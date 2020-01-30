В Пекине запретили похороны и свадьбы с участием родни 🔊 Воспроизвести



Власти Пекина из-за угрозы распространения коронавируса временно запретили проводить прощальные церемонии, так как на каждую из них приходит более 100 человек, сообщает



Кроме того, была отменена регистрация браков, запланированных на 2 февраля. Молодожёны выбирали этот день, потому что сочетание цифр 2.02.2020 созвучно в китайском языке с фразой "Я люблю тебя, люблю тебя".



Глава управления гражданской администрации Пекина Лэй Ваньцзюнь отметил, что для влюблённых каждый день хороший для заключения брака и "каждый день уникален".



Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря. Врачи полагают, что болезнь заразна даже в инкубационный период, а сам штамм 2019-nCoV может продолжить эволюционировать. Случаи заражения новым типом пневмонии зарегистрированы во многих странах мира. В России пока нет ни одного заболевшего. Однако в целях безопасности было принято решение о частичном закрытии границы с Китаем. Власти Пекина из-за угрозы распространения коронавируса временно запретили проводить прощальные церемонии, так как на каждую из них приходит более 100 человек, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на China News.Кроме того, была отменена регистрация браков, запланированных на 2 февраля. Молодожёны выбирали этот день, потому что сочетание цифр 2.02.2020 созвучно в китайском языке с фразой "Я люблю тебя, люблю тебя".Глава управления гражданской администрации Пекина Лэй Ваньцзюнь отметил, что для влюблённых каждый день хороший для заключения брака и "каждый день уникален".Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря. Врачи полагают, что болезнь заразна даже в инкубационный период, а сам штамм 2019-nCoV может продолжить эволюционировать. Случаи заражения новым типом пневмонии зарегистрированы во многих странах мира. В России пока нет ни одного заболевшего. Однако в целях безопасности было принято решение о частичном закрытии границы с Китаем. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 175 раз Комментарии