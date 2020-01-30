Предприятие ESO должно заплатить Vilniaus energija 2, 2 млн евро – суд

Дочернее предприятие государственной группы Ignitis grupe – Energijos skirstymo operatorius (ESO) должно возместить бывшему арендателю Вильнюсских теплосетей, контролируемому французским концерном Veolia предприятию Vilniaus energija убытки на сумму 2,2 млн евро – примерно пятую часть затребованной суммы.
Вильнюсский окружной суд (ВОС) во вторник частично удовлетворил иск Vilniaus energija и признал, что предприятие Vilniaus energija подвергалось дискриминации по сравнению с другими термофикационными электростанциями, сообщило ESO.
Однако суд отклонил просьбу Vilniaus energija признать, что оно подвергалось дискриминации в отношении балансирующего поставщика энергии, и возместить понесенные в этой связи убытки.
ВОС уже второй раз рассмотривал спор о вероятной дискриминации Vilniaus energija. В сентябре 2018 года он отклонил иск Vilniaus energijos на сумму 10,7 млн евро к ESO, однако Апелляционный суд в ноябре того же года постановил, что ВОС не изучил все обстоятельства, и поэтому вернул дело суду на пересмотр.
Спор возник о том, что предприятие ESO (бывшее Lesto) при скупке в 2014–2015 годах электроэнергии у предоставлявших соответствующие общественным интересам услуги производителей могло дискриминировать Vilniaus energija.
Литовский апелляционный суд в ноябре 2018 года также отметил, что ESO не представило данные о договорах с Lietuvos energijos gamyba (сейчас Ignitis gamyba), о приобретении электроэнергии у импортеров, хотя суд первой инстанции обязал это сделать.
Компания Vilniaus energija просила отсудить у ESO в ее пользу 6,339 млн евро за 2014 год и 4,371 млн евро – за 2015 год.
Обе компании могут обжаловать решение ВОС в Апелляционном суде в течение 30 дней.
Литовский апелляционный суд в ноябре 2018 года также отметил, что ESO не представило данные о договорах с Lietuvos energijos gamyba (сейчас Ignitis gamyba), о приобретении электроэнергии у импортеров, хотя суд первой инстанции обязал это сделать.
Компания Vilniaus energija просила отсудить у ESO в ее пользу 6,339 млн евро за 2014 год и 4,371 млн евро – за 2015 год.
Обе компании могут обжаловать решение ВОС в Апелляционном суде в течение 30 дней.