«Википедия» начала зачистку снимков освобождения Красной армией Освенцима 🔊 Воспроизвести Надпись гласит: Этот медиа-файл был назначен для удаления с 13 января 2020 года



Американский сайт «Википедия» предлагает удалить архивные снимки освобождения Красной армией нацистского лагеря смерти Освенцим.



Первым на подобную инициативу обратил внимание публицист из Литвы Владимир Водо. Коллега написал сегодня, 29 января, на своей странице в «Фейсбуке»:



«„Тётя Вика“ проводит зачистку архивных фотоснимков, на которых зафиксировано освобождение советскими солдатами узников КЛ „Аушвиц“ в январе 1945 года. Как-то так…», передает Американский сайт «Википедия» предлагает удалить архивные снимки освобождения Красной армией нацистского лагеря смерти Освенцим.Первым на подобную инициативу обратил внимание публицист из Литвы Владимир Водо. Коллега написал сегодня, 29 января, на своей странице в «Фейсбуке»:, передает EADaily Водо приложил несколько скриншотов страницы «Освенцим» в «Википедии», где написано в красной рамке:



«Этот медиа-файл был назначен для удаления с 13 января 2020 года».



Редакция EADaily дополняет, что ссылка ведет на страницу «Запросы на удаление / Освенцим — освободительный фильм». Администратор сайта пока определил на удаление две части советского документального фильма и 6 снимков со следующими подписями: «Освенцим. Освобождён в январе 1945 г.», «Child_survivors_of_Auschwitz», ««Газовая камера в главном лагере Освенцима сразу после освобождения», «Освобождённых оставшихся в живых узников концлагеря Освенцим выводят из лагеря», «Освобождённые дети Освенцима» и «Советские солдаты общаются с детьми, освобожденными от Освенцима». Одновременно стоит приписка: «Возможно, другие файлы, которые я не смог найти».



«Не думаю, что освободительный фильм „Освенцим“ (утверждается, что он является общественным достоянием) и его скриншоты являются общественным достоянием в Соединённых Штатах. Поскольку работы (пере) защищены авторским правом URAA, эти файлы должны быть удалены и восстановлены в 2041 году (95 лет после выпуска)», — мотивирует администратор.



EADaily напоминает, что владельцем сайта «Википедия» является американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа».



Отметим, что накануне посольство США в Дании написало в микроблоге, что Освенцим освобождали американские солдаты. После волны возмущения в соцсети дипломаты поправили информацию и извинились, однако первоначальный твит все равно остался в аккаунте. eadaily.com Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Литва, польша, фото, освобождение, Израиль, Освенцим, википедия, удаление — статья прочитана 155 раз Комментарии