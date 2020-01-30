Сборная Литвы по футзалу начала отбор с волевой победы 🔊 Воспроизвести







В рамках начавшегося вчера, 29 января 2020 года, в литовском городе Йонава отборочного турнира чемпионата Европы по футзалу - 2022 в группе Е были сыграны матчи первого тура.



Хозяева начали трёхдневный марафон с волевой победы над сборной Турции, которая на 25-й минуте повела со счётом 2:0.



Но после того, как судьба матча, казалось бы, была уже решена, игроки сборной Литвы перестали бояться ошибиться и стали играть гораздо более агрессивнее, чаще угрожать воротам соперника.



И как результат - сенсационная победа сборной Литвы!



Чемпионат Европы по футзалу - 2022



Элитный отборочный раунд



Литва, Йонава, 29 января



1-й тур



Венгрия - Северная Ирландия - 7:2. Хозяева начали трёхдневный марафон с волевой победы над сборной Турции, которая на 25-й минуте повела со счётом 2:0.Но после того, как судьба матча, казалось бы, была уже решена, игроки сборной Литвы перестали бояться ошибиться и стали играть гораздо более агрессивнее, чаще угрожать воротам соперника.И как результат - сенсационная победа сборной Литвы!Венгрия - Северная Ирландия - 7:2.



Голы:



18'22'' [1:0] Камил Акпарлак



24'29'' [2:0] Мохаммед Озкан



28'16'' [2:1] Юстинас Загурскас



34'15'' [2:2] Лукас Сянджикас



35'34'' [2:3] Лукас Сянджикас (с 10-метрового штрафного удара)



Состав сборной Литвы по футзалу:



вратари:



Лауринас Глинскис (Manchester Futsal Club, Англия); Миндаугас Лабуцкас (Helvecia Futsal Club, Англия); Эрнестас Макенис (ФК Витис),



защитники:



Томас Бучма (ФК Витис), Владимир Дерендяев (ФК Витис), Ауримас Скурдялис (Gargždų Pramogos), Гитис Василюс (SMK Vikingai), Юстинас Загурскас (ФК Витис),



нападающие:



Арсений Буйницкий (Beaucaire Futsal, Франция), Дарюс Янкаускас (FA Šiauliai), Артур Юхно (ФК Витис), Лукас Сянджикас (ФК Витис), Бенас Спетинис (SMK Vikingai), Альберт Воскунович (FK Vytis).



Главный тренер Евгений Рывкин











ГРАФИК ОСТАВШИХСЯ ИГР:



30 января



16.00 Турция - Венгрия



18.30 Литва - Северная Ирландия (прямая телетрансляция - SPORT1 TV и DELFI TV)



1 февраля



17.00 Северная Ирландия - Турция



20.00. Литва - Венгрия (прямая телетрансляция - SPORT1 TV и DELFI TV)



Фото: пресс-служба Литовской федерации футбола



Турция - Литва - 2:318'22'' [1:0] Камил Акпарлак24'29'' [2:0] Мохаммед Озкан28'16'' [2:1] Юстинас Загурскас34'15'' [2:2] Лукас Сянджикас35'34'' [2:3] Лукас Сянджикас (с 10-метрового штрафного удара)вратари:Лауринас Глинскис (Manchester Futsal Club, Англия); Миндаугас Лабуцкас (Helvecia Futsal Club, Англия); Эрнестас Макенис (ФК Витис),защитники:Томас Бучма (ФК Витис), Владимир Дерендяев (ФК Витис), Ауримас Скурдялис (Gargždų Pramogos), Гитис Василюс (SMK Vikingai), Юстинас Загурскас (ФК Витис),нападающие:Арсений Буйницкий (Beaucaire Futsal, Франция), Дарюс Янкаускас (FA Šiauliai), Артур Юхно (ФК Витис), Лукас Сянджикас (ФК Витис), Бенас Спетинис (SMK Vikingai), Альберт Воскунович (FK Vytis).Главный тренер Евгений Рывкин16.00 Турция - Венгрия18.30 Литва - Северная Ирландия (прямая телетрансляция - SPORT1 TV и DELFI TV)17.00 Северная Ирландия - Турция20.00. Литва - Венгрия (прямая телетрансляция - SPORT1 TV и DELFI TV) Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: результаты матчей, Йонава, футзал, отбор, Сборная Литвы по футзалу География: Литва, Йонава — статья прочитана 116 раз Комментарии