Загрузка... Конкурс Мисс Германия: теперь в жюри - только женщины 🔊 Воспроизвести



Впервые за 93-летнюю историю конкурса "Мисс Германия" немецкую красавицу будут выбирать исключительно женщины. Изменятся и критерии отбора, сообщает



Финальный этап конкурса "Мисс Германия" (Miss Germany) пройдет 15 февраля 2020 года в Европа-парке - крупнейшем парке развлечений в Германии, который находится недалеко от Фрайбурга. Особенность нынешнего конкурса заключается в том, что в его жюри будут только женщины. Среди них - популярная ведущая частного телеканала RTL 56-летняя Фрауке Людовиг (Frauke Ludowig), чемпионка мира по карате 31-летняя Анна Левандовская (Anna Lewandowska), бывший политик, сегодня предпринимательница 65-летняя Дагмар Вёрль (Dagmar Wöhrl), победившая в этом конкурсе в 1977 году, и другие. Впервые за 93-летнюю историю конкурса "Мисс Германия" немецкую красавицу будут выбирать исключительно женщины. Изменятся и критерии отбора, сообщает DW Финальный этап конкурса "Мисс Германия" (Miss Germany) пройдет 15 февраля 2020 года в Европа-парке - крупнейшем парке развлечений в Германии, который находится недалеко от Фрайбурга. Особенность нынешнего конкурса заключается в том, что в его жюри будут только женщины. Среди них - популярная ведущая частного телеканала RTL 56-летняя Фрауке Людовиг (Frauke Ludowig), чемпионка мира по карате 31-летняя Анна Левандовская (Anna Lewandowska), бывший политик, сегодня предпринимательница 65-летняя Дагмар Вёрль (Dagmar Wöhrl), победившая в этом конкурсе в 1977 году, и другие. Не только красота



Второй особенностью "Мисс Германия - 2020", по заявлению организаторов, станет то, что жюри будет оценивать не только и не столько внешние данные кандидаток, но и их индивидуальные качества, а также их биографии.



Напомним, что в финале по традиции принимают участие 16 женщин - в соответствии с числом федеральных земель в Германии. Ранее каждая кандидатка должна была победить в земельном конкурсе, который проходил в преддверии всегерманского конкурса красоты. В этом году от традиционных земельных отборочных туров отказались. Выступлений на подиуме и дефиле в бикини не было. Новшеством стало то, что победительниц выбирали профессиональное жюри и сами зрители путем голосования через интернет.



Победительница с миграционными корнями



Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Его победительницей стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты тогда украшала корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужчины немецкой столицы. В частности, режиссер Фриц Ланг (Fritz Lang) и немецкий скульптор итальянского происхождения Эрнесто де Фиори (Ernesto de Fiori).



"Мисс Германия - 2015" Ольга Хоффман



Обладательницами титула "Мисс Германия" становятся не только коренные немки, но и девушки с миграционными корнями. Самой красивой женщиной страны в 2015 году, например, стала Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). Она живет в Германии с 2001 года, а родилась в небольшом селе неподалеку от Донецка. По профессии Ольга - медицинский работник. В финале нынешнего конкурса также есть несколько девушек с миграционными корнями. В частности, землю Мекленбург - Передняя Померания представит Диана Хердт (Diana Herdt), родившаяся в Казахстане. Второй особенностью "Мисс Германия - 2020", по заявлению организаторов, станет то, что жюри будет оценивать не только и не столько внешние данные кандидаток, но и их индивидуальные качества, а также их биографии.Напомним, что в финале по традиции принимают участие 16 женщин - в соответствии с числом федеральных земель в Германии. Ранее каждая кандидатка должна была победить в земельном конкурсе, который проходил в преддверии всегерманского конкурса красоты. В этом году от традиционных земельных отборочных туров отказались. Выступлений на подиуме и дефиле в бикини не было. Новшеством стало то, что победительниц выбирали профессиональное жюри и сами зрители путем голосования через интернет.Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Его победительницей стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты тогда украшала корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужчины немецкой столицы. В частности, режиссер Фриц Ланг (Fritz Lang) и немецкий скульптор итальянского происхождения Эрнесто де Фиори (Ernesto de Fiori).Обладательницами титула "Мисс Германия" становятся не только коренные немки, но и девушки с миграционными корнями. Самой красивой женщиной страны в 2015 году, например, стала Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). Она живет в Германии с 2001 года, а родилась в небольшом селе неподалеку от Донецка. По профессии Ольга - медицинский работник. В финале нынешнего конкурса также есть несколько девушек с миграционными корнями. В частности, землю Мекленбург - Передняя Померания представит Диана Хердт (Diana Herdt), родившаяся в Казахстане. Загрузка... dw.com Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: Германия, конкурс, феминизм, красавицы — статья прочитана 93 раза Комментарии