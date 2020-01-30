Загрузка... Секс как алиби в допинг-скандале: годится для Канады, но не для России 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Frank Augstein



Канадская гребчиха оправдана на основе версии «допинг через секс» (ее экс-бойфренд принял запрещенный препарат полгода назад, и следы приема субстанции обнаружились в его сданных в лабораторию осенью волосах). После решения соответствующей федерации подробности дела 27-летней Лоранс Венсан-Лапуант даже не будет обсуждать Спортивный арбитражный суд CAS. То есть тот самый суд, который сейчас заставляют отменить оправдательный вердикт 2018-го года, позволивший 28 атлетам РФ после полугода неопределенности все-таки поехать в Пхенчхан.



Весь спортивный мир потрясен: канадскую гребчиху на каноэ Лоранс Венсан-Лапуант оправдали после обнаружения в ее теле этим летом запрещенного препарата лигандрола. Сенсационность этой новости придают два факта. Во-первых, созванная по инициативе Международной федерации каноэ комиссия объяснила наличие лигандрола в теле Венсан-Лапуант тем, что этот препарат принимал весной прошлого года ее бойфренд, с которым 27-летняя спортсменка успела с тех пор расстаться. При интимном контакте препарат, утверждает Лоранс Венсан-Лапуант, и попал в ее организм. Во-вторых, Лоранс Венсан-Лапуант — не просто спортсменка, она — одиннадцатикратная чемпионка в гребле на каноэ, любимица всей Канады. Болельщики рады, что она снова сможет принять участие в олимпиаде. Весь спортивный мир потрясен: канадскую гребчиху на каноэ Лоранс Венсан-Лапуант оправдали после обнаружения в ее теле этим летом запрещенного препарата лигандрола. Сенсационность этой новости придают два факта. Во-первых, созванная по инициативе Международной федерации каноэ комиссия объяснила наличие лигандрола в теле Венсан-Лапуант тем, что этот препарат принимал весной прошлого года ее бойфренд, с которым 27-летняя спортсменка успела с тех пор расстаться. При интимном контакте препарат, утверждает Лоранс Венсан-Лапуант, и попал в ее организм. Во-вторых, Лоранс Венсан-Лапуант — не просто спортсменка, она — одиннадцатикратная чемпионка в гребле на каноэ, любимица всей Канады. Болельщики рады, что она снова сможет принять участие в олимпиаде.



«В августе 2019 года Лоренс получила два года запрета на участие в состязаниях, а это значило, что она должна будет пропустить олимпийские игры в Токио… Запрещенные препараты не были обнаружены ни в еде и пищевых добавках, которые она потребляла после тренировок, ни в лекарственной кислоте, которую принимал ее любовник… После долгого поиска выхода, спортсменка 20 октября 2019 года решила отправить в лабораторию прядь волос своего любовника. Чуть менее, чем через две недели загадка разрешилась: анализ волос показал присутствие лигандрола в организме молодого человека в период между апрелем и октябрем 2019 года.



«Присутствие лигандрола [в теле любовника], судя по анализу волос, достигло пика как раз в тот момент, когда Лоранс провалила тест летом,- цитирует радио Канады адвоката гребчихи Адама Клевинаса. — В конце концов, после многих вопросов, молодой человек сознался мне, что он принял не разрешенный препарат 25 июля, перед игрой в футбол. А Лоранс была протестирована 29 июля».



Теперь Лоранс Венсан-Лапуант, ее родители и адвокат уверяют, что все подозрения с нее должны быть сняты. По словам адвоката, экс-бойфренд немного заволновался, когда осознал масштабы медиа-истерики вокруг его недавней секс-партнерши. Он сначала отрицал принятие лигандрола, но потом, под давлением Клевинаса, признался, что все-таки кое-что принимал — правда, не лигандрол, а препарат SR9011, способствующий работе мускулов и разрешенный во многих странах, но запрещенный в Канаде. А уж этот препарат SR9011, по версии Клевинаса, повторенной газетой «Журналь де Квебек», и содержал лигандрол — причем случайно, без ведома о том самого бойфренда г-жи Венсан-Лапуант.



