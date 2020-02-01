Загрузка... Уважение к животным – новый предмет в школах Испании 🔊 Воспроизвести



Правительство Испании всерьез подумало ввести новый предмет в начальные, средние и старшие школы страны, сообщает ecology.md.



Программу с радостью приняли в городе Арагоне. А предмет будет называться «Уважение к животным».



Детей в соответствии с их возрастом будут учить понимать и уважать животных. Планируют начать с «городской фауны». Поскольку именно эти, братья наши меньшие, чувствуют наибольший натиск со стороны человека. Дети с самого раннего возраста должны оберегать природу и животных, живущих в нем.



Отличная идея, не так ли? - пишет источник (кстати, первое фото мы позаимствовали из этой статьи).



Ну, а теперь мы, фонд "Дарящие надежду" ответим на вопрос об идее. Идея шикарная! Настолько замечательная, что наш Фонд в Москве начал реализовывать эту идею с января 2014 г., то есть, 6 лет назад: https://www.ghope.ru/projects/proekt-uroki-dobroty/



Вот, правда, на государственном уровне мы не получили поддержки, поэтому пошли своим путём. Разработали методичку по внедрению Уроков Доброты в школьную программу. И после этого (в декабре 2019 г.) выложили её на платформе CORЕ.



Так наши Уроки стали доступны учителям из любых школ. И сейчас мы точно знаем, что в трёх десятках школ в России занятия по воспитанию ответственного отношения к животным идут на регулярной основе. И это только начало! Правительство Испании всерьез подумало ввести новый предмет в начальные, средние и старшие школы страны, сообщает ecology.md.Программу с радостью приняли в городе Арагоне. А предмет будет называться «Уважение к животным».Детей в соответствии с их возрастом будут учить понимать и уважать животных. Планируют начать с «городской фауны». Поскольку именно эти, братья наши меньшие, чувствуют наибольший натиск со стороны человека. Дети с самого раннего возраста должны оберегать природу и животных, живущих в нем.Отличная идея, не так ли? - пишет источник (кстати, первое фото мы позаимствовали из этой статьи).Ну, а теперь мы, фонд "Дарящие надежду" ответим на вопрос об идее. Идея шикарная! Настолько замечательная, что наш Фонд в Москве начал реализовывать эту идею с января 2014 г., то есть, 6 лет назад: https://www.ghope.ru/projects/proekt-uroki-dobroty/Вот, правда, на государственном уровне мы не получили поддержки, поэтому пошли своим путём. Разработали методичку по внедрению Уроков Доброты в школьную программу. И после этого (в декабре 2019 г.) выложили её на платформе CORЕ.Так наши Уроки стали доступны учителям из любых школ. И сейчас мы точно знаем, что в трёх десятках школ в России занятия по воспитанию ответственного отношения к животным идут на регулярной основе. И это только начало! Загрузка... ecology.md Категории: общество, образование, дом и быт Ключевые слова: школа, животные, Испания — статья прочитана 129 раз Комментарии