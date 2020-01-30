Би-би-си сократит 450 рабочих мест в новостных подразделениях 🔊 Воспроизвести



Би-би-си объявила о сокращении порядка 450 рабочих мест в рамках стратегии, направленной на экономию 80 миллионов фунтов (103 млн долларов) к 2022 году.



В частности, будет закрыта утренняя телепередача Виктории Дарбишир, известная репортерскими материалами на острые социальные темы.



Также будет сокращен штат вечерней аналитической телепрограммы Newsnight, особенно в части журналистских расследований.



Сокращения также грядут на новостной радиостанции BBC Radio 5 Live. На англоязычной станции BBC World Service будет закрыта передача World Update.



Нынешняя волна сокращений не коснется языковых подразделений Всемирной службы Би-би-си, подтвердила глава BBC News Фрэн Ансворт в ответ на вопрос одного из сотрудников корпорации. Би-би-си объявила о сокращении порядка 450 рабочих мест в рамках стратегии, направленной на экономию 80 миллионов фунтов (103 млн долларов) к 2022 году.В частности, будет закрыта утренняя телепередача Виктории Дарбишир, известная репортерскими материалами на острые социальные темы.Также будет сокращен штат вечерней аналитической телепрограммы Newsnight, особенно в части журналистских расследований.Сокращения также грядут на новостной радиостанции BBC Radio 5 Live. На англоязычной станции BBC World Service будет закрыта передача World Update.Нынешняя волна сокращений не коснется языковых подразделений Всемирной службы Би-би-си, подтвердила глава BBC News Фрэн Ансворт в ответ на вопрос одного из сотрудников корпорации. Сокращения штата и структурные изменения



Передача Виктории Дарбишир прекратит свое существование



Все сокращения затрагивают BBC News - подразделение Британской вещательной корпорации, которое освещает новости и текущие события.



В настоящий момент в штате BBC News 6 тысяч человек, включая 1,7 тысяч журналистов, базирующихся за пределами Великобритании, и после сокращений бюджет подразделения составит 480 миллионов фунтов в год (около 625 миллионов долларов).



В 2016 году Би-би-си объявила о необходимости сокращения бюджета новостного подразделения на 80 миллионов фунтов, и нынешней фазой сокращений эта цель, по словам Ансворт, будет достигнута.



Сокращения штата будут сопровождаться структурными изменениями в работе новостного подразделения Би-би-си. По словам Фрэн Ансворт, в новой структуре различные отделы и программы будут меньше дублировать работу друг друга, кроме того, больше внимания будет уделяться цифровому контенту вместо традиционных теле- и радиопередач.



При этом сокращения штата и изменения в структуре также означают, что сократится число тем, которые сможет освещать BBC News, признала Ансворт.



Молодая аудитория и лицензионный сбор



Борис Джонсон говорил о возможности реформирования лицензионного сбора, что ударит по бюджету Би-би-си



Как отмечает Амол Раджан, редактор Би-би-си по вопросам СМИ, помимо запланированного сокращения бюджета, объявленные сегодня изменения на Би-би-си были продиктованы и двумя другими важными факторами.



"Би-би-си все труднее привлечь в свою аудиторию многих британцев, в особенности молодежь, - пишет Раджан. - Плюс лицензионный сбор, на который приходится почти 75% всех доходов Би-би-си, находится под беспрецедентным политическим давлением".



Британскую вещательную корпорацию финансируют налогоплательщики - за счет лицензионного сбора с владельцев телевизоров. Сейчас он составляет 154,50 фунта в год для цветного телевизора и 52 фунта - для черно-белого.



Сейчас неуплата сбора уголовно наказуема, но недавно избранное правительство Бориса Джонсона предупреждало, что может перевести неуплату в разряд административных правонарушений. Это станет новым ударом по бюджету Би-би-си.



По оценке корпорации, это может обойтись в 200 млн фунтов в год. Все сокращения затрагивают BBC News - подразделение Британской вещательной корпорации, которое освещает новости и текущие события.В настоящий момент в штате BBC News 6 тысяч человек, включая 1,7 тысяч журналистов, базирующихся за пределами Великобритании, и после сокращений бюджет подразделения составит 480 миллионов фунтов в год (около 625 миллионов долларов).В 2016 году Би-би-си объявила о необходимости сокращения бюджета новостного подразделения на 80 миллионов фунтов, и нынешней фазой сокращений эта цель, по словам Ансворт, будет достигнута.Сокращения штата будут сопровождаться структурными изменениями в работе новостного подразделения Би-би-си. По словам Фрэн Ансворт, в новой структуре различные отделы и программы будут меньше дублировать работу друг друга, кроме того, больше внимания будет уделяться цифровому контенту вместо традиционных теле- и радиопередач.При этом сокращения штата и изменения в структуре также означают, что сократится число тем, которые сможет освещать BBC News, признала Ансворт.Как отмечает Амол Раджан, редактор Би-би-си по вопросам СМИ, помимо запланированного сокращения бюджета, объявленные сегодня изменения на Би-би-си были продиктованы и двумя другими важными факторами."Би-би-си все труднее привлечь в свою аудиторию многих британцев, в особенности молодежь, - пишет Раджан. - Плюс лицензионный сбор, на который приходится почти 75% всех доходов Би-би-си, находится под беспрецедентным политическим давлением".Британскую вещательную корпорацию финансируют налогоплательщики - за счет лицензионного сбора с владельцев телевизоров. Сейчас он составляет 154,50 фунта в год для цветного телевизора и 52 фунта - для черно-белого.Сейчас неуплата сбора уголовно наказуема, но недавно избранное правительство Бориса Джонсона предупреждало, что может перевести неуплату в разряд административных правонарушений. Это станет новым ударом по бюджету Би-би-си.По оценке корпорации, это может обойтись в 200 млн фунтов в год. bbc.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: сокращение, журналисты, ВВС, штаты — статья прочитана 110 раз Комментарии