Вот такая версия «потерпевшей». Напомним, что сейчас Международный Олимпийский Комитет (МОК) во главе с Томасом Бахом собирается добиваться пересмотра Спортивным арбитражным судом (CAS) в Швейцарии допинговых дел 28 российских атлетов, которые были оправданы буквально накануне Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Хотя доказательства невиновности наших атлетов были посерьезнее, чем пресловутый «секс перед пробой» канадки Венсан-Лапуант.



Но на все эти мелкие сомнения и крупные признаки двойного стандарта канадская пресса не обращает внимания. Она торжествует, сосредоточив внимание не на сомнениях и прецедентах, а на «секси-стори» о любви спортсменки и на драматизме борьбы за возвращение Лоранс в большой спорт.



«Я была как стрела, которую запустили в цель, и целью были Олимпийские игры. И когда все это произошло, я по-прежнему была стрелой на лету, но вокруг меня как будто все обрушилось. Мне неоткуда было узнать, лечу ли я по-прежнему к цели или я от нее удаляюсь. Я была полностью потеряна», — цитирует спортсменку «Журналь де Квебек».



Американская пресса чуть менее восторженна, концентрируясь на «невероятности» произошедшего. Так, американский сайт Fox Sports обращает внимание на результат в статье под заголовком: «Невероятно: чемпионка мира выигрывает допинговое дело, возложив вину за допинг на флюиды своего бойфренда».



"Ключевые свидетельства поступили от лаборатории перед самыми судебными слушаниями в Швейцарии, которые были созваны по инициативе Международной Федерацией каноэ (МФК). "МФК приняла представленные мисс Венсан-Лапуант доказательства, которые подтверждают, что она стала жертвой загрязнения ее тела третьей стороной",- заявил высший орган управления греблей на байдарках и каноэ в специальном пресс-релизе, разрешив ей вернуться к соревнованиям«,- сообщает Fox Sports.



Далее Fox Sports отмечает, что юридические споры вокруг случая с Венсан-Лапуант напоминают историю с французским теннисистом Ришаром Гаске:



«В 2009 Гаске был оправдан в так называемом деле кокаинового поцелуя. Тогда Спортивный арбитражный суд (CAS) принял версию подозреваемого спортсмена, что его поцелуй с женщиной, перед тем потреблявшей кокаин в ночном клубе в Майами, мог привести к позитивному тесту, обнаружившему в его теле кокаин».



Канадская Montreal Gazette восхищается работой адвоката Клевинаса, который подключил к «гонке за оправдание» г-жи Венсан-Лапуант 17 антидопинговых лабораторий в разных концах нашей планеты. Газета также проливает свет на отношения Венсан-Лапуант с передавшим ей роковые флюиды молодым человеком, чье имя пока не раскрывается:



«Я была в такой ярости, что он мог оказаться источником всех этих бед. Но в то же время я испытала и огромное облегчение, когда после целых месяцев исследований мы все-таки выяснили, как эта ужасная субстанция могла попасть в меня без того, чтобы он знал о своей роли в этом», — цитирует газета мисс Венсан-Лапуант.



