Литве не удалось блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ 🔊 Воспроизвести



В среду Литве не удалось блокировать полномочия представителей России в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).



Глава делегации литовского сейма в ПАСЕ Альгирдас Буткявичюс сообщил BNS, что за благоприятную для России резолюцию, подготовленную Комитетом мониторинга, голосовали 96 участников пленарной сессии ПАСЕ, "против" были 44 и воздержались 7.



"Окончательное голосование проходило с резолюцией, которую подготовил Комитет по мониторингу, он принял решение о том, что креденциалы, или полномочия, российской делегации, признаются, и они далее являются полноценными членами. Мы проиграли", – сказал BNS А. Буткявичюс.



Он пояснил, что ежегодно в январе политикам, прибывшим в ПАСЕ, предоставляют креденциалы, предоставление которых той или иной стране можно опротестовать. Остановить полномочия России предлагалось из-за аннексированного Крыма, не происходящих процессов демократизации в стране. В среду Литве не удалось блокировать полномочия представителей России в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).Глава делегации литовского сейма в ПАСЕ Альгирдас Буткявичюс сообщил BNS, что за благоприятную для России резолюцию, подготовленную Комитетом мониторинга, голосовали 96 участников пленарной сессии ПАСЕ, "против" были 44 и воздержались 7."Окончательное голосование проходило с резолюцией, которую подготовил Комитет по мониторингу, он принял решение о том, что креденциалы, или полномочия, российской делегации, признаются, и они далее являются полноценными членами. Мы проиграли", – сказал BNS А. Буткявичюс.Он пояснил, что ежегодно в январе политикам, прибывшим в ПАСЕ, предоставляют креденциалы, предоставление которых той или иной стране можно опротестовать. Остановить полномочия России предлагалось из-за аннексированного Крыма, не происходящих процессов демократизации в стране. По предложению представителя литовской делегации Эмануэлиса Зингериса о блокировании полномочий представителей России ранее одобряли достаточное количество парламентариев, поэтому вопрос рассматривался.



Э. Зингерис ранее сообщил BNS, что свое требование основывал на новом аргументе – предложениях президента Владимира Путина по изменениям конституции. В. Путин упоминал о поправке, которая закрепляет верховенство законов страны над международным правом.



Российское агентство новостей Interfax сообщает, что, невзирая на малое количество голосовавших решение считается принятым, поскольку для этого достаточно простого большинства голосов.



По информации Interfax, в резолюции говорится, что в последние шесть месяцев, в течение которых Россия была возвращена в Ассамблею, она реализовала некоторые рекомендации, например, Украине были переданы 24 моряка, задержанные в Керченском проливе, был достигнут определенный прогресс в реализации Минских соглашений и прочее.



Россия была лишена права голоса и большинства других своих полномочий в ПАСЕ в 2014 году, после аннексии Крыма, а после некоторого времени Москва сама отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ.



В июне прошлого года ПАСЕ согласилась разрешить российским законодателям вернуться с тем, чтобы страна не покинула эту организацию защиты прав человека. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, резолюция, ПАСЕ — статья прочитана 135 раз Комментарии