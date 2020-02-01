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Редчайший полукилограммовый изумруд нашли на Урале
Рабочие Мариинского прииска, созданного на базе Малышевского месторождения, нашли изумруд весом 0,5 килограмма, камень оценивается в 55 тысяч долларов. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на ТАСС и гендиректора предприятия Евгения Василевского.
Минерал был найден ещё в конце 2019 года, когда сотрудники предприятия готовились к завершению работ.
— Он ценный, высокого качества. Сохранённые природные грани. Он не пострадал в процессе переработки и добычи, что ценится. Вес 496 граммов, цена около 55 тысяч долларов, — сказал Василевский.
Ценной находкой уже заинтересовался Гохран. Специалисты назвали найденный изумруд редчайшим.
— По цвету он относится к первой категории, по сорту — ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров, — сообщили в пресс-службе предприятия.
За 2019 год на Мариинском прииске было найдено ещё три высококачественных камня — минералы весом 80, 174,9 и 264 грамма.
life.ru
Категории: экономика
Ключевые слова: добыча, тскопаемые, изумруд
География: Россия
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