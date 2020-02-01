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Уважение к животным – новый предмет в школах Испании
Правительство Испании всерьез подумало ввести новый предмет в начальные, средние и старшие школы страны, сообщает ecology.md.
Программу с радостью приняли в городе Арагоне. А предмет будет называться «Уважение к животным».
Детей в соответствии с их возрастом будут учить понимать и уважать животных. Планируют начать с «городской фауны». Поскольку именно эти, братья наши меньшие, чувствуют наибольший натиск со стороны человека. Дети с самого раннего возраста должны оберегать природу и животных, живущих в нем.
Отличная идея, не так ли? - пишет источник (кстати, первое фото мы позаимствовали из этой статьи).
Ну, а теперь мы, фонд "Дарящие надежду" ответим на вопрос об идее. Идея шикарная! Настолько замечательная, что наш Фонд в Москве начал реализовывать эту идею с января 2014 г., то есть, 6 лет назад: https://www.ghope.ru/projects/proekt-uroki-dobroty/
Вот, правда, на государственном уровне мы не получили поддержки, поэтому пошли своим путём. Разработали методичку по внедрению Уроков Доброты в школьную программу. И после этого (в декабре 2019 г.) выложили её на платформе CORЕ.
Так наши Уроки стали доступны учителям из любых школ. И сейчас мы точно знаем, что в трёх десятках школ в России занятия по воспитанию ответственного отношения к животным идут на регулярной основе. И это только начало!
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ecology.md
Категории: общество, образование, дом и быт
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