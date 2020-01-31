Тариф на транзит российской нефти по Белоруссии с 1 февраля возрастет более чем на 6% 🔊 Воспроизвести © Егор Алеев/ТАСС



Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии с 1 февраля нынешнего года возрастет более чем на 6%. Об этом заявил журналистам в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович, сообщает



"Переговоры [с Россией] закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти - это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%", - сообщил министр. Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии с 1 февраля нынешнего года возрастет более чем на 6%. Об этом заявил журналистам в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович, сообщает ТАСС "Переговоры [с Россией] закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти - это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%", - сообщил министр. При этом Колтович заявил, что у Белоруссии "есть разногласия с Российской Федерацией по определению тарифа". Министр пояснил, что белорусская сторона в течение нынешнего года может инициировать переговоры с РФ по увеличению тарифа на транзит нефти. "В соответствии с установленным порядком. Если мы увидим, что у нас растут расходы организаций, обеспечивающих транзит, то, конечно, да", - отметил Колтович.



Белоруссия планировала в 2020 году повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6% - сюда также включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной российской нефтью. Российскую сторону такое повышение не устраивает. При этом с 1 сентября 2019 года Белоруссия на 3,7% увеличила тариф на транзит российской нефти. ТАСС Категории: экономика, политика Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты География: Белоруссия — статья прочитана 162 раза Комментарии