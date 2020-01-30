Пойдет ли Путин на сделку века с Израилем и США 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Сергей Гунеев



Едва вернувшись из США, Биньямин Нетаньяху прибывает в Москву. Он намерен раскрыть на встрече с Владимиром Путиным детали "сделки века" по арабо-израильскому урегулированию. Российский МИД уже дал понять: без согласования с палестинской стороной сделка не состоится. Однако у Нетаньяху есть еще одна цель — тоже довольно деликатная.



"Величайший друг Израиля"



Путин и Нетаньяху виделись на прошлой неделе в Иерусалиме на мероприятиях памяти жертв холокоста. Но план палестино-израильского урегулирования, разработанный и обнародованный на днях в США, израильский премьер счел весомой причиной, чтобы снова встретиться с российским президентом.



Нетаньяху рассчитывает, что оценка Москвы миротворческих инициатив Вашингтона и Тель-Авива может повлиять на их восприятие в мире. Но главное — к мнению России, которое всегда было авторитетным в арабском мире, могут прислушаться палестинцы. Едва вернувшись из США, Биньямин Нетаньяху прибывает в Москву. Он намерен раскрыть на встрече с Владимиром Путиным детали "сделки века" по арабо-израильскому урегулированию. Российский МИД уже дал понять: без согласования с палестинской стороной сделка не состоится. Однако у Нетаньяху есть еще одна цель — тоже довольно деликатная.Путин и Нетаньяху виделись на прошлой неделе в Иерусалиме на мероприятиях памяти жертв холокоста. Но план палестино-израильского урегулирования, разработанный и обнародованный на днях в США, израильский премьер счел весомой причиной, чтобы снова встретиться с российским президентом.Нетаньяху рассчитывает, что оценка Москвы миротворческих инициатив Вашингтона и Тель-Авива может повлиять на их восприятие в мире. Но главное — к мнению России, которое всегда было авторитетным в арабском мире, могут прислушаться палестинцы.



"Мы считаем, что надо вступать в прямые переговоры (с палестинцами. — Прим. ред.) и достигать взаимоприемлемых компромиссов. Мы не знаем, насколько идеи Вашингтона взаимоприемлемы для всех сторон конфликта", — пояснил Богданов позицию российской стороны.



Следовало бы прислушаться и к мнению "квартета" по ближневосточному урегулированию — ЕС, США, России, ООН, подчеркивали в Москве. Брюссель и сам был не прочь участвовать в подготовке плана. Однако Трамп отказывался от помощи посредников. Документ составлял его советник и зять Джаред Кушнер. Тот, в свою очередь, учитывал в основном позицию Израиля.



"В мире нет ничего сложнее, чем помирить израильтян и палестинцев. Но я стал президентом не для того, чтобы заниматься мелкими проблемами. "Сделка века" выгодна обеим сторонам, и это огромный шаг к миру", — заявил президент США на презентации долгожданного плана урегулирования.



"Вы проявили себя как величайший друг Израиля, который когда-либо был в Белом доме", — отреагировал на сделку Нетаньяху, всецело ее поддержав.



© REUTERS / Joshua Roberts Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне



Суть сделки



Текст "сделки века" объемом в 181 страницу состоит из политического и экономического разделов. В основе политической части документа — принцип "два государства для двух народов": наряду с Израилем на карте мира появится Палестина.



В документе оговаривается, что Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля. При этом суверенитет еврейского государства может распространиться и на значимую часть долины реки Иордан.



Трамп считает, что "сделка века" выгодна и арабам, поскольку предполагает признать Восточный Иерусалим столицей палестинцев. Согласно карте раздела территорий, которая прилагается к "сделке", речь идет о кварталах за пределами разделительного забора, построенного Израилем. Старый город не войдет в границы палестинской столицы.



"В случае реализации сделки палестинские территории в два раза превзойдут те, которые они контролируют сегодня", — пояснил Трамп.



Разобщенные земли Западного берега реки Иордан и сектора Газа, по мнению американцев, могут быть соединены туннелями. А воздушное пространство над этими территориями будет контролироваться палестинцами. Но прежде они должны признать Палестину демилитаризованным государством.



