Загрузка... Билл Гейтс выделил $ 10 млн на борьбу с эпидемией коронавируса 🔊 Воспроизвести



Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении 10 миллионов долларов для борьбы с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV, пишет



Как говорится на сайте фонда, $ 5 млн направлено на борьбу коронавирусом в Китае. Еще $ 5 млн выделено на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке. Средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса на континенте, говорится в заявлении.



«Эти меры будут включать техническую поддержку для осуществления скрининга и лечения подозреваемых случаев, лабораторное подтверждение диагнозов 2019-nCoV и безопасную изоляцию и уход за пациентами с выявленными случаями», — уточняется в заявлении фонда. Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении 10 миллионов долларов для борьбы с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV, пишет EADaily Как говорится на сайте фонда, $ 5 млн направлено на борьбу коронавирусом в Китае. Еще $ 5 млн выделено на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке. Средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса на континенте, говорится в заявлении.«Эти меры будут включать техническую поддержку для осуществления скрининга и лечения подозреваемых случаев, лабораторное подтверждение диагнозов 2019-nCoV и безопасную изоляцию и уход за пациентами с выявленными случаями», — уточняется в заявлении фонда.



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Но, существует и другая версия причастности Билла Гейтса к коронавирусу... Ее сообщает издание



Распространяющийся в настоящее время в Китае коронавирус имеет не естественное происхождение. Разработку подобного вируса финансировал Фонд Билла и Мелинды Гейтс, пишет публицист Эрнст Фляйшман для портала Anonymous News. В октябре 2019 года университет Джона Хопкинса спрогнозировал гибель 65 млн человек от коронавируса.



19 июня финансируемый британским правительством институт Пирбрайта подал патент на коронавирус, который был утвержден 20 ноября 2018 года Европейским патентном ведомством под номером EP3172319A1. Одним из спонсоров этого института является Фонд Билла и Мелинды Гейтс. 18 октября 2019 года, задолго до появления сообщения о первых заболевших, Фонд Гейтсов, Университет Джона Хопкинса и Всемирный экономический форум организовали мероприятие в Нью-Йорке для политиков, чиновников, руководителей и экспертов в области медицины, имитировавшее вспышку коронавируса.



Своего рода учения под названием «Событие 201» поставили его участников в центр неконтролируемой вспышки нового вируса, которая распространилась стремительно, словно пожар в Амазонии, и вызвала хаос во всем мире. Как сообщил Университет Джона Хопкинса, при моделировании вспышки «погибли» 65 млн человек в течение 18 месяцев.



Продемонстрированный на учениях видеоролик показывал сообщение вымышленного новостного агентства о том, как устойчивый вирус CAPS парализует торговлю и передвижение людей по планете, и мировая экономика оказывается в свободном падении. Удивительно, но нечто похожее мы уже наблюдаем: последние выпуски новостей рассказывают, что в целях безопасности отменяются поездки в китайский город Ухань.



Сегодня более 23 млн китайцев оказались изолированы в своих городах, отрезаны от внешнего мира. Последствия этого для мировой экономики - лишь вопрос времени.



Профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон заявил недавно, что смертность от коронавируса можно сопоставить со смертностью от испанского гриппа, который унес жизни 20-50 млн человек в 1918 году.



Что не удивляет, так это следующая деталь, если знать Билла Гейста как фанатика глобализации. В упомянутом видеоролике выступает некто Том Инглсби из Центра безопасности здравоохранения Джона Хопкинса и предлагает в качестве решения проблемы больше глобализма:



«Возникают проблемы, которые можно решить только совместно глобальными предприятиями и правительствами».



Для дальнейшего продвижения глобализма в качестве противоядия от вероятной вспышки заболеваемости участники мероприятия «Событие 201» предложили следующее:



- Правительства, международные организации и предприятия должны отныне планировать, как ключевые корпоративные функции будут использоваться при крупной пандемии;



- Промышленность, национальные правительства и международные организации должны работать вместе, чтобы увеличить количество медицинских контрмер (МСМ) на международном уровне и обеспечить их быстрое и справедливое распространение во время тяжелой пандемии;



- Государства, международные организации и глобальные транспортные компании должны работать вместе, чтобы поддерживать возможность путешествовать и торговать во время крупных пандемий;



- Правительствам следует предоставить больше ресурсов и поддержки для разработки и производства вакцин, лекарственных средств и средств диагностики, необходимых во время серьезной пандемии;



- Глобальный бизнес должен признать экономическое бремя пандемий и бороться за большую готовность;



- Международные организации должны уделять приоритетное внимание снижению экономического воздействия эпидемий и пандемий;



- Правительствам и частному сектору следует уделять больше внимания разработке методов борьбы с дезинформацией до следующей борьбы с пандемиями.



