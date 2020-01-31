Миграционный кризис в Германии: началось уплотнение «по Швондеру» 🔊 Воспроизвести Суд в Германии напомнил сцену из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце»



В Германии стартовал необычный судебный процесс, напомнивший сцену из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце». Мэрия городка Неккартайльфинген подала в суд на местного художника, который сдаёт постояльцам 6-комнатную квартиру, сообщает



«Городу нужно пространство для беженцев», — с таким заголовком сегодня, 30 января, вышли германские СМИ. Мэр Неккартайльфингена Герхард Гертичке обратился в Нюртингенский окружной суд с иском к 75-летнему художнику Клаусу Роту, который сдаёт шестикомнатную квартиру. Градоначальник предлагает оставить пенсионеру только две комнаты вместо шести. В Германии стартовал необычный судебный процесс, напомнивший сцену из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце». Мэрия городка Неккартайльфинген подала в суд на местного художника, который сдаёт постояльцам 6-комнатную квартиру, сообщает EADaily . Требование мэрии: «уплотниться для мигрантов», то есть отдать добровольно четыре комнаты, куда городская администрации поселит беженцев с Ближнего Востока.«Городу нужно пространство для беженцев», — с таким заголовком сегодня, 30 января, вышли германские СМИ. Мэр Неккартайльфингена Герхард Гертичке обратился в Нюртингенский окружной суд с иском к 75-летнему художнику Клаусу Роту, который сдаёт шестикомнатную квартиру. Градоначальник предлагает оставить пенсионеру только две комнаты вместо шести. Клаус Рот в квартире, которую отдадут мигрантам. Иллюстрация: bild.de



«Округ обязывает нас принять ещё девять беженцев. Четыре или шесть из них должны переехать в эту квартиру. Мы возместим господину Роту транспортные расходы и купим новый ковёр», — заявил на суде мэр.



EADaily отмечает, что перед нами словно ожили герои романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» и прежде всего председатель домкома Швондер. Помните его знаменитые фразы, обращённые к профессору Преображенскому:



«Мы, управление нашего дома, пришли к Вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома!» «Целых пять комнат хотели оставить!»



На суде Клаус Рот заявил, что сдаёт квартиру, чтобы были деньги на лечение.



«Я серьёзно болен и едва могу ходить», — сказал пенсионер, уточнив, что у него уже было три сердечных приступа.



Новое заседание суда запланировано на 4 марта 2020 года. «Округ обязывает нас принять ещё девять беженцев. Четыре или шесть из них должны переехать в эту квартиру. Мы возместим господину Роту транспортные расходы и купим новый ковёр», — заявил на суде мэр.EADaily отмечает, что перед нами словно ожили герои романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» и прежде всего председатель домкома Швондер. Помните его знаменитые фразы, обращённые к профессору Преображенскому:«Мы, управление нашего дома, пришли к Вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома!» «Целых пять комнат хотели оставить!»На суде Клаус Рот заявил, что сдаёт квартиру, чтобы были деньги на лечение.«Я серьёзно болен и едва могу ходить», — сказал пенсионер, уточнив, что у него уже было три сердечных приступа.Новое заседание суда запланировано на 4 марта 2020 года. eadaily.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, беженцы, пособия, работа, безработные, Секс — статья прочитана 128 раз Комментарии