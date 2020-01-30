ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 30.01.2020 🔊 Воспроизвести



Бегство от вируса, London good bye, чёрные дыры Пентагона



Пока китайские политики, медики и учёные пытаются — каждые на свой лад — успокоить общественность, изобретая вакцины против “дьявольского nCoV” и даже вбрасывая в инфополе примерные сроки угасания заболевания (в разных источниках называют февраль-март), местные строители рекордными темпами сооружают больницы на тысячи коек для приёма заразившихся, а иностранные державы начинают эвакуацию из Китая своих граждан.



Всего от вируса “уханьской пневмонии” на данный момент погибло более 130 человек, а диагноз официально подтвержден у 6 050. Случаи заражения, помимо Китая, имели место в Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, США, Германии.



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Apple сообщает о рекордной прибыли на фоне опасений по поводу экономического влияния коронавируса. Пока китайские политики, медики и учёные пытаются — каждые на свой лад — успокоить общественность, изобретая вакцины против “дьявольского nCoV” и даже вбрасывая в инфополе примерные сроки угасания заболевания (в разных источниках называют февраль-март), местные строители рекордными темпами сооружают больницы на тысячи коек для приёма заразившихся, а иностранные державы начинают эвакуацию из Китая своих граждан.Всего от вируса “уханьской пневмонии” на данный момент погибло более 130 человек, а диагноз официально подтвержден у 6 050. Случаи заражения, помимо Китая, имели место в Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, США, Германии.* * *Apple сообщает о рекордной прибыли на фоне опасений по поводу экономического влияния коронавируса.



Квартальная выручка “яблочников” в $91,8 млрд превзошла самые смелые прогнозы аналитиков. Больше половины объёма поступлений пришлось на продажи iPhone — $56 млрд. Высокие показатели свидетельствуют о восстановлении позиций компании, которая год назад переживала странный спад продаж как раз в предновогодний период, подчёркивает британская The Guardian.



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Западные СМИ третий день подряд переживают и пережёвывают вопрос совершенно невероятной, но тем не менее очевидной “чёрной финансовой дыры Пентагона”, в которой вращаются $35 трлн (кто сказал “пилят деньги”?).



Сумма, которую сложно представить. И мало с чем можно сопоставить. Ну, может, с годовым ВВП США, равным $20,4 трлн. Или государственным долгом Штатов, уверенно перешагнувшим в ноябре прошлого года планку в $23 трлн.



Аудит финансов Пентагона, военного ведомства США, проводится ежегодно и, как отмечает аналитик агентства Bloomberg Энтони Карпаччо, “ни разу ещё не было так, чтобы обошлось без обнаружения крупных бухгалтерских корректировок первоначально запрашиваемых сумм”.



Подробнее FITZROY Продажи iPhone 11 обеспечили Apple рекордные показатели доходов и прибыли за последние три месяца 2019 года, что является хорошим сигналом на фоне опасений по поводу воздействия китайского коронавируса на мировую экономику.Квартальная выручка “яблочников” в $91,8 млрд превзошла самые смелые прогнозы аналитиков. Больше половины объёма поступлений пришлось на продажи iPhone — $56 млрд. Высокие показатели свидетельствуют о восстановлении позиций компании, которая год назад переживала странный спад продаж как раз в предновогодний период, подчёркивает британская The Guardian.* * *Западные СМИ третий день подряд переживают и пережёвывают вопрос совершенно невероятной, но тем не менее очевидной “чёрной финансовой дыры Пентагона”, в которой вращаются $35 трлн (кто сказал “пилят деньги”?).Сумма, которую сложно представить. И мало с чем можно сопоставить. Ну, может, с годовым ВВП США, равным $20,4 трлн. Или государственным долгом Штатов, уверенно перешагнувшим в ноябре прошлого года планку в $23 трлн.Аудит финансов Пентагона, военного ведомства США, проводится ежегодно и, как отмечает аналитик агентства Bloomberg Энтони Карпаччо, “ни разу ещё не было так, чтобы обошлось без обнаружения крупных бухгалтерских корректировок первоначально запрашиваемых сумм”. fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 145 раз Комментарии