"Сделка" предполагает и ряд требований к Израилю. Основное — признать независимость Палестины. Придется заморозить на четыре года и строительство новых поселений на Западном берегу.



Экономическая часть сделки строится вокруг проектов, которые будут реализовываться на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, Египте, Иордании и Ливане. Размер инвестиций составит 50 миллиардов долларов. Эти деньги, по расчетам Вашингтона, выдадут палестинцам арабские монархии Персидского залива. Надеются авторы "сделки" и на помощь частного капитала.



هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020



"Иерусалим не продается"



Ни до ни после публикации информации о "сделке" ни одна страна не выразила готовность инвестировать в потенциальные проекты в Палестине. Более того, большинство стран Ближнего Востока раскритиковали документ.



"Иерусалим не продается, права палестинцев не продаются и не могут быть предметом торга. Ваша сделка — это заговор, и он не пройдет", — возмутился глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.



"Трампу и его "сделке века" место на свалке истории. Документ не стоит даже чернил, которыми написан", — заявил Сами Абу Зухри, представитель движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа.



Выражая несогласие, палестинцы вышли на акции протеста. В секторе Газа митинги начались за несколько дней до презентации документа.



С резкой критикой инициативы выступили Турция и Иран. Египет и Иордания призвали "внимательнее изучить документ". Разделилась мнения и в Европе. Германия, Франция, Швеция поддержали миротворческие усилия американцев, но осудили односторонний — произраильский — взгляд на проблему.



В поддержку "сделки" выступила Великобритания. "Разработанный план — это важный шаг в правильном направлении", — заявил Борис Джонсон.



© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в южной части сектора Газа



Вытащить израильтянку из тюрьмы



Есть и еще одна причина, из-за которой Нетаньяху прибывает в Москву. Накануне израильские политики не исключали, что премьер-министр планирует лично присутствовать при освобождении соотечественницы Наамы Иссахар.



Осенью 26-летнюю израильтянку задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В ее багаже нашли девять граммов гашиша и приговорили к семи годам тюрьмы. Дело вызвало большой общественный резонанс.



С просьбой о помиловании к президенту России обратилась мать Иссахар. "Все будет хорошо", — пообещал ей Путин.



Пару дней назад в Россию прибыла ее мать, а через день стало известно о визите в Москву израильского премьера. Накануне Путин помиловал Нааму Иссахар, а сегодня утром она вышла на свободу.



Неравный мир и предвыборные рейтинги



Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что центральной темой переговоров Путина и Нетаньяху будет все же "сделка века". Но предупредили, что скептическое отношение Москвы к американо-израильской инициативе вряд ли изменится.



"Это совершенно непроходной документ. Он нарушает права палестинцев на часть Иерусалима, которые заложены резолюцией Совбеза ООН. Американский план не прошел утверждение в международных организациях, не получил одобрения палестинцев. Генсек Лиги арабских государств признал, что права палестинцев в сделке ущемлены", — отметил в беседе с РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.



Чтобы услышать мнение палестинцев, эксперт считает целесообразным объединить усилия движений ФАТХ (военизированная организация и политическая партия) и ХАМАС.



"Этим организациям, которые управляют Западным берегом и сектором Газа, сейчас целесообразно договориться между собой и согласовать единую точку зрения на план американцев. Тогда их могут услышать. Но проблема в том, что раскол внутри палестинцев мешает в продвижении их же интересов в этой сложной ситуации", — подчеркнул Наумкин.



Специалист по Ближнему Востоку политолог Нурлан Гасымов отмечает, что сделка предполагает переход под контроль Израиля значимой части Западного берега.



