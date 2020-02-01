Редчайший полукилограммовый изумруд нашли на Урале 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Добряк



Рабочие Мариинского прииска, созданного на базе Малышевского месторождения, нашли изумруд весом 0,5 килограмма, камень оценивается в 55 тысяч долларов. Об этом сообщает



Минерал был найден ещё в конце 2019 года, когда сотрудники предприятия готовились к завершению работ.



— Он ценный, высокого качества. Сохранённые природные грани. Он не пострадал в процессе переработки и добычи, что ценится. Вес 496 граммов, цена около 55 тысяч долларов, — сказал Василевский.



Ценной находкой уже заинтересовался Гохран. Специалисты назвали найденный изумруд редчайшим.



— По цвету он относится к первой категории, по сорту — ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров, — сообщили в пресс-службе предприятия.



За 2019 год на Мариинском прииске было найдено ещё три высококачественных камня — минералы весом 80, 174,9 и 264 грамма. Рабочие Мариинского прииска, созданного на базе Малышевского месторождения, нашли изумруд весом 0,5 килограмма, камень оценивается в 55 тысяч долларов. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на ТАСС и гендиректора предприятия Евгения Василевского.Минерал был найден ещё в конце 2019 года, когда сотрудники предприятия готовились к завершению работ.— Он ценный, высокого качества. Сохранённые природные грани. Он не пострадал в процессе переработки и добычи, что ценится. Вес 496 граммов, цена около 55 тысяч долларов, — сказал Василевский.Ценной находкой уже заинтересовался Гохран. Специалисты назвали найденный изумруд редчайшим.— По цвету он относится к первой категории, по сорту — ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров, — сообщили в пресс-службе предприятия.За 2019 год на Мариинском прииске было найдено ещё три высококачественных камня — минералы весом 80, 174,9 и 264 грамма. life.ru Категории: экономика Ключевые слова: добыча, тскопаемые, изумруд География: Россия — статья прочитана 57 раз Комментарии