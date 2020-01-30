В литовской промышленности – признаки беспокойства из-за поставок из Китая СМИ 🔊 Воспроизвести



Коронавирус начинает вызывать беспокойство у части литовских промышленных предприятий, которые импортируют из Китая комплектующие детали, поскольку в связи с возможной остановкой поставок было бы трудно быстро найти других производителей, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



"Мы закупаем в Китае очень много и на самом деле очень заинтересованы", – утверждает гендиректор Baltik vairas Жильвинас Дубосас.



Президент Литовско-китайского форума Миндаугас Рейкинис отмечает, что сейчас нет оснований для переживаний, а поставки могут нарушиться только в случае, если партнеры литовских предприятий находятся в охваченных вирусом зонах Китая. Коронавирус начинает вызывать беспокойство у части литовских промышленных предприятий, которые импортируют из Китая комплектующие детали, поскольку в связи с возможной остановкой поставок было бы трудно быстро найти других производителей, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios."Мы закупаем в Китае очень много и на самом деле очень заинтересованы", – утверждает гендиректор Baltik vairas Жильвинас Дубосас.Президент Литовско-китайского форума Миндаугас Рейкинис отмечает, что сейчас нет оснований для переживаний, а поставки могут нарушиться только в случае, если партнеры литовских предприятий находятся в охваченных вирусом зонах Китая. BNS Категории: экономика, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии