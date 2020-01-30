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Кабмин стремится к первенству литовских переработчиков при закупках древесины



Правительство Литвы одобрило новый порядок продажи древесины – согласно ему, первенство при приобретении государственной древесины будет предоставляться действующим в Литве отечественным и зарубежным компания, которые перерабатывают основную часть приобретаемой древесины.

Министерство окружающей среды утверждает, что это будет поощрять инвестиции и создание новых рабочих мест в стране.

Критики заверяют, что порядок противоречит принципу свободного движения товаров и услуг Евросоюза, а после ограничения покупателей из-за границы снизятся и цены, а в средствие и доходы государственных лесных хозяйств.

Одобренный на совещании Кабмина проект закона, сегодня же будет рассмотрен на заседании правительства, а окончательное решение примет сейм.
По предложению министерства окружающей среды, первенство будет отдаваться переработчикам древесины, которые в последние три года использовали хотя бы 80% древесины обладают в Литве хотя бы пятью работниками. Кроме того, они обязаны не иметь просроченных задолженностей, включая задолженности перед бюджетом страны и Фондом социального страхования (Sodra).

По словам автором проекта, таким образом древесина в рамках долгосрочных и полугодовых договоров будет продаваться компаниям, которые создают большую добавочную стоимость и рабочие места.

Министр окружающей среды Кестутис Мажейка сообщил BNS, что в порядке приоретета будет продаваться 40% попадающей на литовский рынок наиболее ценной древесины, а оставшуюся часть смогут приобретать все покупатели.
BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: правительство, закупка, переработка, древесина
География: Литва
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добавлена сегодня, 30 января, 15:30

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