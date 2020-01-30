Главная >> Новости >> экономика, общество, история >> Бывшая Лукишская тюрьма может превратиться в многофункциональный центр

Бывшая Лукишская тюрьма может превратиться в многофункциональный центр



Комплекс закрытой в прошлом году вильнюсской Лукишкской тюрьмы может превратиться в многофункциональный центр, предназначенный для частного бизнеса, развлечений, культуры, охраны памятников и туристов, утверждает имущественный банк Turto bankas, проанализировавший различные предложения.

"Общее видение всех ведомств – это должна быть точка многофункционального притяжения, он должен заключать в себе много общественных функций. Это должен быть объект с различной деятельностью, для различных социальных групп, ориентированный как на гостей города, так и на жителей", – сказала BNS представитель Turto bankas, координатор Лукишского проекта Инга Урбонайте-Вадокене.

Лукишская тюрьма была закрыта в июле прошлого года, последние осужденные и задержанные были вывезены в конце июня. Правительство поручило Turto bankas к марту 2020 года выяснить, как применить около 2 гектаров закрытой территории Лушкиской тюрьмы в центре Вильнюса.
В четверг анализ лукишского комплекса будет представлен на открытом мероприятии общественности. После предложений общественности и учета ожиданий, выдвинутых ведомствами, к апрелю планируется представить исследование потенциала.

Свои ожидания по трансформации Лукишской тюрьмы выразили 20 ведомств.

И. Урбонайте-Вадокене сказала, что ведомства интересуются, насколько можно трансформировать сами здания.

"Насколько можно изменить эту тюремную структуру, структуру камер, например: можно ли оставить символическую часть и деконструировать пространство, пойдем или мы пойдет по пути сохранения всех камер. (...) Здесь и начинаются дискуссии со специалистами по культурному наследию, поскольку в некоторых случаях возникают вопросы трактовки. Пока не будут проведены тщательные исследования конструкции, на это трудно ответить", – сказала координатор проекта.
BNS
Категории: экономика, общество, история
Ключевые слова: тюрьма, центр, Лукишкес, Минюст, перенос, здание
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 159 раз
добавлена сегодня, 30 января, 12:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка