Предприятие ESO должно заплатить Vilniaus energija 2, 2 млн евро – суд 🔊 Воспроизвести



Дочернее предприятие государственной группы Ignitis grupe – Energijos skirstymo operatorius (ESO) должно возместить бывшему арендателю Вильнюсских теплосетей, контролируемому французским концерном Veolia предприятию Vilniaus energija убытки на сумму 2,2 млн евро – примерно пятую часть затребованной суммы.



Вильнюсский окружной суд (ВОС) во вторник частично удовлетворил иск Vilniaus energija и признал, что предприятие Vilniaus energija подвергалось дискриминации по сравнению с другими термофикационными электростанциями, сообщило ESO.



Однако суд отклонил просьбу Vilniaus energija признать, что оно подвергалось дискриминации в отношении балансирующего поставщика энергии, и возместить понесенные в этой связи убытки.



ВОС уже второй раз рассмотривал спор о вероятной дискриминации Vilniaus energija. В сентябре 2018 года он отклонил иск Vilniaus energijos на сумму 10,7 млн евро к ESO, однако Апелляционный суд в ноябре того же года постановил, что ВОС не изучил все обстоятельства, и поэтому вернул дело суду на пересмотр. Дочернее предприятие государственной группы Ignitis grupe – Energijos skirstymo operatorius (ESO) должно возместить бывшему арендателю Вильнюсских теплосетей, контролируемому французским концерном Veolia предприятию Vilniaus energija убытки на сумму 2,2 млн евро – примерно пятую часть затребованной суммы.Вильнюсский окружной суд (ВОС) во вторник частично удовлетворил иск Vilniaus energija и признал, что предприятие Vilniaus energija подвергалось дискриминации по сравнению с другими термофикационными электростанциями, сообщило ESO.Однако суд отклонил просьбу Vilniaus energija признать, что оно подвергалось дискриминации в отношении балансирующего поставщика энергии, и возместить понесенные в этой связи убытки.ВОС уже второй раз рассмотривал спор о вероятной дискриминации Vilniaus energija. В сентябре 2018 года он отклонил иск Vilniaus energijos на сумму 10,7 млн евро к ESO, однако Апелляционный суд в ноябре того же года постановил, что ВОС не изучил все обстоятельства, и поэтому вернул дело суду на пересмотр. Спор возник о том, что предприятие ESO (бывшее Lesto) при скупке в 2014–2015 годах электроэнергии у предоставлявших соответствующие общественным интересам услуги производителей могло дискриминировать Vilniaus energija.



Литовский апелляционный суд в ноябре 2018 года также отметил, что ESO не представило данные о договорах с Lietuvos energijos gamyba (сейчас Ignitis gamyba), о приобретении электроэнергии у импортеров, хотя суд первой инстанции обязал это сделать.



Компания Vilniaus energija просила отсудить у ESO в ее пользу 6,339 млн евро за 2014 год и 4,371 млн евро – за 2015 год.



Обе компании могут обжаловать решение ВОС в Апелляционном суде в течение 30 дней. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: суд, энергетика, штраф, Vilniaus energija, ESO География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии