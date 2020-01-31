Импичмент Трампа: дело идет к развязке? 🔊 Воспроизвести



Дело об отстранении президента Дональда Трампа выходит на финишную прямую. Дата окончательного голосования еще не определена, однако провести его могут уже в ближайшем будущем — вечером в пятницу, 31 января. С таким прогнозом выступил сенатор-республиканец Джон Баррассо, сообщает



16 января дело об импичменте передали в верхнюю палату, где противники президента — демократы — в меньшинстве. В их планах — добиваться приглашения свидетелей, которые могли бы переубедить колеблющихся республиканцев. Однако большинство парламентариев против, и затянуть процесс, по-видимому, не удастся. Дело об отстранении президента Дональда Трампа выходит на финишную прямую. Дата окончательного голосования еще не определена, однако провести его могут уже в ближайшем будущем — вечером в пятницу, 31 января. С таким прогнозом выступил сенатор-республиканец Джон Баррассо, сообщает ТАСС 16 января дело об импичменте передали в верхнюю палату, где противники президента — демократы — в меньшинстве. В их планах — добиваться приглашения свидетелей, которые могли бы переубедить колеблющихся республиканцев. Однако большинство парламентариев против, и затянуть процесс, по-видимому, не удастся. Чьи показания могли бы бросить тень на Трампа?



В конце января команда критиков президента пополнилась новым действующим лицом — к ней присоединился его бывший подчиненный, экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон. Стало известно, что он готовит книгу, посвященную годам, проведенным им в Белом доме. К импичменту Трампа имеет отношение та часть, где речь идет об Украине. По утверждению Болтона, президент говорил в его присутствии, что готов заморозить финансовую помощь Киеву, пока тот не откроет расследование коммерческой деятельности Хантера Байдена, сына политика-демократа Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на выборах президента США. Именно на этом утверждении и строится обвинительная риторика демократов, требующих отстранения президента от власти.



В Белом доме воспротивились публикации книги, обнаружив в ней "секретную информацию", обнародование которой нанесло бы вред интересам США. Власти настаивают, что без удаления части сведений произведение Болтона не имеет права увидеть свет. Сам автор и его адвокат утверждают обратное: никаких тайн в книге не содержится.



Глава государства ответил своему новому оппоненту через Twitter. "Если бы я прислушивался к его советам, то сейчас шла бы уже шестая мировая война", — написал политик, охотно переведший обсуждение в личную плоскость. "Болтону много лет назад не удалось получить работу представителя США при ООН, с тех пор не выходило пройти утверждение ни на какую должность, так что он упрашивал меня дать ему такую работу, где одобрение Сената не требовалось бы", — добавил американский президент.



Как развивались события вокруг импичмента ранее?



Предыдущее голосование по вопросу об отрешении президента Трампа от власти состоялось 18 декабря в Палате представителей Конгресса США. Обвинение, которое рассматривали законодатели, состояло из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. По первому пункту за отстранение Трампа высказались 230 депутатов, а против — 197. По второму голоса распределились так: 229 против 198.



Волеизъявление в Палате представителей подчинялось логике партийной принадлежности. Против импичмента выступили все законодатели, принадлежащие к Республиканской партии, за отстранение высказалось подавляющее большинство демократов. Исключение составили четверо: конгрессмены Колин Петерсон и Джефф ван Дрю, посчитавшие обвинения против Трампа недостаточно тяжелыми, их коллега Тулси Габбард, которая предпочла воздержаться, и еще один парламентарий, Джаред Голден, поддержавший только одно из обвинений против президента — в злоупотреблении своими полномочиями.



Голосованию предшествовал обмен мнениями между республиканцами и демократами. "Если мы не начнем действовать немедленно, то нарушим наш долг. Трагедия в том, что из-за безответственных действий президента необходимо отстранить его от власти", — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Сторонники Трампа обвинили демократическое большинство Конгресса в попытке свести на нет итоги президентских выборов 2016 года и повлиять на голосование в 2020-м, инициировав безосновательное разбирательство на пустом месте.



"Дело, которое палата рассматривает сегодня, основывается только на одном — на ненависти к нашему президенту. Это скандально и можно назвать охотой на ведьм. Происходящее равносильно попытке государственного переворота", — заявил перед началом голосования конгрессмен Майкл Роджерс. Его коллега по партии Майкл Келли назвал день голосования "датой, которая останется жить в бесславии". В словах политика угадывалась историческая аллюзия: точно такое же выражение употребил президент США Франклин Рузвельт для описания японской атаки на Перл-Харбор в 1941 году.



Как реагирует Трамп?



Президент США Дональд Трамп не перестает комментировать развитие событий вокруг процедуры импичмента. 15 января политик назвал происходящее "чушью", призвав заступиться за себя своих однопартийцев-республиканцев. Американский лидер исходит из того, что у его противников нет шансов довести импичмент до конца и считает за лучшее завершить голосование быстро. "Я бы предпочел, чтобы вы сейчас голосовали, а не сидели здесь, ожидая, когда я вас представлю, — сказал Дональд Трамп сенаторам-республиканцам. — Происходят бредовые события, давайте же ими займемся".



Накануне голосования в Палате представителей Дональд Трамп прокомментировал попытку импичмента в письме, адресованном Нэнси Пелоси. Глава государства усмотрел в действиях оппозиции "открытую войну", объявленную американской демократии, и выдвинул встречные обвинения: Демократическая партия, по его мнению, не смирилась с итогами выборов 2016 года и стремится "отменить" выраженную на них "волю американского народа".



Перед голосованием глава государства вновь выступил с обвинениями. "Бездельники-демократы открыто выражают свою глубокую ненависть к американским избирателям. Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие", — сказал он. Трамп имеет в виду, что ему удалось вернуть поддержку части избирателей. Рейтинг президента поднялся до 45% — одного из самых высоких значений за все время его нахождения у власти.



Как реагируют республиканцы?



Лидер их фракции Митч Макконнелл считает итог голосования заранее предрешенным: "У него нет шансов". Отстранение Трампа осложняется еще и тем, что его противникам понадобилось бы не простое большинство, а две трети голосов депутатов этой палаты. Подобное возможно только при массовом переходе республиканцев на сторону демократов. Представить себе такой исход чрезвычайно сложно, ведь, согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство республиканских избирателей выступают против отстранения Трампа от власти.



Как развивались бы события, если бы Трампа все же отстранили от власти?



В таком чрезвычайно маловероятном случае полномочия главы государства достались бы вице-президенту Майклу Пенсу. У власти он оставался бы до января 2021 года. Досрочные выборы невозможны, ведь демократы еще не успели определиться со своим кандидатом в президенты, а мандат во время выборов 2016 года получили одновременно два политика — Дональд Трамп и Майкл Пенс. Если власть перейдет к Пенсу, от него будут ожидать выдвижения в президенты США.



В похожей ситуации США оказывались в 1974 году, когда под угрозой импичмента подал в отставку президент Ричард Никсон. Тогда его место занял вице-президент Джеральд Форд, доработавший срок до конца и затем выдвинувшийся в президенты США.



Какие основания для импичмента?



13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил два обвинения против главы государства: в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию своей деятельности. 16 декабря конгрессмены опубликовали 169-страничный отчет, в котором обосновывают свое решение. По их мнению, президент "должен быть отстранен от должности в порядке импичмента за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и проступки".



За этой формулировкой скрывается обвинение в оказании давления на украинского лидера Владимира Зеленского.



Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента после сообщений в СМИ о необычном телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Президент США якобы потребовал от киевского коллеги отыскать компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына, работавшего на Украине. В противном случае хозяин Белого дома пригрозил заблокировать выделение военной помощи Киеву.



Байден — основной противник Трампа на предстоящих выборах. С точки зрения политических оппонентов президента Трамп злоупотребил властью, чтобы надавить на иностранное государство и с помощью его вмешательства увеличить свои шансы на переизбрание в 2020 году. Об этом же говорится в жалобе анонимного сотрудника американской разведки на президента США. Согласно документу, Белый дом пытался скрыть разговор Трампа с Зеленским, спрятав запись среди секретных документов.



Что такое импичмент?



Это процедура отрешения президента от должности. Согласно конституции, импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение располагает Палата представителей Конгресса, а судебные заседания проходят в Сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США.



Каково общественное мнение США по поводу импичмента?



Более 60% американцев видят серьезную проблему в содержании разговора Трампа с Зеленским, однако лишь 44% выступают за импичмент. Многие оппоненты президента, в том числе спикер Пелоси, ранее рассматривали импичмент как самую экстремальную меру, которая потенциально только мобилизует сторонников Трампа и поставит под удар умеренных демократов. Другие, напротив, считали, что через запуск процедуры импичмента можно укрепить свои позиции и склонить общественное мнение на свою сторону.