"Сейчас эта территория поделена на три зоны: А, B и C. Зона А включает в себя около 17 процентов земель, которые контролируют палестинцы. Зона В находится под совместным контролем палестинцев и израильтян. А самая большая зона С включает почти 60 процентов территории и полностью контролируется Израилем. При этом именно в зоне С находятся плодородные земли. Но главное — там сосредоточены все запасы пресной воды. Израиль еще в 1993 году, подписывая в Осло соглашение об урегулировании конфликта с палестинцами, расчертил карту так, чтобы заселять пригодные для этого территории. "Сделка века" Трампа нацелена на окончательный переход этих земель к Израилю. Получается, палестинцы будут лишены доступа даже к пресной воде", — поясняет Гасымов.



Территории, на которых Трамп предлагает создать государство Палестина, по словам политолога, представляют собой разобщенные анклавы.



"В основном это земли, входящие в зоны А и В. Но, даже если соединить их мостами и туннелями, Израиль в любой момент может легко их перекрыть. К тому же управлять разрозненными территориями с точки зрения государственного администрирования сложно. Развивать там какие-либо экономические проекты — тоже непросто. Эту ущербность понимают и палестинцы, и израильтяне, и американцы", — объясняет Гасымов.



Авторы: Галия Ибрагимова, Софья Мельничук для Однако Кремль пока крайне сдержанно реагирует на представленную администрацией Дональда Трампа сделку. Спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что делать какие-либо выводы рано."Мы считаем, что надо вступать в прямые переговоры (с палестинцами. — Прим. ред.) и достигать взаимоприемлемых компромиссов. Мы не знаем, насколько идеи Вашингтона взаимоприемлемы для всех сторон конфликта", — пояснил Богданов позицию российской стороны.Следовало бы прислушаться и к мнению "квартета" по ближневосточному урегулированию — ЕС, США, России, ООН, подчеркивали в Москве. Брюссель и сам был не прочь участвовать в подготовке плана. Однако Трамп отказывался от помощи посредников. Документ составлял его советник и зять Джаред Кушнер. Тот, в свою очередь, учитывал в основном позицию Израиля."В мире нет ничего сложнее, чем помирить израильтян и палестинцев. Но я стал президентом не для того, чтобы заниматься мелкими проблемами. "Сделка века" выгодна обеим сторонам, и это огромный шаг к миру", — заявил президент США на презентации долгожданного плана урегулирования."Вы проявили себя как величайший друг Израиля, который когда-либо был в Белом доме", — отреагировал на сделку Нетаньяху, всецело ее поддержав.Суть сделкиТекст "сделки века" объемом в 181 страницу состоит из политического и экономического разделов. В основе политической части документа — принцип "два государства для двух народов": наряду с Израилем на карте мира появится Палестина.В документе оговаривается, что Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля. При этом суверенитет еврейского государства может распространиться и на значимую часть долины реки Иордан.Трамп считает, что "сделка века" выгодна и арабам, поскольку предполагает признать Восточный Иерусалим столицей палестинцев. Согласно карте раздела территорий, которая прилагается к "сделке", речь идет о кварталах за пределами разделительного забора, построенного Израилем. Старый город не войдет в границы палестинской столицы."В случае реализации сделки палестинские территории в два раза превзойдут те, которые они контролируют сегодня", — пояснил Трамп.Разобщенные земли Западного берега реки Иордан и сектора Газа, по мнению американцев, могут быть соединены туннелями. А воздушное пространство над этими территориями будет контролироваться палестинцами. Но прежде они должны признать Палестину демилитаризованным государством."Сделка" предполагает и ряд требований к Израилю. Основное — признать независимость Палестины. Придется заморозить на четыре года и строительство новых поселений на Западном берегу.Экономическая часть сделки строится вокруг проектов, которые будут реализовываться на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, Египте, Иордании и Ливане. Размер инвестиций составит 50 миллиардов долларов. Эти деньги, по расчетам Вашингтона, выдадут палестинцам арабские монархии Персидского залива. Надеются авторы "сделки" и на помощь частного капитала.Ни до ни после публикации информации о "сделке" ни одна страна не выразила готовность инвестировать в потенциальные проекты в Палестине. Более того, большинство стран Ближнего Востока раскритиковали документ."