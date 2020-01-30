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В Раде заявили, что на Крым пойдут те, кто уже пожил
Там также отметили, что акция будет носить мирный характер, сообщает ЛАЙФ.
"Марш достоинства" на Крым может быть очень рискованным для его участников, заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев.
— Риск будет достаточно большой, потому вперёд надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил, — приводит его слова издание "Апостроф".
Джемилев отметил, что акция будет мирной, без оружия, однако при пересечении границы участники шествия не хотят показывать паспорта, так как они идут на "территорию Украины".
Маршрут похода, который планируется на 2 мая, не уточняется. Депутат сообщил, что на Крым есть три прохода и украинская сторона хочет, чтобы Россия "готовилась во всех направлениях", что позволит сделать марш "более затратным".
Количество участников акции зависит от того, сколько людей откликнется на призыв. Джемилев также сообщил, что планируется присутствие депутатов Европарламента, ПАСЕ и государственных деятелей западных стран.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: татары, провокация, Крым, марш
География: Украина
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