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Премьер России распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Екатерина Штукина


Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, зараженных — 7711. Днем ранее было известно о 5974 заболевших и 132 умерших.

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.

Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами человек может заразить других.
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РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, Китай, вирус, пандемия
География: Россия
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добавлена сегодня, 30 января, 11:45

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