The National Interest США : одержимость демократов Россией имеет свое объяснение

Старший научный сотрудник Института Катона прошелся по антироссийской истерии Демократической партии. Он высмеивает подозрение, что среди конгрессменов-республиканцев есть русские агенты, а также сравнение публикации писем из предвыборного штаба Хиллари Клинтон с Перл-Харбором и терактами 11 сентября. Слышны робкие голоса, что такие сравнения обесценивают память этих реальных трагедий из истории США. Но эти несмелые голоса тонут в конъюнктурном антироссийском хоре. И вот что опасно: этот новый маккартизм исходит от критиков Маккарти.



Вопрос о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году усилил и без того мощный и глубокий межпартийный раскол. Демократы и прогрессивное сообщество в целом утверждают, что Россия как враждебное государство стремилась лишить Хиллари Клинтон шансов на победу и привести к власти президента, на которого Москва могла бы оказывать влияние и даже как-то контролировать. Эти утверждения становятся все более навязчивыми и гипертрофированными. Они затмили собой дебаты об американской политике в отношении России и создали атмосферу нетерпимости и поиска виновных по ассоциации, которая очень сильно напоминает эпоху маккартизма 1950-х годов. Вопрос о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году усилил и без того мощный и глубокий межпартийный раскол. Демократы и прогрессивное сообщество в целом утверждают, что Россия как враждебное государство стремилась лишить Хиллари Клинтон шансов на победу и привести к власти президента, на которого Москва могла бы оказывать влияние и даже как-то контролировать. Эти утверждения становятся все более навязчивыми и гипертрофированными. Они затмили собой дебаты об американской политике в отношении России и создали атмосферу нетерпимости и поиска виновных по ассоциации, которая очень сильно напоминает эпоху маккартизма 1950-х годов.



Другие прогрессивисты до безумия преувеличивают предполагаемую российскую угрозу американской безопасности и свободе. В ходе кампании 2016 года Клинтон утверждала, что Трамп будет «марионеткой Путина». С тех пор эти обвинения стали еще более дикими и провокационными, поскольку демократы всеми возможными способами создают шумиху по поводу тех опасностей, которые возникают из-за предполагаемого вмешательства России в выборы. Выступая в марте 2017 года на заседании комитета палаты представителей по внутренней безопасности, демократ Бонни Уотсон Коулман (Bonnie Watson Coleman) обвинила Россию в том, что она ведет открытую войну против США. «Я думаю, совершенное на нас нападение является определенной формой войны, войны против наших основополагающих демократических принципов», — заявила она.



Такие преувеличения не уникальны. Во время слушаний в комитете палаты представителей по разведке, которые тоже проходили в марте 2017 года, некоторые коллеги Коулман по Демократической партии выступали с аналогичными паникерскими заявлениями. Член палаты представителей Джеки Шпейер (Jackie Speier) утверждала, что действия Москвы на самом деле являются «актом войны». Член палаты представителей Эрик Суолуэлл (Eric Swalwell) почти слово в слово повторил это утверждение. Сославшись на то, что русские якобы взломали компьютеры Национального комитета Демократической партии и другие системы, он заявил, что «Россия на нас напала», и что это нападение «приказал провести Владимир Путин». А член палаты представителей Денни Хек (Denny Heck) открыто сравнил действия России с японским нападением на Перл-Харбор и с терактами 11 сентября. Тревога по поводу России, заявил он, не имеет никакого отношения к политике. Но она прямо связана «с патриотизмом, с нашей страной, с теми основами, на которых стоит наша страна, и которые называются открытыми, свободными и достоверными выборами».



Таким раздуванием угроз занимаются не только члены палаты представителей. Сенатор-демократ Бен Кардин (Ben Cardin), занимающий видное положение в комитете по международным отношениям, точно так же назвал вмешательство в выборы «нападением» и «политическим Перл-Харбором». А сенатор из Вермонта Берни Сандерс заявил, что «нападение России на нашу демократию имеет колоссальные последствия».



Как показывает клевета Клинтон на Трампа и нападки Хайлемана на Нуньеса, антироссийская истерия прогрессивных кругов находится в полном соответствии с нападками на всех тех, кто оспаривает идею о том, что Россия представляет угрозу самому существованию Америки и ее демократической системы. Сандерс отразил суть этой методики своим комментарием в Твиттере: «Мы не знаем, чьим интересам служит внешняя политика президента: нашей страны или России».



Современный маккартизм при выборе мишеней не ограничивается Трампом и его ближайшим окружением, а идет намного дальше. Он точно так же обращается с обозревателем издания «Атлантик» Джеффри Тейлором (Jeffrey Taylor), с профессором Чикагского университета (и дуайеном школы реализма среди специалистов по международным отношениям) Джоном Миршаймером (John Mearsheimer), с консервативным писателем и бывшим кандидатом в президенты Пэтом Бьюкененом (Pat Buchanan) и многочисленными журналистами самых разных идеологических убеждений, среди которых Дэниел Ларисон (Daniel Larison) из «Американ Консерватив» (American Conservative), Гленн Гринуолд (Glenn Greenwald) из «Интерсепт» (Intercept) и Стивен Кинзер (Stephen Kinzer) из «Бостон Глоуб» (Boston Globe). В ходе нападок на этих отклоняющихся от генеральной линии критиков внешней политики часто звучат такие бранные эпитеты как «апологеты», «подпевалы», «русские тролли» и «полезные идиоты». Многие из этих атак имели место еще до 2016 года, а это указывает на то, что антироссийская истерия и злоба имеют более глубокие корни и не ограничиваются вмешательством Москвы в выборы.



Даже если согласиться с утверждениями о том, что Россия вмешивалась в выборы, реакция прогрессивистов все равно кажется непомерно раздутой. Нелепо сравнивать кибершпионаж с кровавым Перл-Харбором и терактами 11 сентября. На самом деле, такие сравнения обесценивают трагедию и ужас тех исторических эпизодов. Более того, даже если вмешательство Москвы имело место, это вряд ли можно называть войной. Если говорить откровенно, то это мало чем отличается от действий Соединенных Штатов в десятках стран на протяжении десятилетий, в том числе, в демократических странах.



Прогрессивистам нужна корректировка курса. Тем, кто искренне верит в свою визгливую риторику, следует взять себя в руки и не поддаваться умопомешательству по поводу России. А тем, кто цинично использует эту антироссийскую истерию в качестве дубины для избиения администрации Трампа, надо сделать паузу и задуматься о том, что своими действиями они провоцируют вторую холодную войну со страной, чья военная мощь позволяет ей уничтожить Америку. В любом случае, своим сегодняшним поведением эти люди оказывают медвежью услугу Соединенным Штатам.



Автор: Тед Карпентер (Ted Galen Carpenter) для The National Interest, США, перевод ИноСМИ