Редакционная статья Радио Канады так рассказывает последовательность событий со слов адвоката спортсменки Адама Клевинаса:«В августе 2019 года Лоренс получила два года запрета на участие в состязаниях, а это значило, что она должна будет пропустить олимпийские игры в Токио… Запрещенные препараты не были обнаружены ни в еде и пищевых добавках, которые она потребляла после тренировок, ни в лекарственной кислоте, которую принимал ее любовник… После долгого поиска выхода, спортсменка 20 октября 2019 года решила отправить в лабораторию прядь волос своего любовника. Чуть менее, чем через две недели загадка разрешилась: анализ волос показал присутствие лигандрола в организме молодого человека в период между апрелем и октябрем 2019 года.«Присутствие лигандрола [в теле любовника], судя по анализу волос, достигло пика как раз в тот момент, когда Лоранс провалила тест летом,- цитирует радио Канады адвоката гребчихи Адама Клевинаса. — В конце концов, после многих вопросов, молодой человек сознался мне, что он принял не разрешенный препарат 25 июля, перед игрой в футбол. А Лоранс была протестирована 29 июля».Теперь Лоранс Венсан-Лапуант, ее родители и адвокат уверяют, что все подозрения с нее должны быть сняты. По словам адвоката, экс-бойфренд немного заволновался, когда осознал масштабы медиа-истерики вокруг его недавней секс-партнерши. Он сначала отрицал принятие лигандрола, но потом, под давлением Клевинаса, признался, что все-таки кое-что принимал — правда, не лигандрол, а препарат SR9011, способствующий работе мускулов и разрешенный во многих странах, но запрещенный в Канаде. А уж этот препарат SR9011, по версии Клевинаса, повторенной газетой «Журналь де Квебек», и содержал лигандрол — причем случайно, без ведома о том самого бойфренда г-жи Венсан-Лапуант.Вот такая версия «потерпевшей». Напомним, что сейчас Международный Олимпийский Комитет (МОК) во главе с Томасом Бахом собирается добиваться пересмотра Спортивным арбитражным судом (CAS) в Швейцарии допинговых дел 28 российских атлетов, которые были оправданы буквально накануне Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Хотя доказательства невиновности наших атлетов были посерьезнее, чем пресловутый «секс перед пробой» канадки Венсан-Лапуант.Но на все эти мелкие сомнения и крупные признаки двойного стандарта канадская пресса не обращает внимания. Она торжествует, сосредоточив внимание не на сомнениях и прецедентах, а на «секси-стори» о любви спортсменки и на драматизме борьбы за возвращение Лоранс в большой спорт.«Я была как стрела, которую запустили в цель, и целью были Олимпийские игры. И когда все это произошло, я по-прежнему была стрелой на лету, но вокруг меня как будто все обрушилось. Мне неоткуда было узнать, лечу ли я по-прежнему к цели или я от нее удаляюсь. Я была полностью потеряна», — цитирует спортсменку «Журналь де Квебек».Американская пресса чуть менее восторженна, концентрируясь на «невероятности» произошедшего. Так, американский сайт Fox Sports обращает внимание на результат в статье под заголовком: «Невероятно: чемпионка мира выигрывает допинговое дело, возложив вину за допинг на флюиды своего бойфренда»."Ключевые свидетельства поступили от лаборатории перед самыми судебными слушаниями в Швейцарии, которые были созваны по инициативе Международной Федерацией каноэ (МФК). "МФК приняла представленные мисс Венсан-Лапуант доказательства, которые подтверждают, что она стала жертвой загрязнения ее тела третьей стороной",- заявил высший орган управления греблей на байдарках и каноэ в специальном пресс-релизе, разрешив ей вернуться к соревнованиям«,- сообщает Fox Sports.Далее Fox Sports отмечает, что юридические споры вокруг случая с Венсан-Лапуант напоминают историю с французским теннисистом Ришаром Гаске:«В 2009 Гаске был оправдан в так называемом деле кокаинового поцелуя. Тогда Спортивный арбитражный суд (CAS) принял версию подозреваемого спортсмена, что его поцелуй с женщиной, перед тем потреблявшей кокаин в ночном клубе в Майами, мог привести к позитивному тесту, обнаружившему в его теле кокаин».Канадская Montreal Gazette восхищается работой адвоката Клевинаса, который подключил к «гонке за оправдание» г-жи Венсан-Лапуант 17 антидопинговых лабораторий в разных концах нашей планеты. Газета также проливает свет на отношения Венсан-Лапуант с передавшим ей роковые флюиды молодым человеком, чье имя пока не раскрывается:«Я была в такой ярости, что он мог оказаться источником всех этих бед. Но в то же время я испытала и огромное облегчение, когда после целых месяцев исследований мы все-таки выяснили, как эта ужасная субстанция могла попасть в меня без того, чтобы он знал о своей роли в этом», — цитирует газета мисс Венсан-Лапуант.Редакционная статья ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, Канада, допинг, гребля, ВАДА, чемпионка, отстранение — статья прочитана 132 раза Комментарии