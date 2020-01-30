Бывшая Лукишская тюрьма может превратиться в многофункциональный центр 🔊 Воспроизвести



Комплекс закрытой в прошлом году вильнюсской Лукишкской тюрьмы может превратиться в многофункциональный центр, предназначенный для частного бизнеса, развлечений, культуры, охраны памятников и туристов, утверждает имущественный банк Turto bankas, проанализировавший различные предложения.



"Общее видение всех ведомств – это должна быть точка многофункционального притяжения, он должен заключать в себе много общественных функций. Это должен быть объект с различной деятельностью, для различных социальных групп, ориентированный как на гостей города, так и на жителей", – сказала BNS представитель Turto bankas, координатор Лукишского проекта Инга Урбонайте-Вадокене.



Лукишская тюрьма была закрыта в июле прошлого года, последние осужденные и задержанные были вывезены в конце июня. Правительство поручило Turto bankas к марту 2020 года выяснить, как применить около 2 гектаров закрытой территории Лушкиской тюрьмы в центре Вильнюса. Комплекс закрытой в прошлом году вильнюсской Лукишкской тюрьмы может превратиться в многофункциональный центр, предназначенный для частного бизнеса, развлечений, культуры, охраны памятников и туристов, утверждает имущественный банк Turto bankas, проанализировавший различные предложения."Общее видение всех ведомств – это должна быть точка многофункционального притяжения, он должен заключать в себе много общественных функций. Это должен быть объект с различной деятельностью, для различных социальных групп, ориентированный как на гостей города, так и на жителей", – сказала BNS представитель Turto bankas, координатор Лукишского проекта Инга Урбонайте-Вадокене.Лукишская тюрьма была закрыта в июле прошлого года, последние осужденные и задержанные были вывезены в конце июня. Правительство поручило Turto bankas к марту 2020 года выяснить, как применить около 2 гектаров закрытой территории Лушкиской тюрьмы в центре Вильнюса. В четверг анализ лукишского комплекса будет представлен на открытом мероприятии общественности. После предложений общественности и учета ожиданий, выдвинутых ведомствами, к апрелю планируется представить исследование потенциала.



Свои ожидания по трансформации Лукишской тюрьмы выразили 20 ведомств.



И. Урбонайте-Вадокене сказала, что ведомства интересуются, насколько можно трансформировать сами здания.



"Насколько можно изменить эту тюремную структуру, структуру камер, например: можно ли оставить символическую часть и деконструировать пространство, пойдем или мы пойдет по пути сохранения всех камер. (...) Здесь и начинаются дискуссии со специалистами по культурному наследию, поскольку в некоторых случаях возникают вопросы трактовки. Пока не будут проведены тщательные исследования конструкции, на это трудно ответить", – сказала координатор проекта. BNS Категории: экономика, общество, история Ключевые слова: тюрьма, центр, Лукишкес, Минюст, перенос, здание География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 159 раз Комментарии