Все это произошло за несколько месяцев до первой регистрации случая заражения человека коронавирусом. Те же глобалисты, которым принадлежит патент на вирус и которые только что предсказывали распространение вируса, объявили, что разработают вакцины против смертельной болезни. Согласно Business Insider, «коалиция, поддерживаемая Биллом Гейтсом, финансирует биотехнологические компании», которые пытаются разработать вакцину против коронавируса.



Как сообщало EADaily, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предупредил, что при сохраняющихся темпах распространения китайского коронавируса глобальная эпидемия наступит уже к марту.* * *Но, существует и другая версия причастности Билла Гейтса к коронавирусу... Ее сообщает издание ЗАВТРА Распространяющийся в настоящее время в Китае коронавирус имеет не естественное происхождение. Разработку подобного вируса финансировал Фонд Билла и Мелинды Гейтс, пишет публицист Эрнст Фляйшман для портала Anonymous News. В октябре 2019 года университет Джона Хопкинса спрогнозировал гибель 65 млн человек от коронавируса.19 июня финансируемый британским правительством институт Пирбрайта подал патент на коронавирус, который был утвержден 20 ноября 2018 года Европейским патентном ведомством под номером EP3172319A1. Одним из спонсоров этого института является Фонд Билла и Мелинды Гейтс. 18 октября 2019 года, задолго до появления сообщения о первых заболевших, Фонд Гейтсов, Университет Джона Хопкинса и Всемирный экономический форум организовали мероприятие в Нью-Йорке для политиков, чиновников, руководителей и экспертов в области медицины, имитировавшее вспышку коронавируса.Своего рода учения под названием «Событие 201» поставили его участников в центр неконтролируемой вспышки нового вируса, которая распространилась стремительно, словно пожар в Амазонии, и вызвала хаос во всем мире. Как сообщил Университет Джона Хопкинса, при моделировании вспышки «погибли» 65 млн человек в течение 18 месяцев.Продемонстрированный на учениях видеоролик показывал сообщение вымышленного новостного агентства о том, как устойчивый вирус CAPS парализует торговлю и передвижение людей по планете, и мировая экономика оказывается в свободном падении. Удивительно, но нечто похожее мы уже наблюдаем: последние выпуски новостей рассказывают, что в целях безопасности отменяются поездки в китайский город Ухань.Сегодня более 23 млн китайцев оказались изолированы в своих городах, отрезаны от внешнего мира. Последствия этого для мировой экономики - лишь вопрос времени.Профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон заявил недавно, что смертность от коронавируса можно сопоставить со смертностью от испанского гриппа, который унес жизни 20-50 млн человек в 1918 году.Что не удивляет, так это следующая деталь, если знать Билла Гейста как фанатика глобализации. В упомянутом видеоролике выступает некто Том Инглсби из Центра безопасности здравоохранения Джона Хопкинса и предлагает в качестве решения проблемы больше глобализма:«Возникают проблемы, которые можно решить только совместно глобальными предприятиями и правительствами».Для дальнейшего продвижения глобализма в качестве противоядия от вероятной вспышки заболеваемости участники мероприятия «Событие 201» предложили следующее:- Правительства, международные организации и предприятия должны отныне планировать, как ключевые корпоративные функции будут использоваться при крупной пандемии;- Промышленность, национальные правительства и международные организации должны работать вместе, чтобы увеличить количество медицинских контрмер (МСМ) на международном уровне и обеспечить их быстрое и справедливое распространение во время тяжелой пандемии;- Государства, международные организации и глобальные транспортные компании должны работать вместе, чтобы поддерживать возможность путешествовать и торговать во время крупных пандемий;- Правительствам следует предоставить больше ресурсов и поддержки для разработки и производства вакцин, лекарственных средств и средств диагностики, необходимых во время серьезной пандемии;- Глобальный бизнес должен признать экономическое бремя пандемий и бороться за большую готовность;- Международные организации должны уделять приоритетное внимание снижению экономического воздействия эпидемий и пандемий;- Правительствам и частному сектору следует уделять больше внимания разработке методов борьбы с дезинформацией до следующей борьбы с пандемиями.Все это произошло за несколько месяцев до первой регистрации случая заражения человека коронавирусом. Те же глобалисты, которым принадлежит патент на вирус и которые только что предсказывали распространение вируса, объявили, что разработают вакцины против смертельной болезни. Согласно Business Insider, «коалиция, поддерживаемая Биллом Гейтсом, финансирует биотехнологические компании», которые пытаются разработать вакцину против коронавируса. Загрузка... eadaily.com zavtra.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: фонд, Китай, вирус, Билл Гейтс, пандемия — статья прочитана 167 раз Комментарии