Cotopaxi.



"После дискуссий и рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что нашли последнее пристанище SS Cotopaxi", — сообщает The Science Channel в официальном заявлении.



Бермудский треугольник — район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда. Загрузка... РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: останки, гибель, корабль, Бермуды — статья прочитана 201 раз Комментарии