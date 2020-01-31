Загрузка... Космический турист Юсаку Мээдзава отказался от поиска спутницы для полета к Луне 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption Маэдзава всё равно намерен лететь к Луне в 2023 -м



Предприниматель Юсаку Маэдзава раздумал искать спутницу жизни по конкурсу. В начале января он объявил отбор на роль подруги, которая должна была стать не только его возлюбленной, но и полететь с ним в космический полет вокруг Луны на корабле, построенном компанией Илона Маска SpaceX, сообщает



28 тысяч женщин откликнулись на призыв Юсаку Маэдзавы и подали заявки на его сайте, однако в четверг бизнесмен написал в "Твиттере", что разочаровался в своей идее. Телевизионное шоу, которое должно было показывать процесс кастинга, отменяется. Предприниматель Юсаку Маэдзава раздумал искать спутницу жизни по конкурсу. В начале января он объявил отбор на роль подруги, которая должна была стать не только его возлюбленной, но и полететь с ним в космический полет вокруг Луны на корабле, построенном компанией Илона Маска SpaceX, сообщает ВВС 28 тысяч женщин откликнулись на призыв Юсаку Маэдзавы и подали заявки на его сайте, однако в четверг бизнесмен написал в "Твиттере", что разочаровался в своей идее. Телевизионное шоу, которое должно было показывать процесс кастинга, отменяется.



Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020



44-летний миллиардер написал, что испытывает угрызения совести из-за того, что 27 722 женщины потратили свое драгоценное время на подачу заявки.



Он назвал свою затею эгоистичной и принес глубокие извинения.



Список требований к участницам кастинга, объявленного 13 января, был коротким: претендентки должны были быть старше 20 лет, не замужем, с чувством юмора и готовностью лететь в космос.



В коммерческий полет вокруг Луны в 2023 году Маэдзава полетит без пары. По плану полета корабль должен подлететь к спутнику Земли на близкое расстояние и обогнуть его, но совершать посадку не будет.



Сумма, которую японец заплатил компании Илона Маска за этот полет, не разглашается.



Почему миллиардеру одиноко



Юсаку Маэдзава заработал крупное состояние на торговой сети по продаже одежды Zozo. Недавно он расстался с 27-летней актрисой Аяме Горики и публично рассказывал о чувстве одиночества, которое посещает его после разрыва. "Я все еще предан мечте любить одну-единственную женщину всю жизнь", - писал он.



Маэдзава известен не только как будущий первый космический турист в проекте Илона Маска, но и как автор самого популярного твита в мире: год назад он объявил лотерею среди тех, кто перепостит его твит, и пообещал выплатить ста случайно выбранным участникам 100 млн иен (925 тысяч долларов).



Именно этот твит и стал самым "расшаренным" в истории соцсети, получив 4,3 млн репостов. В феврале 2019 года Маэдзава заявил, что выполнил свое обещание и разослал обещанные выигрыши ста победителям в качестве подарка на Новый год.



"По личным причинам я уведомил [телекомпанию] AbemaTV, что не буду участвовать в съемках о поиске пары", - заявил Маэдзава. "Я искренне и честно хотел, чтобы шоу состоялось, однако часть меня сомневалась, нужно ли это".44-летний миллиардер написал, что испытывает угрызения совести из-за того, что 27 722 женщины потратили свое драгоценное время на подачу заявки.Он назвал свою затею эгоистичной и принес глубокие извинения.Список требований к участницам кастинга, объявленного 13 января, был коротким: претендентки должны были быть старше 20 лет, не замужем, с чувством юмора и готовностью лететь в космос.В коммерческий полет вокруг Луны в 2023 году Маэдзава полетит без пары. По плану полета корабль должен подлететь к спутнику Земли на близкое расстояние и обогнуть его, но совершать посадку не будет.Сумма, которую японец заплатил компании Илона Маска за этот полет, не разглашается.Юсаку Маэдзава заработал крупное состояние на торговой сети по продаже одежды Zozo. Недавно он расстался с 27-летней актрисой Аяме Горики и публично рассказывал о чувстве одиночества, которое посещает его после разрыва. "Я все еще предан мечте любить одну-единственную женщину всю жизнь", - писал он.Маэдзава известен не только как будущий первый космический турист в проекте Илона Маска, но и как автор самого популярного твита в мире: год назад он объявил лотерею среди тех, кто перепостит его твит, и пообещал выплатить ста случайно выбранным участникам 100 млн иен (925 тысяч долларов).Именно этот твит и стал самым "расшаренным" в истории соцсети, получив 4,3 млн репостов. В феврале 2019 года Маэдзава заявил, что выполнил свое обещание и разослал обещанные выигрыши ста победителям в качестве подарка на Новый год. Загрузка... bbc.com Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: турист, полет, Луна — статья прочитана 120 раз Комментарии