Число тех, кто поддерживает импичмент, пока мало, но оно растет. А значит, вторая стратегия для демократов вполне может оказаться успешной. Однако в Белом доме убеждены, что процедура импичмента поможет Трампу переизбраться (хоть и останется темным пятном в его биографии).



В США уже были подобные случаи?



В США процедура импичмента главы государства была инициирована трижды, но ни разу не доводилась до конца. В 1868 году президента Эндрю Джонсона (1865–1869) обвинили в незаконной отставке военного министра, а Билла Клинтона (1992–2000) в 1998–1999 годах — в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию, однако оба президента были оправданы Сенатом. Ричард Никсон (1969–1974) подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с громким политическим скандалом, получившим название "Уотергейт".



#ТАСС_Инфографика



Кто имеет право выдвигать обвинения против президента, кто проводит расследование и сколько голосов нужно, чтобы импичмент вступил в силу. Рассказываем об этапах процедуры в нашей инфографике. pic.twitter.com/rHyrCT8rYb — ТАСС (@tass_agency) September 27, 2019 В конце января команда критиков президента пополнилась новым действующим лицом — к ней присоединился его бывший подчиненный, экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон. Стало известно, что он готовит книгу, посвященную годам, проведенным им в Белом доме. К импичменту Трампа имеет отношение та часть, где речь идет об Украине. По утверждению Болтона, президент говорил в его присутствии, что готов заморозить финансовую помощь Киеву, пока тот не откроет расследование коммерческой деятельности Хантера Байдена, сына политика-демократа Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на выборах президента США. Именно на этом утверждении и строится обвинительная риторика демократов, требующих отстранения президента от власти.В Белом доме воспротивились публикации книги, обнаружив в ней "секретную информацию", обнародование которой нанесло бы вред интересам США. Власти настаивают, что без удаления части сведений произведение Болтона не имеет права увидеть свет. Сам автор и его адвокат утверждают обратное: никаких тайн в книге не содержится.Глава государства ответил своему новому оппоненту через Twitter. "Если бы я прислушивался к его советам, то сейчас шла бы уже шестая мировая война", — написал политик, охотно переведший обсуждение в личную плоскость. "Болтону много лет назад не удалось получить работу представителя США при ООН, с тех пор не выходило пройти утверждение ни на какую должность, так что он упрашивал меня дать ему такую работу, где одобрение Сената не требовалось бы", — добавил американский президент.Предыдущее голосование по вопросу об отрешении президента Трампа от власти состоялось 18 декабря в Палате представителей Конгресса США. Обвинение, которое рассматривали законодатели, состояло из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. По первому пункту за отстранение Трампа высказались 230 депутатов, а против — 197. По второму голоса распределились так: 229 против 198.Волеизъявление в Палате представителей подчинялось логике партийной принадлежности. Против импичмента выступили все законодатели, принадлежащие к Республиканской партии, за отстранение высказалось подавляющее большинство демократов. Исключение составили четверо: конгрессмены Колин Петерсон и Джефф ван Дрю, посчитавшие обвинения против Трампа недостаточно тяжелыми, их коллега Тулси Габбард, которая предпочла воздержаться, и еще один парламентарий, Джаред Голден, поддержавший только одно из обвинений против президента — в злоупотреблении своими полномочиями.Голосованию предшествовал обмен мнениями между республиканцами и демократами. "Если мы не начнем действовать немедленно, то нарушим наш долг. Трагедия в том, что из-за безответственных действий президента необходимо отстранить его от власти", — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Сторонники Трампа обвинили демократическое большинство Конгресса в попытке свести на нет итоги президентских выборов 2016 года и повлиять на голосование в 2020-м, инициировав безосновательное разбирательство на пустом месте."Дело, которое палата рассматривает сегодня, основывается только на одном — на ненависти к нашему президенту. Это скандально и можно назвать охотой на ведьм. Происходящее равносильно попытке государственного переворота", — заявил перед началом голосования конгрессмен Майкл Роджерс. Его коллега по партии Майкл Келли назвал день голосования "датой, которая останется жить в бесславии". В словах политика угадывалась историческая аллюзия: точно такое же выражение употребил президент США Франклин Рузвельт для описания японской атаки на Перл-Харбор в 1941 году.Президент США Дональд Трамп не перестает комментировать развитие событий вокруг процедуры импичмента. 15 января политик назвал происходящее "чушью", призвав заступиться за себя своих однопартийцев-республиканцев. Американский лидер исходит из того, что у его противников нет шансов довести импичмент до конца и считает за лучшее завершить голосование быстро. "Я бы предпочел, чтобы вы сейчас голосовали, а не сидели здесь, ожидая, когда я вас представлю, — сказал Дональд Трамп сенаторам-республиканцам. — Происходят бредовые события, давайте же ими займемся".