Принуждение к покупкам: торговое соглашение между США и Китаем 🔊 Воспроизвести Marvin Moose | Michel Temer | Обработка: Ян Авриль для Fitzroy Magazine



Чего нельзя отнять у американского президента, так это своеобразного чувства юмора с примесью цинизма. Прошло меньше недели после того, как в торговых войнах США с Китаем наступило некоторое перемирие и было подписано соглашение о первой фазе торговой сделки, как Трамп встречается в Давосе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и говорит, что ЕС вместе с США плечом к плечу должны противостоять “несправедливым торговым практикам” Китая. И добавил, что пора бы и с ЕС ускорить подписание торгового соглашения.



Если не учитывать контекст, то фраза выглядит вполне нормально, но если учесть, что так любимые некоторыми нашими элитами мантры (про свободный рынок, который якобы всё расставит по своим местам) в результате соглашения между США и Китаем, подписанного 15 января, потеряли всякий смысл, то слова президента Трампа звучат издёвкой. Чего нельзя отнять у американского президента, так это своеобразного чувства юмора с примесью цинизма. Прошло меньше недели после того, как в торговых войнах США с Китаем наступило некоторое перемирие и было подписано соглашение о первой фазе торговой сделки, как Трамп встречается в Давосе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и говорит, что ЕС вместе с США плечом к плечу должны противостоять “несправедливым торговым практикам” Китая. И добавил, что пора бы и с ЕС ускорить подписание торгового соглашения.Если не учитывать контекст, то фраза выглядит вполне нормально, но если учесть, что так любимые некоторыми нашими элитами мантры (про свободный рынок, который якобы всё расставит по своим местам) в результате соглашения между США и Китаем, подписанного 15 января, потеряли всякий смысл, то слова президента Трампа звучат издёвкой.



А что там у китайцев? Китайцы же никогда не проигрывают! Если верить китайской прессе, то подписание торгового соглашения между США и Китаем на этом этапе нужно для “своевременной остановки потерь”. Что, судя по всему, переводится с китайского как “мы сейчас временно отступим, изобразим, что проиграли, перегруппируемся и с новыми силами рванём на партнёра-врага”.



Продолжение на FITZROY Аналитики по-разному оценивают итоги временного перемирия. Кто-то говорит, что проиграл Китай, кто-то — что США, но некоторые вещи не оспаривает никто. Например то, что хоть эффект сделки для американской экономики пока не особо ясен, но лично Трамп в результате этого соглашения не только выиграл, но и обеспечил себе серьёзный задел на грядущие выборы.А что там у китайцев? Китайцы же никогда не проигрывают! Если верить китайской прессе, то подписание торгового соглашения между США и Китаем на этом этапе нужно для “своевременной остановки потерь”. Что, судя по всему, переводится с китайского как “мы сейчас временно отступим, изобразим, что проиграли, перегруппируемся и с новыми силами рванём на партнёра-врага”. fitzroymag.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины — статья прочитана 135 раз Комментарии