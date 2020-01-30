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Неудовлетворенность демократией достигла исторического максимума. Это показывает большинство опросов

GETTY IMAGES Image caption Демократия во многих странах серьезно больна, указывают авторы исследования


Недовольство граждан демократией в развитых странах находится на самом высоком уровне за последние 25 лет, сообщает ВВС.

Сотрудники Центра будущего демократии Кембриджского университета проанализировали крупнейший, по их оценке, массив данных: результаты 3,5 тысяч опросов, проведенных в 154 странах с участием примерно четырех миллионов человек.
Людей спрашивают, довольны они тем, как функционирует в их стране демократия, или нет.

Кембриджские социологи ведут эту работу с 1995 года, а по некоторым странам имеются данные с 1970-х годов.

"Во всем мире демократия больна, - говорит автор отчета Роберто Фоа. - Мы установили, что неудовлетворенность демократией растет довольно продолжительное время и достигла исторического максимума, особенно в развитых странах".

Хуже всего обстоит дело в Британии и США.

Доля недовольных возросла в мире с 48% в 1995 году до 58% в 2019-м.

Рост положительного восприятия демократии наблюдался в последние десятилетия прошлого века. Это было время крушения коммунизма в Восточной и Центральной Европе и всемирной поддержки подъема демократии.

GETTY IMAGES Image caption "Желтые жилеты" во Франции


В последние 10 лет наступило определенное разочарование, и в отношении к демократии возник устойчивый негативный тренд.

Авторы исследования считают это политической и социальной реакцией на финансовый кризис 2008 года, миграционный кризис 2015 года, а также "некоторые внешнеполитические провалы".

В Британии вера в демократию стабильно росла 30 лет и достигла пика в первые годы нового тысячелетия. Примерно в 2005 году маятник качнулся в обратную сторону на фоне экономических проблем и внутриполитических скандалов, вроде истории с компенсациями личных трат депутатов.

Опросы, проведенные накануне парламентских выборов в декабре 2019 года, показали дальнейшее проседание, вероятно связанное с затянувшимся политическим тупиком вокруг брексита.

В 1995 году число неудовлетворенных существующей демократией в Британии составляло 47%, в 2005-м оно снизилось до минимума в 33%, а в 2019-м, перед выборами, достигло 61%.

В США уровень одобрения в 1995-2005 годах был еще выше, чем в Соединенном Королевстве - порядка 75%, а затем последовало "драматическое и неожиданное" падение до уровня ниже половины.

REUTERS Image caption Бездомные в Лос-Анджелесе


Подобный цинизм - обычное явление в некоторых странах, но для США он означает серьезный сдвиг в самооценке, говорит доктор Фоа.

Эксперт связывает его как с минувшим финансовым кризисом, так и с ростом политической поляризации и недоверия в обществе.

В то же время некоторые европейские страны демонстрируют противоположную тенденцию. Уровень удовлетворения тем, как работает демократия, повысился до исторического максимума в Дании, Швейцарии, Норвегии и Нидерландах.

Разочарование в демократии и рост популизма - это не причина, а симптом, указывают социологи.

"Вера в демократию слабеет, потому что демократические институты недостаточно хорошо справляются с главными проблемами нашего времени - от экономических кризисов до глобального потепления. Чтобы демократия восстановила свою легитимность, это должно измениться", - говорит Роберто Фоа.
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bbc.com
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: опрос, демократия, народ, недовольство
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добавлена сегодня, 30 января, 18:00

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