Накануне голосования в Палате представителей Дональд Трамп прокомментировал попытку импичмента в письме, адресованном Нэнси Пелоси. Глава государства усмотрел в действиях оппозиции "открытую войну", объявленную американской демократии, и выдвинул встречные обвинения: Демократическая партия, по его мнению, не смирилась с итогами выборов 2016 года и стремится "отменить" выраженную на них "волю американского народа".Перед голосованием глава государства вновь выступил с обвинениями. "Бездельники-демократы открыто выражают свою глубокую ненависть к американским избирателям. Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие", — сказал он. Трамп имеет в виду, что ему удалось вернуть поддержку части избирателей. Рейтинг президента поднялся до 45% — одного из самых высоких значений за все время его нахождения у власти.Лидер их фракции Митч Макконнелл считает итог голосования заранее предрешенным: "У него нет шансов". Отстранение Трампа осложняется еще и тем, что его противникам понадобилось бы не простое большинство, а две трети голосов депутатов этой палаты. Подобное возможно только при массовом переходе республиканцев на сторону демократов. Представить себе такой исход чрезвычайно сложно, ведь, согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство республиканских избирателей выступают против отстранения Трампа от власти.В таком чрезвычайно маловероятном случае полномочия главы государства достались бы вице-президенту Майклу Пенсу. У власти он оставался бы до января 2021 года. Досрочные выборы невозможны, ведь демократы еще не успели определиться со своим кандидатом в президенты, а мандат во время выборов 2016 года получили одновременно два политика — Дональд Трамп и Майкл Пенс. Если власть перейдет к Пенсу, от него будут ожидать выдвижения в президенты США.В похожей ситуации США оказывались в 1974 году, когда под угрозой импичмента подал в отставку президент Ричард Никсон. Тогда его место занял вице-президент Джеральд Форд, доработавший срок до конца и затем выдвинувшийся в президенты США.13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил два обвинения против главы государства: в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию своей деятельности. 16 декабря конгрессмены опубликовали 169-страничный отчет, в котором обосновывают свое решение. По их мнению, президент "должен быть отстранен от должности в порядке импичмента за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и проступки".За этой формулировкой скрывается обвинение в оказании давления на украинского лидера Владимира Зеленского.Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента после сообщений в СМИ о необычном телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Президент США якобы потребовал от киевского коллеги отыскать компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына, работавшего на Украине. В противном случае хозяин Белого дома пригрозил заблокировать выделение военной помощи Киеву.Байден — основной противник Трампа на предстоящих выборах. С точки зрения политических оппонентов президента Трамп злоупотребил властью, чтобы надавить на иностранное государство и с помощью его вмешательства увеличить свои шансы на переизбрание в 2020 году. Об этом же говорится в жалобе анонимного сотрудника американской разведки на президента США. Согласно документу, Белый дом пытался скрыть разговор Трампа с Зеленским, спрятав запись среди секретных документов.Это процедура отрешения президента от должности. Согласно конституции, импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение располагает Палата представителей Конгресса, а судебные заседания проходят в Сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США.Более 60% американцев видят серьезную проблему в содержании разговора Трампа с Зеленским, однако лишь 44% выступают за импичмент. Многие оппоненты президента, в том числе спикер Пелоси, ранее рассматривали импичмент как самую экстремальную меру, которая потенциально только мобилизует сторонников Трампа и поставит под удар умеренных демократов. Другие, напротив, считали, что через запуск процедуры импичмента можно укрепить свои позиции и склонить общественное мнение на свою сторону.Число тех, кто поддерживает импичмент, пока мало, но оно растет. А значит, вторая стратегия для демократов вполне может оказаться успешной. Однако в Белом доме убеждены, что процедура импичмента поможет Трампу переизбраться (хоть и останется темным пятном в его биографии).В США процедура импичмента главы государства была инициирована трижды, но ни разу не доводилась до конца. В 1868 году президента Эндрю Джонсона (1865–1869) обвинили в незаконной отставке военного министра, а Билла Клинтона (1992–2000) в 1998–1999 годах — в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию, однако оба президента были оправданы Сенатом. Ричард Никсон (1969–1974) подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с громким политическим скандалом, получившим название "Уотергейт". ТАСС Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: импичмент, конгресс, Сенат, Трамп, Зеленский — статья прочитана 169 раз Комментарии