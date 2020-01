Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве торговой марки 🔊 Воспроизвести Грета Тунберг со своим знаменитым плакатом перед зданием парламента Швеции, январь 2020 года



Грета Тунберг подала заявку на регистрацию собственного товарного знака. Она объяснила это желанием бороться с неправомерным коммерческим использованием ее имени и названия Fridays for Future, сообщает Грета Тунберг подала заявку на регистрацию собственного товарного знака. Она объяснила это желанием бороться с неправомерным коммерческим использованием ее имени и названия Fridays for Future, сообщает DW Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и названия молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future) в качестве торговых марок. Об этом Тунберг сообщила в среду, 29 января, в своем профиле в Instagram.



Товарным знаком может стать и словосочетание Skolstrejk för klimatet (по-шведски - "школьная забастовка ради климата") с плаката, который сопровождает Грету на большинстве акций в защиту климата. "Мое имя и название Fridays for Future постоянно используют в коммерческих целях безо всякого согласия. Это происходит, к примеру, в маркетинге, при продаже продукции и сборе денег людьми якобы от моего имени или от имени движения", - объяснила активистка.



Грета называет регистрацию торговой марки вынужденной



Регистрация в качестве торговой марки позволит Грете Тунберг предпринимать юридические шаги для борьбы с неправомерными действиями. "Уверяю, ни я, ни другие участники школьных забастовок абсолютно не заинтересованы в товарных знаках. Но, к сожалению, это необходимо сделать", - добавила шведская школьница.



По данным немецкой газеты Die Zeit, заявку на регистрацию упомянутых ею имен и названий в ведомство ЕС по защите интеллектуальной собственности Тунберг подала еще в декабре 2019 года.