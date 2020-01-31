Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести ANDREY SAMSONOV/TASS



Экономический форум в Сочи, на котором должен был выступить премьер-министр Михаил Мишустин, могут отменить из-за вспышки коронавируса, рассказал источник Би-би-си и собеседники газеты "Коммерсант". На форум должны были приехать участники из Китая, сообщает



"Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен начаться через 10 дней, отменили. Туда должен был приехать Мишустин и китайцы. Испугались коронавируса", - рассказал Би-би-си человек, близкий к правительству. Он говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен комментировать этот вопрос. Другие подробности он не сообщил. Экономический форум в Сочи, на котором должен был выступить премьер-министр Михаил Мишустин, могут отменить из-за вспышки коронавируса, рассказал источник Би-би-си и собеседники газеты "Коммерсант". На форум должны были приехать участники из Китая, сообщает ВВС "Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен начаться через 10 дней, отменили. Туда должен был приехать Мишустин и китайцы. Испугались коронавируса", - рассказал Би-би-си человек, близкий к правительству. Он говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен комментировать этот вопрос. Другие подробности он не сообщил. О том, что экономический форум в Сочи, намеченный на 12-14 февраля, может быть отменен из опасности распространения коронавируса, также сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на сотрудников одной из госкомпании и представителя одного из федеральных министерств.



Источники издания утверждают, что в пятницу и субботу на эту тему пройдет "серия совещаний". При этом источник "Коммерсанта" в правительстве уточнил, что окончательное решение об отмене или переносе форума пока не принято.



В фонде "Росконгресс", который выступает организатором сочинского форума, Би-би-си не подтвердили и не опровергли информацию о возможной отмене мероприятия.



На форуме в Сочи обычно выступает премьер-министр России - перед чиновниками, главами регионов и иностранных бизнесменами. Для Мишустина это должно было стать первым большим выступлением (не считая выступления в Госдуме в качестве кандидата в премьеры).



На форуме в Сочи помимо премьера выступают члены правительства. Так как в середине января кабинет министров существенно обновился, для многих новых министров и вице-премьеров форум в Сочи должен мог стать возможностью рассказать о своих планах.



В этом году в форуме должны были принять участие гости из Китая.



Случаев коронавируса еще не было зафиксировано в России, но правительство Мишустина уже активно занялось борьбой с ним. 30 января Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке.



Еще в начале недели, 27 января, Мишустин провел совещание по профилактике и контролю над распространением вируса. По итогам совещания правительство поручило Роспотребнадзору в течение двух дней подготовить план по профилактике вируса.



Мишустин также создал штаб по контролю над распространением нового вируса. Главой его назначил вице-премьера Татьяну Голикову, которая курирует здравоохранение. Заместителем Голиковой в штабе стала глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Вспышка коронавируса началась в Китае в середине января. Сейчас вирус зафиксирован во всех провинциях Китая. Им заражены более 7,7 тыс. человек, а количество смертей, по данным на четверг, достигло 170 случаев. bbc.com Категории: чп и криминал, общество, здоровье Ключевые слова: Россия, форум, Китай, вирус, Сочи, пандемия География: Россия — статья прочитана 131 раз Комментарии