Иерусалим не продается, права палестинцев не продаются и не могут быть предметом торга. Ваша сделка — это заговор, и он не пройдет", — возмутился глава Палестинской автономии Махмуд Аббас."Трампу и его "сделке века" место на свалке истории. Документ не стоит даже чернил, которыми написан", — заявил Сами Абу Зухри, представитель движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа.Выражая несогласие, палестинцы вышли на акции протеста. В секторе Газа митинги начались за несколько дней до презентации документа.С резкой критикой инициативы выступили Турция и Иран. Египет и Иордания призвали "внимательнее изучить документ". Разделилась мнения и в Европе. Германия, Франция, Швеция поддержали миротворческие усилия американцев, но осудили односторонний — произраильский — взгляд на проблему.В поддержку "сделки" выступила Великобритания. "Разработанный план — это важный шаг в правильном направлении", — заявил Борис Джонсон.Есть и еще одна причина, из-за которой Нетаньяху прибывает в Москву. Накануне израильские политики не исключали, что премьер-министр планирует лично присутствовать при освобождении соотечественницы Наамы Иссахар.Осенью 26-летнюю израильтянку задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В ее багаже нашли девять граммов гашиша и приговорили к семи годам тюрьмы. Дело вызвало большой общественный резонанс.С просьбой о помиловании к президенту России обратилась мать Иссахар. "Все будет хорошо", — пообещал ей Путин.Пару дней назад в Россию прибыла ее мать, а через день стало известно о визите в Москву израильского премьера. Накануне Путин помиловал Нааму Иссахар, а сегодня утром она вышла на свободу.Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что центральной темой переговоров Путина и Нетаньяху будет все же "сделка века". Но предупредили, что скептическое отношение Москвы к американо-израильской инициативе вряд ли изменится."Это совершенно непроходной документ. Он нарушает права палестинцев на часть Иерусалима, которые заложены резолюцией Совбеза ООН. Американский план не прошел утверждение в международных организациях, не получил одобрения палестинцев. Генсек Лиги арабских государств признал, что права палестинцев в сделке ущемлены", — отметил в беседе с РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.Чтобы услышать мнение палестинцев, эксперт считает целесообразным объединить усилия движений ФАТХ (военизированная организация и политическая партия) и ХАМАС."Этим организациям, которые управляют Западным берегом и сектором Газа, сейчас целесообразно договориться между собой и согласовать единую точку зрения на план американцев. Тогда их могут услышать. Но проблема в том, что раскол внутри палестинцев мешает в продвижении их же интересов в этой сложной ситуации", — подчеркнул Наумкин.Специалист по Ближнему Востоку политолог Нурлан Гасымов отмечает, что сделка предполагает переход под контроль Израиля значимой части Западного берега."Сейчас эта территория поделена на три зоны: А, B и C. Зона А включает в себя около 17 процентов земель, которые контролируют палестинцы. Зона В находится под совместным контролем палестинцев и израильтян. А самая большая зона С включает почти 60 процентов территории и полностью контролируется Израилем. При этом именно в зоне С находятся плодородные земли. Но главное — там сосредоточены все запасы пресной воды. Израиль еще в 1993 году, подписывая в Осло соглашение об урегулировании конфликта с палестинцами, расчертил карту так, чтобы заселять пригодные для этого территории. "Сделка века" Трампа нацелена на окончательный переход этих земель к Израилю. Получается, палестинцы будут лишены доступа даже к пресной воде", — поясняет Гасымов.Территории, на которых Трамп предлагает создать государство Палестина, по словам политолога, представляют собой разобщенные анклавы."В основном это земли, входящие в зоны А и В. Но, даже если соединить их мостами и туннелями, Израиль в любой момент может легко их перекрыть. К тому же управлять разрозненными территориями с точки зрения государственного администрирования сложно. Развивать там какие-либо экономические проекты — тоже непросто. Эту ущербность понимают и палестинцы, и израильтяне, и американцы", — объясняет Гасымов.Авторы: Галия Ибрагимова, Софья Мельничук для РИА Новости РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Путин, визит, Палестина, план, Трамп, Нетаньяху География: Россия — статья прочитана 125 раз Комментарии