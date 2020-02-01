Загрузка... ЕСПЧ обязал Россию расследовать все суициды в армии 🔊 Воспроизвести KIRILL KUKHMAR/TASS



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ ) определил, что за призывников в армии государство несет полную ответственность, а значит обязано расследовать все смертельные случаи. За отказ российских властей возбудить уголовное дело о смерти застрелившегося в карауле солдата-срочника Константина Лузянина ЕСПЧ присудил его матери 26 тысяч евро, сообщает



Решение ЕСПЧ было вынесено в пользу россиянки Валентины Лазаревой спустя 11 лет после того, как ее сына обнаружили на посту в воинской части Ленинградской области с огнестрельным ранением в голову. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ ) определил, что за призывников в армии государство несет полную ответственность, а значит обязано расследовать все смертельные случаи. За отказ российских властей возбудить уголовное дело о смерти застрелившегося в карауле солдата-срочника Константина Лузянина ЕСПЧ присудил его матери 26 тысяч евро, сообщает ВВС Решение ЕСПЧ было вынесено в пользу россиянки Валентины Лазаревой спустя 11 лет после того, как ее сына обнаружили на посту в воинской части Ленинградской области с огнестрельным ранением в голову. На стене караульного помещения рядом с трупом были обнаружены надписи: "КС, я люблю тебя", "Семья, прости меня" и "Я не хочу жить".



Возбудить уголовное дело следствие, прокуратура и суды отказались, придя к выводу, что солдат покончил с собой из-за отношений с подругой. Заявление его матери о том, что в армии он подвергался насилию и вымогательству, власти проигнорировали.



Представители России, выступая в Страсбурге, утверждали, что обстоятельства смерти солдата были тщательно изучены в рамках предварительного расследования. Но ЕСПЧ признал отказ в возбуждении уголовного дела нарушением второй статьи Европейской конвенции о "праве на жизнь".



Суд заявил, что "призывники, так же как лица, находящиеся под стражей в полиции полностью находятся в руках государства, и любые события в армии полностью или в значительной степени находятся в исключительной компетенции властей". А отказ в уголовном расследовании серьезных ранений и смерти в армии в мирное время - "серьезное нарушение внутригосударственных процессуальных норм, способных подорвать действительность любых собранных доказательств".



В решении также говорится, что расследование таких фактов должно начинаться незамедлительно, быть независимым и тщательным.



"Власти обязаны проверить все версии и исчерпывающим образом объяснить, что все-таки произошло. При этом близким погибшего должен быть обеспечен доступ к материалам расследования", - сказал Би-би-си адвокат заявительницы Александр Передрук.



Жалоба Лазаревой была восьмой в числе дел против России, которые ЕСПЧ коммуницировал в 2016 году в связи с фактами гибели призывников в российской армии в мирное время.



В 2014 году ЕСПЧ обобщил данные докладов европейских и российских правозащитников на ту же тему в аналогичном деле по жалобе родителей новобранца Михаила Переведенцева, найденного повешенным на псарне. Родственники солдата ссылались на его жалобы на дедовщину, но уголовное дело было прекращено на основании заключения психологов о том, что причиной самоубийства могла быть "незрелая психика, трудности с адаптацией к новым условиям и склонность драматизировать события".



Минюст России тогда не увидел в этом системной проблемы. Но лишь по итогам января 2020 года ЕСПЧ должен вынести решения по трем таким делам.



14 января суд назначил компенсацию в размере 33,8 тысяч евро матери солдата Антона Стяжкова по делу о ненадлежащем расследовании его насильственной гибели. 30 января ЕСПЧ огласит заключение по жалобе на отсутствие профилактики суицидов в российской армии и психологической поддержки, способной выявить суицидальные наклонности солдат. Загрузка... bbc.com Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: солдаты, ЕСПЧ, суицид, расследование, армия География: Россия — статья прочитана 114 раз Комментарии