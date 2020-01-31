Страсть, Романтика и настоящее Танго от «BIAGI GROUP» 21 февраля в Вильнюсе! 🔊 Воспроизвести



Вечер, неприкрытая страсть, потрясающая музыка и песни, из которых выросли танго, вино, и сладостно-терпкое ощущение счастья!



Это не пустая мечта, это - предвкушение потрясающего концерта «аргентинских дел мастеров» BIAGI GROUP, который состоится в Вильнюсе, 21 февраля в 19:00 на сцене самого уютного и компактного (только 170 мест!) камерного зала Старого города столицы - White Piano Hall (Kėdainių g. 8)!



Данное музыкальное искусство расцвело в Аргентине и Уругвае в 20-30 х годах прошлого века, и оно стало предтечей тому более приторно-попсовому танго, коим подчуют неискушенных меломанов налево и направо! В качестве аналогии: непричесанный, откровенный, страстный блюз мастеров Юга Америки с одной стороны и эстрадно-сиропный блюз с другой... В мире очень мало таких Мастеров истинного танго, как Биаги Груп, и поэтому долгожданный концерт их - подлинное счастье для всех меломанов и романтиков! Поверьте, можно с уверенностью сказать, что то, что прозвучит на концерте - это не кавер, не подделка, а настоящее танго, с настоящим собственным мнением в танго, полным знанием дела, уважения к традициям. Это не пустая мечта, это - предвкушение потрясающего концерта «аргентинских дел мастеров» BIAGI GROUP, который состоится в Вильнюсе, 21 февраля в 19:00 на сцене самого уютного и компактного (только 170 мест!) камерного зала Старого города столицы - White Piano Hall (Kėdainių g. 8)!Данное музыкальное искусство расцвело в Аргентине и Уругвае в 20-30 х годах прошлого века, и оно стало предтечей тому более приторно-попсовому танго, коим подчуют неискушенных меломанов налево и направо! В качестве аналогии: непричесанный, откровенный, страстный блюз мастеров Юга Америки с одной стороны и эстрадно-сиропный блюз с другой... В мире очень мало таких Мастеров истинного танго, как Биаги Груп, и поэтому долгожданный концерт их - подлинное счастье для всех меломанов и романтиков! Поверьте, можно с уверенностью сказать, что то, что прозвучит на концерте - это не кавер, не подделка, а настоящее танго, с настоящим собственным мнением в танго, полным знанием дела, уважения к традициям.



Аналогов коллективу «BIAGI GROUP» в мире просто не существует.



В таком составе, как бандонеон и контрабас, танго было на самой заре появления стиля: мелодия и бас, гармония и ритм, грусть и радость, быт и ностальгия о былой любви.



Танго от «BIAGI GROUP»- стиль мысли и жизни, привычки и гордость каждого жителя портовых районов Аргентины и Уругвая, нашедший воплощение в поэзии, литературе, музыке и танцах, став уникальным образцом городского фольклора, дошедшего до концертных и оперных залов мира.



В репертуаре ансамбля старинные кандомбе и милонги, креольские вальсы, произведения эпох «Canyengue», «Orillero», «Rítmico», «Típico» и других времен, все это выливается в оригинальных и авторских аранжировках каждого произведения. Всё это можно уверенно назвать их фирменным стилем «Nueva Música» или «Típico Nuevo», представителями которого является «BIAGI GROUP».







Глеб Бьяги - известный бандонеонист и композитор, исследователь фольклоров Инков, креолов Южной Америки, фино-эстонской и угорской группы народов, представитель известной музыкальной итало-аргентинской династии Biagi!



Вы увидите и услышите уникальный бандонеон фирмы «Alfred Arnold», возраст которого уже более 120 лет!



Контрабасист Александр Коротков - надежда европейского блюза и джаза! Работает и проживает в немецкой глубинке - Веймаре, откуда гастролирует по всему миру!



Дружба двух прекрасных музыкантов, в свое время учившихся в одной консерватории, не смотря на многотысячные расстояния между ними, определили этот замечательный союз-ансамбль «BIAGI GROUP»!



Билеты на Концерт Аргентинского Пре-Танго в исполнении замечательного «BIAGI GROUP» 21 февраля в 19:00 на сцене вильнюсского White Piano Hall (ул. Кедайню 8) продаются во всех кассах



Любая информация по концерту: +370 671 76502, +370 64536403 «BIAGI GROUP» - ансамбль «новой музыки», основанный композитором и бандонеонистом Глебом Бьяги.Аналогов коллективу «BIAGI GROUP» в мире просто не существует.В таком составе, как бандонеон и контрабас, танго было на самой заре появления стиля: мелодия и бас, гармония и ритм, грусть и радость, быт и ностальгия о былой любви.Танго от «BIAGI GROUP»- стиль мысли и жизни, привычки и гордость каждого жителя портовых районов Аргентины и Уругвая, нашедший воплощение в поэзии, литературе, музыке и танцах, став уникальным образцом городского фольклора, дошедшего до концертных и оперных залов мира.В репертуаре ансамбля старинные кандомбе и милонги, креольские вальсы, произведения эпох «Canyengue», «Orillero», «Rítmico», «Típico» и других времен, все это выливается в оригинальных и авторских аранжировках каждого произведения. Всё это можно уверенно назвать их фирменным стилем «Nueva Música» или «Típico Nuevo», представителями которого является «BIAGI GROUP».Глеб Бьяги - известный бандонеонист и композитор, исследователь фольклоров Инков, креолов Южной Америки, фино-эстонской и угорской группы народов, представитель известной музыкальной итало-аргентинской династии Biagi!Вы увидите и услышите уникальный бандонеон фирмы «Alfred Arnold», возраст которого уже более 120 лет!Контрабасист Александр Коротков - надежда европейского блюза и джаза! Работает и проживает в немецкой глубинке - Веймаре, откуда гастролирует по всему миру!Дружба двух прекрасных музыкантов, в свое время учившихся в одной консерватории, не смотря на многотысячные расстояния между ними, определили этот замечательный союз-ансамбль «BIAGI GROUP»!Билеты на Концерт Аргентинского Пре-Танго в исполнении замечательного «BIAGI GROUP» 21 февраля в 19:00 на сцене вильнюсского White Piano Hall (ул. Кедайню 8) продаются во всех кассах Bilietai.lt! Любая информация по концерту: +370 671 76502, +370 64536403 Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: танго, «BIAGI GROUP» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 136 раз Комментарии